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 Политика Украины
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 Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости обратился к украинским воинам и извинился за отсутствие военного парада.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Отдельная благодарность украинским воинам, нашим защитникам. Простите! Еще раз подчеркиваю, это не наша вина. Простите, что без парада! Это ошибка. Я твердо убежден, что события сегодняшнего дня ярко доказали, что эту ошибку надо исправлять в следующем году. Альтернативы нет", - сказал Порошенко.

Напомним, 24 августа в Киеве прошел Марш Защитников Украины - альтернативное официальным торжествам мероприятие.

Отметим, организаторы сообщили, что для участия зарегистрировались около 10 тысяч человек. Однако, по оценке корреспондента Цензор.НЕТ с места события, в марше участвовали около 30 тысяч человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш защитников Украины начался в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144583
 
   
 Топ комментарии
 
да парад нужен,и непременное условие с другим,главнокомандующим*
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Это падла еще ответит за то что во время иловайской трагедии так нужные на фронте войска и техника были на параде.
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За петю обидился и муженка? Его воля может уволится, если принципиальный до ужаса.
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Петя красава. Троль 80 левела . Сказал пару слов, а у клоунов горит и бомбит аж до усрачки. Трольнул так трольнул
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ну шо, всі олі відмітилися, чи в прігожена знайдеться ще парочка покидьків?
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Хтось вірить в його совість?
Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада - Цензор.НЕТ 2405
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шо, в ольгіному не вірять?
ех!..
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А чего утки не выносил под камеру?
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судно виносять не під камеру, а в унітаз, дурепо
вчи матчастину
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Ха-ха-ха! Де Петро а де совість )))
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Весь такой белый и пушистый.Мразь
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Только порохосрань у которой все глаза в коричневом шоколаде замазаны. Хотя откуда у Поросяте в жопе шоколад. Но порохоботы не хотят ничего слышать. Лично мне хватило посмотреть как Порося однажды с ненавистью посмотрел на добровольцев которые призывали расследовать убийц Небесной Сотни и начать борьбу с коррупцией, а так же он послал на*** фронт людям которые просили снизить акцизы с европейских авто.
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Давай Порося расскажи почему 5 лет волонтеры и украинский народ солдатам тормозки собирали и на тепловизоры с формой скидывались. А в ето время Петя електроенергию окупантам в пол цены продавал и уголек через Вротдам втридорога оформлял. Давай Петя расскажи как ты електроенергию и газ подымал в 10 раз для семей тех же солдат чтобы Путенненапал
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зачотно бомбить у зебілів зрадників
шаурмоєду криворожскому не вистачє фінансірованія на тролів, не справляються
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А скільки вам петро платить?
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После 29 августа будет это падло ходить в гпу и гбр,как на работу
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Ты ты шо? А разве Петя ещё 21 апреля не збежал в Ростов как орали все зебилы??? Шо такое? опять сроки откладываются на будущее..аяяяййй пичалька.. Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду - Цензор.НЕТ 9804 ну ждём ждём...
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вальцман, ты кто такой? а? готовься отвечать перед народом Украины за воровство, Иловайск, ротердам, коррупцию, уничтожение гривны....
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А он таки, точно Лолита!
Всё делает для того, чтобы народ настроить друг против друга!
***** циничная!
И боты уже тут как тут! Тявкают в защиту предателя государства...
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от мне интерсно - вы и правда думаете, шо за вас будут драться мериканци,
англичане, франчуки, немцы?
если вам самим ничего не нужно - никто за вас и сраку с кресла не подымет
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Всех с праздником! Самая душевная и интересная годовщина независимости Украины, как по мне. Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду - Цензор.НЕТ 4488
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Паскуда...попроси прощения не за парад..попроси прощения за Иловайск,Дебальцево,Саур-могилу.Гнида пейсатая,мародер,сволочь.
А на Марш не пришел,бо знал что там о себе услышит.
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Пеця, твой следующий "парад" будет во дворе Качановской колонии. И этот "парад" будет самый рейтинговым. При полном отсутствии государственных затрат. Це не наша вина, але вибачте, - Порошенко вибачився перед військовими за відсутність параду - Цензор.НЕТ 6925
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сегодняшнее торжество оказалось лучше,чем театрализованная муштра и прогон военной техники по площади.Сегодняшнее мероприятие затронуло и дань уважения защитников Украины (реальных).а не из "парадного батальона",уважение украинскому флагу и государственности.Зрелище и красивее и более приближённое к уважению вообще украинской государственности и значению КАЖДОГО гражданина в своём отечестве.
Вместо "парадного батальона"- народное празднованиен с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ данью уважения к защитникам (реально ВОЕВАВШИМ).
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