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 Политика Украины, За рубежом
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 "У Канады и Украины есть общие ценности", - заявление министров обороны и иностранных дел Канады

Канада и Украина имеют общие ценности, включая преданность демократии, свободе и верховенству права.

Об этом говорится в совместном заявлении по случаю Дня Независимости Украины главы МИД Канады Хрысти Фриланд и министра национальной обороны этой страны Саджита Харджана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Канада всегда будет поддерживать украинских народ, его суверенитет и территориальную целостность. Отмечая 28-ю годовщину независимости Украины, мы ожидаем продолжения совместной работы, как близкие друзья и партнеры в будущем", - говорится в совместном заявлении Фриланд и Харджана.

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Заявление также отмечает тесных взаимоотношениях между народами Украины и Канады, сотрудничества в сферах обороны и безопасности между двумя странами.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал заявление по поводу Дня Независимости Украины, которое закончил словами "Слава Украине".

Источник: https://censor.net.ua/n3144584
 
 
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«Пока Путин всех переигрывает»: как Зеленский помогает президенту России уйти от санкций и вернуться в G8 як вам такий заголовочок на ДАЖДЕ (РАССЕЯ)
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Новость весомее кажется в контрасте с этим дополнением к ней ...И тем весомее станет , если дополнение останется только блефом типа либералов рассеи
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мочити русню - ось найголовніша наша спільна цінність
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У нас, Вася, есть с тобой общая ценность - твоя ж...па!
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Общие ценности ?
Разве наши аллигаторхи вывозят наворованное в Канаду ???
Не знал , что они такие тупые ...
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Слава Україні!!! Слава Канаді!!! Подяка всім Канадійцям!
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