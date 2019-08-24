 Враг применил на Донбассе противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, с начала суток - два обстрела, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстреливал позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки из станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, 23 августа российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.