 У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя соответствующий указ президента.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - сказала Мендель.

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В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести. Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.





