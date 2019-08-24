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 Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем

Российско-террористические войска после полуночи обстреляли Марьинку из гранатометов, а через полтора часа в течение 20 минут вели прицельный огонь по позициям Объединенных сил под Павлополем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировал на брифинге в субботу, 24 августа, представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сразу с полуночи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил по направлению от шахты Трудовская оккупированного Донецка враг применил гранатометы по позициям защитников города Марьинка. Позже, с 01.30 ночи, в течение 20 минут оккупанты вели прицельный провокационный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по оборонцам Павлополя", - рассказал он.

По словам Гуцуляка, потерь от начала суток среди украинских военных нет.

"Подразделения Объединенных сил на линии боевого столкновения ежеминутно находятся наготове к каверзным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нарушил перемирие 8 раз с начала суток 22 августа. потерь нет, - штаб ООС

Представитель МОУ также проинформировал, что за прошедшие сутки, 23 августа, на линии боевого столкновения зафиксировано 3 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, и все вооруженные провокации произошли вечером.

В частности, с 19.05 оккупанты начали обстрел позиций защитников Зайцево. "Здесь противник в течение 25 минут применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие", - уточнил Гуцуляк.

Кроме того, сообщил он, дважды под вражеский огонь попали вчера вечером защитники Водяного: с 21 часа по направлению от н.п. Азов, а после 23.00 - от Ужевки оккупанты обстреливали их из стрелкового оружия.

"К счастью, потерь среди защитников Украины вследствие этих вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки нет", - отметил представитель МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили вражеский огонь на Донбассе, применив пехотное вооружение, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3144561
 
 
 Топ комментарии
 
А мы в ответ демонтируем укрепления возле Станицы Луганской.... Адекватный ответ.
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С Днем Независимости, зебобики!...И хоть обосритесь.
А мы всех поздравили из ДЫРЫ, развлеклись!... Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 5779
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При Петрі визволили 2/3 Донецької та Луганської областей! Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 1382
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А мы в ответ демонтируем укрепления возле Станицы Луганской.... Адекватный ответ.
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Певно поздоровляли нас з Днем Незалежності. Із ними ватнікЗєля бажає зшивати Україну, щоб отримати Малороссію.
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Ну да при петре уже Малоярославец брали почти и в пригородах Джанкоя стояли.
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При Петрі визволили 2/3 Донецької та Луганської областей! Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 1382
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Читайте историю.Может что то новое узнаете.
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А ще у нього був брехливий російський підручник.
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Не в ответ, а с инициативой, и весь Мир видит, кто есть желающий мира, кто есть ху, и кто есть Пу.
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С Днем Независимости, зебобики!...И хоть обосритесь.
А мы всех поздравили из ДЫРЫ, развлеклись!... Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем - Цензор.НЕТ 5779
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а скока им плотют за час работы? в баксах или гривнях?
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Зашибись. 20 минут обстреливали безнаказанно,ето когда на фронте счет идет на минуты а жизнь перед глазами во время обстрела промелькает за долисекунды
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Якщо знову вибори, то оберете Слуг народу?
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Берите выше, он спас Украину и защитил Европу.
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Из дырляндии поздравили презедента с праздником. Це перемога! Жаль, что презедента не было на позициях, для полноты ощущения поздравлений.
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- "К счастью, потерь среди защитников Украины вследствие этих вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки нет", - отметил представитель МОУ.
- Это не к счастью, а к мастерству, которым овладевают/овладели воины ВСУ в этих сложных условиях. Тем не менее они не ведутся на провакации, хотя иногда по необходимости ответку дают, но при этом не позволяют ситуации выйти из под контроля и развернуться в широкомасштабную бойню. Снимаю шляпу перед воинами ВСУ и их мастерством и профессионализмом! БРАВО!
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"Подразделения Объединенных сил на линии боевого столкновения ежеминутно находятся наготове к каверзным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул он, - [стоит только российско-оккупационным войскам начать провокационные обстрелы, подразделения ОС тут же, с удвоенной энергией, начинают разбирать укрепления у Станицы Луганской]
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