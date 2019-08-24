EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  648  30
Все про:G7 (295) Трамп (2340) Макрон (305)

 Макрон и Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Макрон сказал во время рабочего обеда на полях саммита лидеров стран "Большой семерки", который проходит во французском городе Биарриц, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация, и партнеры за столом переговоров", - заявил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо возвращения РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3144576
 
 
 Топ комментарии
 
Ты еще не сдохло от радиации,дерьмо кацапское?
 показать весь комментарий
 
Два урода. Что они могут решить,приемлемого для Украины? Ничего. Будут решать,как ботоксное пу удовлетворить.
 показать весь комментарий
 
Пастанавление росмінздрава
1 всем жителям парашии присвоить приставку к фамилии "фон"
2для проживающих в северньіх широтах "ваша светлость"
3 для жителей северодвинска "ваше сиятельство"
Гигиги
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты еще не сдохло от радиации,дерьмо кацапское?
 показать весь комментарий
 
 
З****ли ! То аккумуляторы украинские на "Лошарике" заменили на свои, то в "Союзе" опять таки украинскую систему навигации заменили и робота Фёдора не могут пристыковать, бо этот обновлённый "Союз" нельзя стабилизировать !
 показать весь комментарий
 
Два урода. Что они могут решить,приемлемого для Украины? Ничего. Будут решать,как ботоксное пу удовлетворить.
 показать весь комментарий
 
 
Обсудят, осудят и выразят обеспокоенность и надежду короче всё,как всегда ...
 показать весь комментарий
 
 
А где наш Зеленый **********? Реально - это позор для страны, что ее судьбу обсуждали за ее спиной. Как все это напоминает историю Чехии в 1938 года и Мюнхенский договорняк. Будет Европа кровью умываться

 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, в сложный для Украины момент у руля оказался не Президент Маннергейм, а президент Бенеш. Трус и торгаш. Зеля, тоже повторяет этот печальный путь.....
 показать весь комментарий
 
 
Пока не повторяет. Важно сейчас выгнать эту присосавшуюся шоблу мародеров
 показать весь комментарий
 
Значить Госдєп за рашку вже все порєшал. Тепер Трамп спустить рішення Макрону, а той рознесе по Європі. Інші підлаштуються.
 показать весь комментарий
 
А ведь обсуждать будут рашу, но тоже называют её в слух. Сдается мне нам что-то недоговаривают.
 показать весь комментарий
 
 
Пастанавление росмінздрава
1 всем жителям парашии присвоить приставку к фамилии "фон"
2для проживающих в северньіх широтах "ваша светлость"
3 для жителей северодвинска "ваше сиятельство"
Гигиги
 показать весь комментарий
 
 
так понимаю, для школоты понятие "воинский учет" - пустой звук?
Тысячи пропали - никто не ищет, мамки не плачут....
 показать весь комментарий
 
"Уважаемый Сергей Кожугетович..."-откройте Публика.мд и почитайте "пригласительную" ...
 показать весь комментарий
 
Обсуждают мировые проблемы, пути их решения. Печаль в том, что решения всегда бывают за счёт слабого. Мы слабые, и сильными пока ставить не хотим.
 показать весь комментарий
 
5 лет власти воров и мародеров, в условиях войны, не проходят даром.
 показать весь комментарий
 
У меня вопрос, сколько барыга и мародер Зеленский украл на организации парада?
 показать весь комментарий
 
Ну, если уж Трамп решает будущее нашей страны без нас самих , то почему бы ему не купить Украину вместо Гренландии ???
Всем было бы хорошо , кроме наших сук-аллигаторхов !
 показать весь комментарий
 
та к чему ему 40 млн. голодных ртов ? А в той Гренландии населения меньше, чем в Мелитополе.
 показать весь комментарий
 
Ну так не дорого же ...
Зато в истории останется как Трамп - Собиратель земель !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх