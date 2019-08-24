 Макрон и Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон сказал во время рабочего обеда на полях саммита лидеров стран "Большой семерки", который проходит во французском городе Биарриц, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация, и партнеры за столом переговоров", - заявил Макрон.

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