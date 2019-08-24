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 Общество
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Все про:День защитника Украины (71) Мендель (22)

 У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа

Президент Владимир Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины именно 29 августа, поскольку в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя соответствующий указ президента.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - сказала Мендель.

Читайте на Цензор.НЕТ - Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы. 

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести. Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.


Источник: https://censor.net.ua/n3144567
 
   
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Пока кацапы убивали украинских военных зебил развлекал кацапов игрой на пианино , зебилы что вы выбрали ? У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 728 У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 2157
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пока больше хамства от тебя исходит
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на отакі витівки від клоуна-паяца воно тільки і здатне...звільняти, хамити, переносити, перейменовувати...шутовська морда...більше проблем в нього немає...в країні все "добре"...
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на отакі витівки від клоуна-паяца воно тільки і здатне...звільняти, хамити, переносити, перейменовувати...шутовська морда...більше проблем в нього немає...в країні все "добре"...
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мурло, ще раз нахамиш під моїм коментом,- підеш в бан! вкурило?
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люся іди на хер
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Навіщо запитувати, адже і так видно.
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День захистника України святкують 14 жовтня, а це День пам'яті загиблих захистників України і його відзначаємо 29 серпня.
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Пока кацапы убивали украинских военных зебил развлекал кацапов игрой на пианино , зебилы что вы выбрали ? У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 728 У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 2157
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пусть тебя это не ****
кому интересно мнение казаха гастрабайтера???
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Тебя в Германии беспокоит за кого проголосовала Украина ?
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так весь мир беспокоит...кроме конечно ********** и малоросов.
вот посмотри,сколько поздравлений от зарубежньіх гостей в день независимости...
и вой с замокшанских болот.
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Давай лучше про Анаконду . Шо там Алежка Панамарь новенького настрочил ?
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Другий пакет антиросійських санкцій, підготовлений США в зв'язку зі справою Скрипалів, вступить в силу 26 серпня.



"США виступатимуть проти надання будь-якої позики, фінансової чи технічної допомоги Росії міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Банкам США забороняється брати участь на первинному ринку облігацій, що не є рубльовими, випущеними російським сувереном, та позичати кошти, деноміновані в рублях, суверену Росії. Ліцензії на експорт до Росії хімічних та біологічних предметів подвійного використання, контрольованих Міністерством торгівлі, підлягають політиці "презумпції відмови", - йдеться в указі.Також, нові санкції обмежуватимуть доступ Росії до багатосторонньої системи розвитку банку, ринку первинних випусків російського суверенного боргу, номінованого не в рублях, боргового фінансування, вираженого в рублях, а також предметів американського походження, які стратегічно важливі для російської хімічної та біологічної зброї.


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Порохоботы делятся на несколько категорий.
1 категория думала, что Зеленский зраднык. Убеждаясь, что это не так, эта категория затихает и отходит от мародерщины.
2 категория: те, кто потерял корыта и корытца, к которым они дорвались при порошенковщине. Ну и их выкидыши-отпрыски, которым обломалась мажорщина. Они будут сатанеть, потому что знают, что всё тайное рано или поздно становится явным.
3 категория: лакеи порошка, всякие начальники бисквитных цехов и прочие мастера вафельного производства. Эти за царя-шокобатюшку будут выть столько, сколько скажут.
4 категория: платные. Им платят - они гавкают. Как перестанут платить - так и перестанут гавкать.
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Перш за все потрібно припинити цю безглузду, нікому не потрібну бійню.
А потім вже визначатись із датами коли поминати її жертв.
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да да *надо просто прекратить стрелять* слышали,и результаты тоже видели
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От просто з мови зняли. Так, жодної кулі зі стовбура та навіть стріли з цибулі з нашого боку - все, борошна народу одразу закінчаться, на Дамбасі запанує світ і нам посміхнеться частка
(насправді ніт)
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"Потрібно припинити цю безглузду нікому не потрібну бійню"
Це ти, ****, йдит і скажи своєму Путлеру
А Ми цю дл вас "бійню" А ДЛЯ НАС ВИЗВОЛЬНУ ВІЙНУ ПРИПИНИМО ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО КОЛИ ЗНИЩИМО ТАКИХ МЕРЗОТНИКІВ, ЯК ТИ.
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Не обкакайся від натуги, як завжди, паскуднику. У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 4725
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Нельсен Мундела, ты партизанишь в Донецке или как петя щеки надуваешь?
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А в это время в Киеве главнокомандующий Порошенко устраивал парады. А что в это время делал артист комик меня совершенно не интересовало. Каждому свое место и время.
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*Каждое утро ,у меня начинается с смс из министерства обороны*,чьи то сегоднешние слова,только вот ситуации разные,тогда и сейчас
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да и как у каждого *главнокомандующего* у Порошенко есть и свои поражения и свои победы. Чем может похвастатся сопля кроме отвода войск у Станицы Луганской?
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освобождения 2/3 оккупированного Донбасса мало? За июнь-июль-август 14 года. Что освободил Зеля за три месяца своего президентства? расскажи.
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Не бреши,до Порося окупованих земель було меньше,ніж після його "перемог",Новоазовськ,Іловайськ,Докучаєвськ,Вуглегірськ,Дебальцево,це все втратили саме при Поросі.
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Про Иловайск и Дебальцево есть что сказать? Как гиркин мог спокойно покинуть окруженный 95 бригадой Славянск? Про Минский петин договорняк не забудь.
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А барига тут при чому???? А потім він здав визволителів ***** в Іловайську!Чи не так, падаль кацапська?
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Це твій клоун він же Порошенко він же агент ФСБ "Лоліта" за домовленністю з путіним знищував в Іловайському "зеленому коридорі" (про який він - Порошенко - і домовився) патріотичних бійців і потенційних "музичків", котрі б неодмінно повісили його на воротах фабрики РОШЕН,
Після того "Лоліта" вже мгла вільно грабувати свій народ разом з Ахметовим, котрий і відірвав від України частину Донбасу.
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ну, этак скоро до дня памяти самого зелюка недалеко
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вас, дипилов однопластиночных, тут клонируют или штампуют?
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с каких пор житомир в рахе? У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников Украины будут отмечать 29 августа - Цензор.НЕТ 3369тьі чего негодуешь,скрепное?
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от слова "этак" так и воняет руским духом
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я шота не пойму...тьі против владеющего рускавьім езьіком или против рускавава духа?бо єто не одно и то же...около половиньі участников ато русские или рускоговорящие.
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іловайський "зелений коридор" від Петра Поросєнко та Пуйла.
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Петики, это всё, на что вы способны? Напишите, например, что Зеля лично расстрелял наших ребят. А Петя с детьми выносил раненых.
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Петя может только бабки выносить в оффшоры.
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Петики, помните, Зелина жена была корректировщицей сепаров, а Петина - сестрой милосердия в военном госпитале?
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Цікаво було б знати , а хто такий конкретно вумний цей "Узеленский" ? І де воно перебувало 29 серпня 2014 року. Бо щось воно мені дуже нагадує відомого ексбіціоніста і фаната привселюдної гри статевим органом по роялю Вофку Сцикуна 😕
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Таким чином будемо «святкувати» поминки....
Тобтоне День початку героїчної оборони ДАПу, де россії вперше дали по загребущим пазурям, або дату визволення 2/3 Донбассу, а ПОРАЗКУ.
Це якби в СРСР було «свято» призначене блокаді Лєнінграда, або здачі Києва гітлерівцям...


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