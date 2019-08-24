 Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик.
По ее словам, информация о смерти ребенка, которого уже успели распространить некоторые СМИ, оказалась фейком.
"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, который сбил маму с сыном, задержали", - написала она.
Как подтвердили OBOZREVATEL в "Охматдете", мальчик находится в отделении хирургии.
Отметим, Сопельник уже избрана мера пресечения. Шевченковский районный суд Киева назначил ей домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00 сроком до 22 октября
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
Також він заявив, що допоможе знайти своїй тещі хорошого адвоката. «Я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої сім'ї, в разі, якщо ця сім'я буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюся. Так як, здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет в цій ситуації», - зазначив Притула.
Шоумен закликав громадськість не звинувачувати його в пригоді. «Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем і ім'ям. І я буду вдячний всім, якщо громадськість і журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки, не був свідком події», - написав він.
Притула пошкодував, що сталося це ДТП. «Мені шкода, що так сталося. Я не знаю, чим можу допомогти родині постраждалих, крім вище згаданих ініціатив. Прохання до журналістів не "штурмувати" дзвінками. Для вас цей інцидент - це буденність, а для двох сімей - трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і". У мене все», - підсумував він.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
Эта старая маразматик с сумасшедшей скоростью назад сдавала?
И что значит перепутала? Где она на права сдавала? Или под мухой была. Педали ведь они такие одинаковые.
Хотя есть такая болезнь - право с лево не различают.
Опять вопрос - кто ей мед справку давал?
https://www.rbc.ua/rus/styler/************-pereehal-zhenshchinu-rebenkom-1566559563.html
Можэ у тётки что-то в башке перемкнуло, бо так разогнаться, перепутав педали, как предполагают, можно только в случае не слабого улёта крыши.
т.е. ночью.. Это юмор такой...7