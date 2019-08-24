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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17739) шествие (109)

 Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие Достоинства

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое отсутствие на официальном мероприятии ко Дню Независимости - Шествии Достоинства, которое прошло в субботу утром на Майдане Независимости в Киеве.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма", - сказал Порошенко.

На замечание журналиста, что на Шествии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко ответил: "Честно говоря, я не знал, что там будет".

Также на вопрос получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что да".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3144569
 
   
 Топ комментарии
 
Ходить на мероприятия, организованные ватным педерастом бадоевым зашквар.
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Закрытая и хорошо охраняемая вечеринка "Вова, дети и Тина Кароль на крыше" закончилась и Вова сбежал подальше от Марша ветеранов.(с)
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Габібулкін, ти якось криво видавив Аквафреш із тюбика. Ручки дрижать? Протверезій і посидь у спамі, кацапське непорозуміння.
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ну а шо? маємо що маємо.

,,Как это не парадоксально, но в этом году празднование Дня Независимости стоило рекордную сумму денег. Практически не ошибусь, если скажу про сумму близкую к предыдущим 3-4 годам вместе взятым. Ага.
Хотя начиналось все с ролика Зеленского, в котором он рассказывал про страшную дороговизну парадов. Но дав распоряжение выплатить 300 миллионов гривен в качестве премии - он что-то сэкономил?
Ведь в прошлые года под парад технику не покупали. И форму под парад не шили. Были дополнительные затраты на перевозку личного состава, но это несколько миллионов гривен.
Вот такая вот экономия:
- лишил регулярную армию возможности показать себя во всей красе;
- обеспечил дополнительную нагрузку на бюджет МО;
- испохабил Государственный Гимн Украины и...
...дал возможность многим десяткам тысяч человек организовать волонтерско-ветеранский марш. За это - искренняя благодарность, кстати."
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Ссылки на растраты в студию! Хотя, скорее всего ты - очередное унылое всьопропалище и педробалаболище.
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Зассал Петро Алексеевич, зассал. В храм побежал, хочет быть святее Папы Римского. А нужно было быть на площади, вместе со всеми. А так просто показал, что остальные люди для него просто быдло.
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Вы, мне не "тыкайте". Я с Вами на одном гектаре не сяду. А то, что такими действиями Порошенко разъединяет людей, это факт. У меня к нему отношение нейтральное. Я признаю многое полезное, что он сделал, но и его высокомерие и жадность тоже.
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В стране государственный праздник, а не церковный или военный. Военные парады нужны на день победы, которого нет. Все перекрутили, перемешали, но на самом деле еще не появилась традиция как отмечать этот день.
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Как по мне, то военный парад несет прежде всего большую моральную нагрузку, особенно в воюющей стране. Сралин, конечно сволочь, но с парадом 7 ноября 1941 года (заметь не день победы, немцы под Москвой), с точки зрения морального воздействия на народ страны, попал даже не в 10-ку, а в 100-ку. А традиции формируются событиями - какие будут события в этот день, такие и будут традиции.
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Я приму любой парад, на котором покажут уважение к людям и особенно к нашей армии. Но, бл.ть, репер как исполнителя гимна - это уже чересчур.
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Зеленский напрасно угрожал Пороху уголовным преследованием. Такие вещи не прощаются.
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А что, генпрокурор безгрешен и бесстрашен ? Портнов вон тоже бодро начал; сейчас под угрозой 110-й статьи сам ходит.
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А свинарчуки також сядуть чи вже ні?

Часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
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Да??? І хто непрощать буде? Ти чи що? І чим відплатиш? Відмовишся мінетить? Порошенко пояснив, чому не прийшов на Ходу гідності - Цензор.НЕТ 7328
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не надо много слов
кому-то не интересно, кому-то плевать, кому-то противно...а тот кто захотел бы это узнать - узнал бы сам... ...мне, конкретно, не интересно...
у меня еще не прошла эйфория от Марша... (боялся провокаций, обид, недоразумений)...
в такой людской массе в такой чувствительный и праздничный день тяжело уследить за каждым.. а каждый - это личность, ранимая и обидчивая...
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Провокации были, но провокаторов быстро повязали..На Цензоре вряд ли об этом скажут (ведь провокация не удалась), на Фейсе была инфа.
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вся страна потихоньку превращается в 95 квартал
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почему потихоньку? - быстро и с кацапячим громом!
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Це все таки краще,ніж країна здана в офшор....Правда кацапе?
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По мне бусть будет 95 квартал, чем один большой магазин Рошен.
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В данный момент Порошенко отмаливал свои грехи. Но отмолить их не возможно.
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Ну ***** то и не старается замолить, а крови на руках его превеликое множество
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это не ТЕБЕ решать, бУХиня ))))
есть субъект поважнее )))))))))))))))))
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А где номерное чудо 133**** ? Тоже пошло грехи замаливать вместе с тем чучелом .Или то чучело пошло вместо него ? Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства - Цензор.НЕТ 5098
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Засцал, как всегда. І взагалі, кому це бидло цікаве? Ви ще почніть писати що воно жерло, чи чис срало. (((
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тобі настільки не цікаве що ти зайшов в тему про Пороха і залишив коментар наскільки тобі той Порох не цікавий Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства - Цензор.НЕТ 7759
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Я бігла за вами чотири квартали,щоб сказати вам ,що ви мені зовсім не цікаві.
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На ветке ние петесосы и фото постили, что он там в обьятиях "любящего народа".
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Шо "Ниже", лахто? Шукати тебе нижче плинтусу? А навіщо?
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Старый стукачок, буква "ж" в слове "ние".
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Закуси бояру гуталіном. Зовсім незрозумілу маячню несеш.
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Порося буде сидіти,це те для чого і обрав Народ України Зелю.Не посаде,закінче гірше за Порося.
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"Порося" - це твій синок? Ти трахнув свинку чи кабанчик трахнув твою половинку?
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Не синок,це унього дід з бабкою відмітилися зі свинями.
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Я смотрю на этом сайте Кремлеботов полно , пытающихся разделить Украинцев на Зе и По.
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зе и без кремлеботов с этим успешно справляется
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"Соєві" - це ніщеброди, які не можуть собі дозволити купити шоколадку та/або м'ясо. І крадуть соєві батончики та соєві консерви в супермаркетах. Таку назву для ніщебродів придумали охоронці у "Великій Кишені". А ми, покупці, з задоволенням поширили цей мем в Інеті.
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бідність - не злочин ,занадто ти любиш збиткуватись із слабших.
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І мабуть красти не злочин. Нібито я не знаю який контингент голосував за зю.
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Оправдания не принимаются. Это действия антигосударственные. Не принимаю, точно так же как в свое время не принял оправданий когда вместо новогоднего поздравления действующего президента ( как бы я к нему не относился, и смотрел бы его поздравления вообще) показали выступление Зеленского. Но если Зеленский тогда был вообще ни кем, а Порошенко все таки бывший ( а как известно бывших не бывает) президент, то и спрос другой. Мне интересно как он на заседания Рады ходить собирается и седеть там в углу как бедный родственник. Думаю мы его там не увидим, или в крайнем случае он будет появляться очень редко ну и уж точно когда там не будет Зеленского. И рад бы в рай, да грехи не пускают. А тут ЭГО, аж на грудь свисает.
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Ваня ізза паребріка, президент не приймає участі в роботі Верховної Ради.
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Левко из под Калуги. Президент иногда присутствует на заседаниях Рады ( или вы Пэтю там не бачили), тем более что Зеленский думаю будет там почаще "богоподобного не святого Петра"
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Ще раз для тупого васі ізза паребрика: не приймає участі в РОБОТІ... А Рада працює кожен день. Інагда прісутствуєт тут ключова фраза... Де вас таких тупо@илих беруть?
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Порошенко - не президент, а диппутат. Выдыхай
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Та забздел он просто, и смириться не может с тем позором, с каким его вышвырнул народ на помойку истории. Позорняк! Гидота!
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Тут Порошенко прав, военный парад с украинской военной техникой должен быть в Украине.
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Особенно а, которая на экспорт, а на передавой советская, петина и пашынского со свинарчуками дерьмо.
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Военный парад с украинской военной техникой должен быть в украинском Донецке и Луганске .После Победы над врагом , а до неё лучше лишний раз учения провести
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Порядні люди на "шествие достоинства" якогось там дешевого бєніного блазня не ходять. Це і так було видно зранку по кількості присутніх на тій виставі.
Набагато цікавішим було б отримати відповідь від так званого Шостого *********** чому ця "персона" проігнорувала Марш захисників України і де воно перебувало в той час.
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Ты лучше Свинарчука спроси сколько они украли у Украинского Народа и у армии тоже ?
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Свинарчук уже обличчя,приближене до Боді та Зе.Ти в прольоті
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Свинарчук зараз працює в зєкоМандє. Так що можеш відразу поспитатися у Вофкі Сцикуна, якщо тобі це так цікаво.😕
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А ти що, песдюк, не знав про це ? Ну ти, дєрєвня даєш 😁
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Этот поступок говорит о крайней закомплексованности Порошенко
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Свинарчуки и армия .как то пазлы не совпадают .=То есть сначала ворует ,а потом говорит что уважает того кого обворовал.
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Наконец у "зеленых" начался настоящий праздник, а то с утра "занудьгували".Если Порошенко не пошкрябать, то и день пропал и праздник не праздник...))
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уяви ,як вас ненавидять ті ,хто просто за Україну .Чубтеся далі ,гниди.
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Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие Достоинства-здавав аналізи.....А по простонародному ЗАСЦЯВ! Порошенко пояснив, чому не прийшов на Ходу гідності - Цензор.НЕТ 9044
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Коли наших хлопців москалі розстрілювали під Іловайськом Мародер проводив парад,ніколи цього не забуду.Муженка і Порошенка до суду.
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Доремно так зробив. Це неповага до учасників ходи, вони теж українці і заслуговують поваги
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петя это просто скромный парень, который иногда бывает просто не в ладах со своей печенью
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