 На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек. ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФОТО и ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в Facebook Андрей Рымарук опубликовал впечатляющее видео.

Отметим, организаторы сообщии о том, что для участия в Марше Защитников Украины, который является альтернативным мероприятием официальным торжествам ко Дню Независимости, зарегистрировались около 10 тысяч человек. Однако, по оценке корреспондента Цензор.НЕТ с места события, в марше участвуют около 30 тысяч человек.

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