 Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "После обследования в 10.35 ч. указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 ч. расчет пиротехнического подразделения ДСНС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.



Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы.



Заметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской сторона у разрушенного моста.



Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится, как видно на фото.



Подчеркиваем, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о нежелании, российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста".







