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 Враг применил на Донбассе противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, с начала суток - два обстрела, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстреливал позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки из станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, 23 августа российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/n3144582
 
 
 Топ комментарии
 
Поможи вам Бог, хлопці-герої - ви бережете спокій в домівках українців.
Повертається живими та неушкоджені!
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Кацапня завжди ненавиділа Україну.
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ти просто супер, такі "аргументи" навів, що навіть мені нічого сказати))))))))))))),
а шо там про кузню, про оборудки з ложкіним) і многая))), сидіти твоє чоколятне божество,
не переживай! Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6855 Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4469 Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7929
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В такой ситуации нужно срочно разобрать все опорные пункты и оборонные укрепления .
Чем мы сейчас и занимаемся .
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Поможи вам Бог, хлопці-герої - ви бережете спокій в домівках українців.
Повертається живими та неушкоджені!
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Так все таки хотелось бы уточнить, у нас перемирие достигнуто или как? Или ждём новое??? И второе, если на территории Украины находятся вооружённые силы РФ с кем мы ведём переговоры в Минске????
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Повстанцьі применили на Домбасе противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, с начала суток мир бьіл два раза.

...
fixed
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А что Вы ждали от врагов? рф будет гадит Украине даже если путин "откинется". Там в генах уже врожда.
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