 "У Канады и Украины есть общие ценности", - заявление министров обороны и иностранных дел Канады

Об этом говорится в совместном заявлении по случаю Дня Независимости Украины главы МИД Канады Хрысти Фриланд и министра национальной обороны этой страны Саджита Харджана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Канада всегда будет поддерживать украинских народ, его суверенитет и территориальную целостность. Отмечая 28-ю годовщину независимости Украины, мы ожидаем продолжения совместной работы, как близкие друзья и партнеры в будущем", - говорится в совместном заявлении Фриланд и Харджана.

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Заявление также отмечает тесных взаимоотношениях между народами Украины и Канады, сотрудничества в сферах обороны и безопасности между двумя странами.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал заявление по поводу Дня Независимости Украины, которое закончил словами "Слава Украине".