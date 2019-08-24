 Это не наша вина, но простите, - Порошенко извинился перед военными за отсутствие парада

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Отдельная благодарность украинским воинам, нашим защитникам. Простите! Еще раз подчеркиваю, это не наша вина. Простите, что без парада! Это ошибка. Я твердо убежден, что события сегодняшнего дня ярко доказали, что эту ошибку надо исправлять в следующем году. Альтернативы нет", - сказал Порошенко.
Напомним, 24 августа в Киеве прошел Марш Защитников Украины - альтернативное официальным торжествам мероприятие.
Отметим, организаторы сообщили, что для участия зарегистрировались около 10 тысяч человек. Однако, по оценке корреспондента Цензор.НЕТ с места события, в марше участвовали около 30 тысяч человек.
ех!..
вчи матчастину
шаурмоєду криворожскому не вистачє фінансірованія на тролів, не справляються
Всё делает для того, чтобы народ настроить друг против друга!
***** циничная!
И боты уже тут как тут! Тявкают в защиту предателя государства...
англичане, франчуки, немцы?
если вам самим ничего не нужно - никто за вас и сраку с кресла не подымет
А на Марш не пришел,бо знал что там о себе услышит.
Вместо "парадного батальона"- народное празднованиен с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ данью уважения к защитникам (реально ВОЕВАВШИМ).