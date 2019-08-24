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 Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо возвращения РФ

Президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки" (G7).

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом написал в Twitter журналист ВВС Роса Аткинса.

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".

По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".

"Сегодня я попробую убедить моих собеседников, что лучше будет пригласить Украину как гостя, конечно, на следующей встрече G7, чтобы услышать мнение нового президента", - сказал Туск.

По его словам, Зеленский очень заинтересован в участии во встрече с лидерами стран G7.

"Я говорил с ним об этом два дня назад, и я знаю, он будет очень заинтересован", - сказал Туск.

Также читайте: Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Напомним, за несколько дней до саммита G7 президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это будет возможным после прекращения агрессии РФ в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144562
 
   
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все правильно, право первой ночи с семью заневестившимися девицами всегда принадлежит сильнейшему
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Этого " сильнейшего " , эти " девицы " выгнали из семьи , как буйного алкаша .
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и шо, ты сомневаешься в том, што петя не справился бы с семью девицами в отсутствие маринки?
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Ты ба и Петя для запада для этого не нужен.Спасибо Туск,хотя бы за такую попытку.
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Смачный плевок в пуйловское епло . Дякуємо за підтримку пане Туск !!
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Новичкам , оказьівается , везет не только в картах. Таки Зеленский удачно вошел в вьісшую лигу мировой политики , теперь надо работой доказать , что єто не случайно.
Удачи всем нам !
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Из G7 как минимум 4 страны гаранта Будапештского меморандума.
Вот пусть за базар и ответят, как они так гарантировали, что Россия практически творит, что хочет!
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К сожалению , у нас нет экономики .
И именно по этой причине мы не можем попасть ни в Г-7 , ни в Г-20 , ни даже в Г-100 .
Нашу экономику можно назвать виртуальной , гибридной , экономикой отчётности . Хотя , лучшее определение дал Пелевин в своём последнем романе - "экономика *******" .
Всё , что ещё как-то зарабатывает деньги благодаря почти неоплачиваему труду давно принадлежит ни народу . ни стране .
И налоги платит в какой-нибудь нидерландский траст глухих , немых и горбатых .
Такие дела .
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