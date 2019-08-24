EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  1800  45
Материалы по теме:
Все про:пункт пропуска (517) Станица Луганская (49)

 Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской. ФОТОрепортаж

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 24 августа 2019 года, группа подразделения ГСЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская, на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "После обследования в 10.35 ч. указанная группа ГСЧС начала демонтаж сооружения и его разборку. По состоянию на 11.15 ч. расчет пиротехнического подразделения ДСНС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем, к разрушенному мосту, опорном пункте.

Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы.

Заметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий. В частности, представители СММ ОБСЕ зафиксировали ход работ, проводимых украинской сторона у разрушенного моста.

Отмечаем, что по состоянию на 12.00  со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится, как видно на фото.

Подчеркиваем, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в ​​очередной раз свидетельствует о нежелании, российскими наемниками и их вооруженными формированиями, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста".

Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 01
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 02
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 03
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской 04

Источник: https://censor.net.ua/n3144560
 
   
 Топ комментарии
 
Для чего демонтаж ? Контрабанду чтобы возить ?
Или чтобы российские танки прошли без помех ?
 показать весь комментарий
 
Знищіть взагалі той міст. Нехай бібізяни сидять у своєму гетто.
 показать весь комментарий
 
Другого дня в году не нашли для демонтажа?!

Тем более, сегодня не робочий день, праздничный, выходной.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кацапская забьет болт,как обычно. Да еще и стрелки на Украину переведёт.Всё по зелёному фен шую.
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь уже забила. Но это, видимо, не помеха для украинской стороны разбирать свои укрепления.

"Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится"
 показать весь комментарий
 
 
дык, они и не собираются ничего демонтировать со своей стороны, они сразу сказали. Да здравствует зеленая шмаркля! Даешь прекратить стрелять!
 показать весь комментарий
 
нехер трындеть!! Всё делается для картинки-"Украина действует по плану Минска и под эгидой ОБСЕ"...тОЛЬКО картинка и то лишь-"набросок"!! для галочки...политической..НИКАКОЙ зрады в этих блошиных телодвиений нет! Зато большой ПЛЮС в политической игре!!
 показать весь комментарий
 
Вообще не пойму на кой хрен им имено этот мост уперся. Ну видно же, что с той стороны явно не желают сотрудничать, сами нихрена не делают, на территорию не пускают и пр. зачем это все? Деньги деть некуда?
 показать весь комментарий
 
Для чего демонтаж ? Контрабанду чтобы возить ?
Или чтобы российские танки прошли без помех ?
 показать весь комментарий
 
 
Знищіть взагалі той міст. Нехай бібізяни сидять у своєму гетто.
 показать весь комментарий
 
 
а замість нього з мотузок і дощечок ))))
най пруть в зубах кошелки або на спині лантухи , а ручками за поручні тримаються ))))
 показать весь комментарий
 
Так выглядит поражение и отступление..Вопрос времени когда там будут сепары..или ЗЕбильчики мне щас будут заливать шо кацапы дальше не полезут и будут придерживаца договора??
 показать весь комментарий
 
 
Да у Лугандонцев же сегодня выходной день - День Незалежности Украины. Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8464
 показать весь комментарий
 
 
Другого дня в году не нашли для демонтажа?!

Тем более, сегодня не робочий день, праздничный, выходной.
 показать весь комментарий
 
 
Да, как-то смотрится странно. Это- мягко говоря. Типо: мероприятие, по заказу, в назначенный час.
 показать весь комментарий
 
 
Чому ми, на своїй землі, повинні добровільно відступати???
 показать весь комментарий
 
 
Это для тебя это своя земля, а для ермолочников это територия. Если шо случись, то босс этой ЗЕшоблы сразу в Израиль збежит..опять.
 показать весь комментарий
 
 
Петя, Кучма, Медведчук, Зеленский так сказали. Мол отступление ето перемога. Пускай врага совесть зумучает и кровью украинцев они захлебнутся Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6269
Хотелось бы увидеть чтобы они творили и как грудью защищали если бы заборы етих выше названных деятелей (украинцами язык не поворачивается их назвать) заборы и дома где они живут в Конча-Заспе сносили и сказали что так нужно.
 показать весь комментарий
 
 
завдяки таким як ти, маємо припіздєнта,замість президента...
 показать весь комментарий
 
то есть в одностороннем порядке начали??????????? дебилы ***
 показать весь комментарий
 
 
Только наш Чарли Чаплин мог додуматься в такой День устроить подобное.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоскот, я так понял, спамит из окопов? ВоЕны ссаные.
 показать весь комментарий
 
дякуємо рідному зюзі та його Ігорь Валєрічу за наше щасливе майбутнє!
 показать весь комментарий
 
 
Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской/ Старший приказал : Мы начали с вопроса войны и безопасности, - Зеленский о переговорах с Нетаньяху .
 показать весь комментарий
 
"...при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы."
"Отмечаем, что по состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не проводится"

Мне совершенно без причины кажется, что тут кто-то кого-то на...вает, но вот не могу понять кто и кого...

Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9704
 показать весь комментарий
 
 
Просто надо отправить туда зедебила, удерживать позиции. В прямом смысле. А если откажется, то отправить в тюрьму пожизненно.
 показать весь комментарий
 
 
Хотя лучше расстрелять, по закону военного времени.
 показать весь комментарий
 
Правильно ты все понял. Иногда нужно показать свою порядочность "на людях", что бы потом вести переговоры на своих условиях.
 показать весь комментарий
 
демонтаж це крутяк,ахрессор с расстройства пойдет топица в северский донец
 показать весь комментарий
 
Демонтуємо? "Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем"
 показать весь комментарий
 
 
то не считается...устойчивое перемирие ж не нарушено...
 показать весь комментарий
 
И ето обязательно делать в День Независимости? Зато кацапы погнали нах. ОБСЕ которое хотело демонтировать ихнии укрепления.
 показать весь комментарий
 
 
Наемники РФ 20 минут прицельно обстреливали позиции ВСУ под Павлополем. https://censor.net.ua/news/3144561/naemniki_rf_20_minut_pritselno_obstrelivali_pozitsii_vsu_pod_pavlopolem

Теперь в Станице Луганской им это будет сделать гораздо легче. Скажите спасибо Зеленому слонику.
 показать весь комментарий
 
Я еще бы понял если бы просто держали оборону там где сейчас мы закрепились, но зачем отступать и разбирать укрепления, да еще называть ето победой??????? Неужели вы уроды думаете что ***** аналогичто отведет свои войска, тем более ему остается войска отвести за государственную границу Украины, так как занимаемая территория окупантами ето узенькая полосочка вдоль границы?Украинская сторона начала демонтаж укреплений возле пункта пропуска в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4449
 показать весь комментарий
 
Во и спроси об етом зЕ. Ето его приказы.
 показать весь комментарий
 
Скоро там будут сепары. И так до Киева. Мне уже стремно что будет года через два. Оно или не досидит до конца срока или страны как таковой не станет(
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх