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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2550) Кабмин (11099)

 Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, отвечая на вопрос LB.ua.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.

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Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.

На ответ, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".

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Источник: https://censor.net.ua/n3144571
 
 
 Топ комментарии
 
шо значит "нравятся"?тебе с ними не на одесском пляже отдьіхать в красньіх трусах-а им управлять єкономикой Украиньі.
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У мародера будут другие заботы . Он уже фигурант 12 уголовных дел . Пока в качестве свидетеля Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 4686
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Окрім Юлі,нівкого нема,ні команди,ні стратегії.Але Зеля її не призначе,бо її бояться всі,як минулі,так і теперешні))
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шо значит "нравятся"?тебе с ними не на одесском пляже отдьіхать в красньіх трусах-а им управлять єкономикой Украиньі.
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Твой показатель - 8% . Сиди на дупе смирно и не гавкай Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 8943
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Та на здоровье , стримайте хоть до усрачки . А ми на выборы сходили и положили на ваши стримы большой и толстый Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 8403
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ну несите его теперь,пока сможете Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 6714.вам никто помогать не обещался...даже йуляха
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Перший це Кошевой,бо він його в лисину цілує,а другий мабуть бодя?
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на счёт авакова лукавит зелька, но он такой натуры, это у него в генах, хотя у людей это считается не достатком.
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думаешь, что беня рассказал ему о своём решении с рюкзаковым?
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какую то благодарность аваков заслужил, не зря же полиция была беззубна по отношению беньки, не зря нац-ляди везде бегали, не зря полиция прикрывала их лидеров,чистых от украинцев, которые не могли сказать паляниця ......
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Премьер Олексій Гончарук, вице Аваков
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как это два ? мы то думали у него Богдан любовь всей жизни так это он ему что изменяет ? Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 9560
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Так, але щоб керувати країною за допомогою "голандського штурвалу" двоє - це замало
(тьху, який встид!)
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Порошенко и Порох ? Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 1303 Зебилы давайте Пороха в премьеры чтобы спасти страну от зеленой чумы
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У мародера будут другие заботы . Он уже фигурант 12 уголовных дел . Пока в качестве свидетеля Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 4686
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мені подобаються 2 людини: Зеленський, Коломойський і Богдан...
а, ні - три
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Ему нравятся, так ты спишь с ними, а не с Ленкой. Зеленский, ты какой то не такой, в попу .....
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Окрім Юлі,нівкого нема,ні команди,ні стратегії.Але Зеля її не призначе,бо її бояться всі,як минулі,так і теперешні))
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Йуля использованный тампон, её место на помойке истории😁
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Тампон,це Петро,який буде сидіти,за свої злочини.Він навіть Юлі програв вибори до ВР,а на президентських,якби не підрахуї,він також був би третім))
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Холєра, не особистості повинні подобатися, а їх професіоналізм, як фахівців. Коли в нас кастинги на ролі закінчаться?
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Какая разница Богдан или Гончарук. Всё одно это Беня КалоМойский.
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Ещё один багатовекторний.. Многоборец, ****..
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для преза-подкидыша у него необъятный оптимизм Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 5873
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Авакова в сраку, будь-ласка, це зрада буде якщо він залишиться.
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Кто рассмешит, тот и будет премьером
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Илона Маска на министра инфраструктуры? - оно таки ще бильше ******* чем я думал.... Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра - Цензор.НЕТ 3238
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Странно, я думал Илон Маск у нас в правительстве уже есть - Омелян с гиперлупом)))
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