 Враг применил на Донбассе противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, с начала суток - два обстрела, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстреливал позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки из станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, 23 августа российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.
а шо там про кузню, про оборудки з ложкіним) і многая))), сидіти твоє чоколятне божество,
не переживай!
Чем мы сейчас и занимаемся .
Повертається живими та неушкоджені!
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