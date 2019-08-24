 Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировал на брифинге в субботу, 24 августа, представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сразу с полуночи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил по направлению от шахты Трудовская оккупированного Донецка враг применил гранатометы по позициям защитников города Марьинка. Позже, с 01.30 ночи, в течение 20 минут оккупанты вели прицельный провокационный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по оборонцам Павлополя", - рассказал он.

По словам Гуцуляка, потерь от начала суток среди украинских военных нет.

"Подразделения Объединенных сил на линии боевого столкновения ежеминутно находятся наготове к каверзным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.

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Представитель МОУ также проинформировал, что за прошедшие сутки, 23 августа, на линии боевого столкновения зафиксировано 3 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, и все вооруженные провокации произошли вечером.

В частности, с 19.05 оккупанты начали обстрел позиций защитников Зайцево. "Здесь противник в течение 25 минут применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие", - уточнил Гуцуляк.

Кроме того, сообщил он, дважды под вражеский огонь попали вчера вечером защитники Водяного: с 21 часа по направлению от н.п. Азов, а после 23.00 - от Ужевки оккупанты обстреливали их из стрелкового оружия.

"К счастью, потерь среди защитников Украины вследствие этих вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки нет", - отметил представитель МОУ.

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