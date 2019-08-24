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 Общество
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 В Киеве в торжествах по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 50 тыс. человек, - Нацполиция

В Киеве в торжественный мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек, сообщил начальник главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"В настоящее время основные мероприятия закончились. В шествии участвовали примерно 12 тыс. участников, по маршруту движения было около 20 тыс. человек, а уже на Майдане Независимости всего собралось около 50 тыс. граждан", - сообщил Крищенко во время брифинга после завершения мероприятий.

По его словам, столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий.

Читайте также: Во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Майдан "заминировали", - Крищенко

Крищенко также рассказал, что мужчину, который взобрался на металлическую конструкцию во время выступления президента Украины и угрожал сотрудникам управления Государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции.

"Мужчина находился в состоянии опьянения. При задержании он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - сообщил начальник киевского главка.

Киевляне и гости столицы продолжают отмечать День Независимости Украины, обеспечивают около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Также читайте: Правопорядок в День Независимости в Киеве будут обеспечивать около 3 тыс. правоохранителей, - Крищенко

Источник: https://censor.net.ua/n3144573
 
   
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Сьогодн і а Великий День Незалежності України в Києві замість військового Параду який злочинно скасували продажні капітулянти -ЗЕбіли відбудулося дві ходи - офіційна українофобів -капітулянтів, і народна, проукраїнська громадянська.
Так 24 серпня в столиці пройшли дві ходи офіційна, в якій взяли участь представники влади українофобів ЗЕбілів і народний Марш Гідністі, марш Захисників за участю ветеранів АТО і ООС, добровольців і всіх українських патріотів..
Всі небайдужі до долі Української держави українці підтримали свій проукраїнський Народний Марш захисників, а не хід продажних капітулянтів - украинофобів ЗЕбілів.
Які анансували свій сепаратисткій хід під капітуляциєй и лозунгом Шиpока стpана моя pодная, лапотная кацапская!...............
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Сьогодні. Пролетарский район Донецьк. Навпроти ринку. Вул. Щетиніна.

У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 402У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4672
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если что то не нравится - где кнопка "выход" знает даже зебил
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Меня удивляет ,почему именно у Бутусова скопилось столько порохоботов.Ладно несколько ,не хотящих видеть все ,что натворил порох.Но все остальные штук 30 постоянных уродов обеляют этого барыгу?
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если что то не нравится - где кнопка "выход" знает даже зебил
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Мне не нравится,то что коррупция за 5 лет выросла на 100%.
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бросай наркотики, если жуки мерещатся
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А где можно посмотреть табло с курсом подьема и падения корррупции ?
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А ты смотри на свою жизнь Коррупция уничтожает благосостояние граждан.(с)
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Как ты пишешь зебилы? Это лишь производная от" отличной" работы 5 лет отца партии рыгов.
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Называть настоящего Президента-Патриота "барыгой" и "мародером" могут только ненавистники украинской государственности. Порошенко сделал для страны больше чем все предыдущие. Его имя будет вписано в истории в один ряд с Владимиром Великим, Мазепой, Петлюрой, Бандерой и другими украинскими героями. А все эти грязные наговоры - хорошо спланированная кремлевская информационная кампания для дискредитации и устранения из власти Петра Алексеевича. Этого не понимают только малороссы или дураки, а ватники и враги украинской государственности будут поддерживать клоуна, который поставлен на этот пост для уничтожения Украины.
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Тролль забери11.8щ и вали с цензора.
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Как бы вы тролляки не меняли прокси, от вас прет г...ом за киллометр.
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Зебил , все украинцы - за Пороха , все малоросы - за ЗЕ и опзж
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В Украине 8% украинцев? Идиот
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В эрефии 86 % населения за пуйло, и это не мешает этому чму быть чмом, зебил)
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Зелебобка мелкая личность, с него толку не будет.
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Сьогодн і а Великий День Незалежності України в Києві замість військового Параду який злочинно скасували продажні капітулянти -ЗЕбіли відбудулося дві ходи - офіційна українофобів -капітулянтів, і народна, проукраїнська громадянська.
Так 24 серпня в столиці пройшли дві ходи офіційна, в якій взяли участь представники влади українофобів ЗЕбілів і народний Марш Гідністі, марш Захисників за участю ветеранів АТО і ООС, добровольців і всіх українських патріотів..
Всі небайдужі до долі Української держави українці підтримали свій проукраїнський Народний Марш захисників, а не хід продажних капітулянтів - украинофобів ЗЕбілів.
Які анансували свій сепаратисткій хід під капітуляциєй и лозунгом Шиpока стpана моя pодная, лапотная кацапская!...............
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А где в это время был твой шоколадный хозяин?Заныкался между МО и охраной.Почему не между воинами,что на одном марше,что на другом.?Эта барыга сядет-ему не простят баксы на крови.
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Сьогодні. Пролетарский район Донецьк. Навпроти ринку. Вул. Щетиніна.

У Києві в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України взяли участь близько 50 тис. осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 402
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Ну, если аваковские скоты говорят о 50 тысячах, надо множить на два или на три
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на тридцять три умнож...аваковці теж зелебені...як на то...
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этот марш предупреждение - команда у зеленского должна понимать - народное доверие имеет очень ограниченное период времени - а потом я им не завидую - все видели сегодня патриотов,ЗЕБИЛЫ ВЫ ГЛАВНОГО НЕ УВИДЕЛИ - А ЭТО КИЕВЛЯНЕ НА УЛИЦАХ КИЕВА - зеленский время идет - и хватит делать такие же глупости как с парадом - хватит делить страну
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Воно все добре бачить. Ще вчора воно під час рашківської агресії скакало на рашці за ********, а сьогодні воно вже себе записало до тих хто збирав кошти на тепловізори.
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Ну ты то слопатоед лаптеногий своих хозяев с рождения знаешь. Но теперь времена меняюттся и твои хозяева в Пекине, а не в Москве. Да, кстати а вы не обоатили вниманиие ( это я не тебе говнорус) , что кацапов аж трясет от упоминания сала и свинины.? Не кошерно или не халяльно для них?
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Звернув увагу на те, що на Цензорі після приходу до влади Хрипатого Велосипедиста почали з'являтись зухвалі україноненависницькі коментарі. Такого не було за Порошенка, як би я до нього не ставився. Це все, що необхідно знати про "патріота" узеленського, як би тут не намагались довести протилежне усілякі " івани сулими" чи "цилони дніпри" і інші упороті зелєботи..
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