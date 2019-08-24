 У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя соответствующий указ президента.
"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - сказала Мендель.
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В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы.
По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести. Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.
Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.
кому интересно мнение казаха гастрабайтера???
вот посмотри,сколько поздравлений от зарубежньіх гостей в день независимости...
и вой с замокшанских болот.
"США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Банкам США забороняється брати участь на первинному ринку облігацій, що не є рубльовими, випущеними російським сувереном, та позичати кошти, деноміновані в рублях, суверену Росії. Ліцензії на експорт до Росії хімічних та біологічних предметів подвійного використання, контрольованих Міністерством торгівлі, підлягають політиці "презумпції відмови", - йдеться в указі.Також, нові санкції обмежуватимуть доступ Росії до багатосторонньої системи розвитку банку, ринку первинних випусків російського суверенного боргу, номінованого не в рублях, боргового фінансування, вираженого в рублях, а також предметів американського походження, які стратегічно важливі для російської хімічної та біологічної зброї.
https://v-s.mobi/донбасс-нашумевший-фильм-от-режиссера-сергея-лозницы-1:52:09
1 категория думала, что Зеленский зраднык. Убеждаясь, что это не так, эта категория затихает и отходит от мародерщины.
2 категория: те, кто потерял корыта и корытца, к которым они дорвались при порошенковщине. Ну и их выкидыши-отпрыски, которым обломалась мажорщина. Они будут сатанеть, потому что знают, что всё тайное рано или поздно становится явным.
3 категория: лакеи порошка, всякие начальники бисквитных цехов и прочие мастера вафельного производства. Эти за царя-шокобатюшку будут выть столько, сколько скажут.
4 категория: платные. Им платят - они гавкают. Как перестанут платить - так и перестанут гавкать.
А потім вже визначатись із датами коли поминати її жертв.
(насправді ніт)
Це ти, ****, йдит і скажи своєму Путлеру
А Ми цю дл вас "бійню" А ДЛЯ НАС ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ ПРИПИНИМО ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО КОЛИ ЗНИЩИМО ТАКИХ МЕРЗОТНИКІВ, ЯК ТИ.
все просто
Після того "Лоліта" вже мгла вільно грабувати свій народ разом з Ахметовим, котрий і відірвав від України частину Донбасу.
Тобтоне День початку героїчної оборони ДАПу, де россії вперше дали по загребущим пазурям, або дату визволення 2/3 Донбассу, а ПОРАЗКУ.
Це якби в СРСР було «свято» призначене блокаді Лєнінграда, або здачі Києва гітлерівцям...