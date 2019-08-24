 Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие Достоинства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - сказал Порошенко.
На замечание журналиста, что на Шествии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".
Также на вопрос получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что да".
,,Как это не парадоксально, но в этом году празднование Дня Независимости стоило рекордную сумму денег. Практически не ошибусь, если скажу про сумму близкую к предыдущим 3-4 годам вместе взятым. Ага.
Хотя начиналось все с ролика Зеленского, в котором он рассказывал про страшную дороговизну парадов. Но дав распоряжение выплатить 300 миллионов гривен в качестве премии - он что-то сэкономил?
Ведь в прошлые года под парад технику не покупали. И форму под парад не шили. Были дополнительные затраты на перевозку личного состава, но это несколько миллионов гривен.
Вот такая вот экономия:
- лишил регулярную армию возможности показать себя во всей красе;
- обеспечил дополнительную нагрузку на бюджет МО;
- испохабил Государственный Гимн Украины и...
...дал возможность многим десяткам тысяч человек организовать волонтерско-ветеранский марш. За это - искренняя благодарность, кстати."
Часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
кому-то не интересно, кому-то плевать, кому-то противно...а тот кто захотел бы это узнать - узнал бы сам... ...мне, конкретно, не интересно...
у меня еще не прошла эйфория от Марша... (боялся провокаций, обид, недоразумений)...
в такой людской массе в такой чувствительный и праздничный день тяжело уследить за каждым.. а каждый - это личность, ранимая и обидчивая...
Подпевающий Зеленский, Тина Кароль на крыше консерватории и гимн Украины под рэп Алины Паш
есть субъект поважнее )))))))))))))))))
Невелика втрата.
Набагато цікавішим було б отримати відповідь від так званого Шостого *********** чому ця "персона" проігнорувала Марш захисників України і де воно перебувало в той час.