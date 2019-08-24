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 Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция

Пострадавший в ДТП, которое устроила в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и политика Виталий Хомутынник Лилия Сопельник, 9-летний мальчик жив и находится в столичной детской больницы "Охматдет".

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, информация о смерти ребенка, которого уже успели распространить некоторые СМИ, оказалась фейком.

"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, который сбил маму с сыном, задержали", - написала она.

Как подтвердили OBOZREVATEL в "Охматдете", мальчик находится в отделении хирургии.

Отметим, Сопельник уже избрана мера пресечения. Шевченковский районный суд Киева назначил ей домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00 сроком до 22 октября

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель внедорожника, сдавая задним ходом, переехал женщину с ребенком во дворе дома в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/n3144577
 
 
 Топ комментарии
 
Так Притула с Хомутынником родственники?
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чуть 2 не убила и домашний арест?????????? сильно((((((((((((
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Який гарний союз,Хомутиника та Притули))Відмажуть тещу,а дитину та мати дуже шкода.
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чуть 2 не убила и домашний арест?????????? сильно((((((((((((
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Жити по -новому Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4813. Слуги народа они такие.
Пострадавший мальчик в ДТП, которое устроила теща Притулы и Хомутынника не умер, а травмирован и находится в больнице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1160
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Да , при Порохе то все мажоры которые калечили людей сидели (случай с Зайцевой исключительный так как был оргомный резонанис и очень много трупов )
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Опять дешевая мазня. Вы, зебилы, за клоуна голосовали, чтобы было "все как при порохе"? Или очкуетесь признаться, что вас шут поимел, лошары Потерпілий хлопчик у ДТП, яке влаштувала теща Притули і Хомутинніка не помер, а травмований перебуває в лікарні, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9322 ?
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Да мне все равно Порох не Порох , президент сейчас ЗЕ и будет ещё президентом почти 5 лет , так что нужно бы исправлять ситуацию , но скорее всего Аваков так и останется и ничего не изменится
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Сьогодні стало очевидно, що 5р. Україна чекати не збирається і дострокові президентські вибори - це питання недалекої перспективи.
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Кстати,. а чего твои соплеменники, с зебильного табуна, картинку спамят? Шо правда очи колет?
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И что? Теща уже свободна, как испанская налетчица? На нары старую лахудру!!!
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Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула 24 серпня відреагував на ДТП в Києві за участю його тещі, передають Патріоти України.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
Також він заявив, що допоможе знайти своїй тещі хорошого адвоката. «Я, як чоловік своєї дружини, звичайно ж, запропонував мамі своєї жінки допомогу в адвокатському супроводі і сказав тестю і тещі, що моя сім'я готова посильно приєднатися до покриття витрат на лікування і реабілітацію постраждалої сім'ї, в разі, якщо ця сім'я буде готова прийняти подібну допомогу. На що я особисто сподіваюся. Так як, здоров'я дитини і мами - це основний пріоритет в цій ситуації», - зазначив Притула.
Шоумен закликав громадськість не звинувачувати його в пригоді. «Я вважаю за потрібне донести і до журналістської спільноти і до громадськості, що правопорушення вчинила конкретна особа з конкретним прізвищем і ім'ям. І я буду вдячний всім, якщо громадськість і журналісти не будуть шукати винних у скоєному серед людей, які жодним чином не причетні до інциденту. Я не сидів за кермом цього авто і не готовий коментувати ситуацію, оскільки, не був свідком події», - написав він.
Притула пошкодував, що сталося це ДТП. «Мені шкода, що так сталося. Я не знаю, чим можу допомогти родині постраждалих, крім вище згаданих ініціатив. Прохання до журналістів не "штурмувати" дзвінками. Для вас цей інцидент - це буденність, а для двох сімей - трагедія. Триває досудове слідство. Далі буде суд. Вони прояснять ситуацію і розставлять крапки над "і". У мене все», - підсумував він.
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Буде відмазувати-"маму",паскуда,як і всі хто трохи вспів хапнути грошей.
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Тобі до Притули як до Києва рачки. Сергій Притула багато робить для Українського Народу.
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"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, который сбил маму с сыном, задержали" / Відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула 24 серпня відреагував на ДТП в Києві за участю його тещі, передають Патріоти України.
«Я особисто, і моя сім'я, максимально щиро співчуваємо родині, яка постраждала в результаті безглуздого управління автомобілем мамою моєї дружини. Ні я особисто, ні моя дружина, не чинили спроби "вирішити" питання з суддями або прокурорами», - написав він у Facebook.
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Можна подумати що ви свою б не підтримували, хоча хто знає, може самі би проти неї виступили, павлики морозові вони такі.
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нічого не зрозумів--теща Притули і Хомутинніка? у Притули дві тещі?
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Який гарний союз,Хомутиника та Притули))Відмажуть тещу,а дитину та мати дуже шкода.
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Видел видео аварии.
Эта старая маразматик с сумасшедшей скоростью назад сдавала?
И что значит перепутала? Где она на права сдавала? Или под мухой была. Педали ведь они такие одинаковые.
Хотя есть такая болезнь - право с лево не различают.
Опять вопрос - кто ей мед справку давал?
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Я, когда впервые видео этого кошмара увидел, то поначалу подумал, что там ускоренная запись. Этот джипак летел задним ходом так(!). как я ни разу в своей жизни не отваживался. Кто не видел- рекомендую к просмотру. Гарантирую охренение, правда.
https://www.rbc.ua/rus/styler/************-pereehal-zhenshchinu-rebenkom-1566559563.html
Можэ у тётки что-то в башке перемкнуло, бо так разогнаться, перепутав педали, как предполагают, можно только в случае не слабого улёта крыши.
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Це да, я передом з мойки повільніше виїзжаю.
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Да хватит разгонять резонанс. Ето сделал даже не Притула и даже не его мать а вообще теща- чужая ему женщина
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с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00

т.е. ночью.. Это юмор такой...7
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кошмарр кошмарр. это же продолжение славянского мальчика в трусиках.
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