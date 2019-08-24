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 Политика Украины
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Все про:День независимости (707) марш (522)

 На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек. ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФОТО и ВИДЕО

На Марш Защитников Украины в центре Киева вышло несколько десятков тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в Facebook Андрей Рымарук опубликовал впечатляющее видео. 

На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек 01

На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек 02

Отметим, организаторы сообщии о том, что для участия в Марше Защитников Украины, который является альтернативным мероприятием официальным торжествам ко Дню Независимости, зарегистрировались около 10 тысяч человек. Однако, по оценке корреспондента Цензор.НЕТ с места события, в марше участвуют около 30 тысяч человек. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3144558
 
   
 Топ комментарии
 
видео и фото с Марша Защитников Украины.. с 30 тысяча участников и сотнями тысяч зрителей - вызывают злобную ненависть у ватников расеи и ..любителей вовки шмаркли..
Совпадение?
Полтора часа шел Марш.. эмоции людей - зашкаливают..
Даже журналисты не смогли удержаться от сравнения: когда во време "ходы" зеленского - бегали за людьми со словами "так мало людей.. не у кого даже спросить" и, - на Марше - где не было свободного места..
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Там тисяч 60.
Українці єдині !
Разом до перемоги !
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Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·1 ч

Напівпарад Зеленського виглядав би не таким поганим, якби після не було справжнього, народного і величного, параду. Дякую організаторам Парад 2019: Марш Захисників України
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З Днем незалежності, рідна Україна! Ми востояли в 2014, вистоїмо і після 2019!
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Липким языком барыги не трогай Украину, соя.
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у вас с ней разные украины...
твоя - "готова принять любое количество с любой стороны" как завещал великий зеля )))))))))
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Читаю коменти і по моєму порохоботи уже обєднались з кремлєботами
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Вони і не роз"єднувались,Порося та Пуйло,це два брата,сіамських.Вся війна,це договорняки Порося з Пуйлом,по знищенню України.
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Не мэлы дурныць На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 7020 ...!!! Взрослый же вроде , а косишь под малолетку - клоуна ..
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Проаналізуй п"ять років Поросячих "перемог",може і до тебе дійде.2014 рік,парад на Майдані,та вбивство Українців у Іловайську,забув вже?
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Нехай твій деЗе!ртир спочатку аналізи здасть, тоді проаналізуємо.
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Впечатлила самоорганизованность и массовость марша)))
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Впечатлил Марш Защитников Украины. Клоун с цирком отдыхают.
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Так организаторы с самого начала говорили, что этот марш без политиков. Но соевым его надо противопоставить официальной части торжества. Сопли по пете растирают.
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ребята самоорганизовались и прошли маршем в честь Независимости . что есть класс ! Но они никаким боком до Поросцянки , это Мародер хочет примазаться к ним . Вот когда Барыгу будут судить и садить , то из них ни 1 человек не прийдет провести в длинный путь сывочолого вора .Уверен они даже нальют по сто , за посадку мародера .
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Этот Марш - народный ответ на отмену Зебилом военного парада.
И это только начало.....
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все эти парады - софковое прошлое. софковые старухи рыдают за парадами.
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марш замутил Мародер . по свежему .что бы как то получить индульгенцию и не сесть за решетку . тем ветеранам Пепа , по-боку . А если им хочется и нравиться ходить маршем , то никто не против . главное без оружия и техники .
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закрий своє смердюще ЗЕбільне хайло - ніяк не заспокоїтесь, що ПОРОХА досі підтримують мільйони в тому числі військові! А ваш ЗЕ малорос і клоун - як не крути!!!
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Пороха - малороса и бессараба не поддерживает никто . кроме реально -3% . а это цифра бисексуалов в любом социуме , так что кошелочка . вы в 3 % лизунов .
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всех с великим праздником . такой марш надо проводить регулярно .самое главное что большинство людей которые участвовали в мероприятиях организованных президентом позже присоединились к маршу Защитников Украины. об этом не пишут медведчуковско- ольгинские троли . понятно почему . им главное создать видимость зарождающегося типа противостояния между народом и новой властью . не дождетесь продажные суки. мы едины и мы победим и кремлевское чмо и всяких чмырей которые все эти годы разворовывали страну довели украинский народ до нищеты и тем самым работали на москву и путина. СЛАВА УКРАИНЕ .
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У меня нет противопоставления с новой властью. Просто для меня они не власть, а вменно присохшая к украинскому штиблету зеленая короста.
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ти вже свої піввареника доїв злидень зубожілий?!? І де ви тільки таки ніщіе беретесь?!?
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Вот этой самоорганизации НАРОДА, и боиться зеленое чмо и его шобла мародеров КАЛомойского.
P.S. Балаганный фигляр даже не понимает во что он влез со своим комплексом Наполеона.
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Так це була самоорганізація,чи хода Поросятників?Народ України Святкував День Незалежності,а поросяче бидло примазується до Свята,позорниками були,такими і лишились.Слава Україні!!!
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ДУРАЧОК, ЕСЛИ БЫ ,,зелёное чмо" ЭТОГО БОЯЛОСЬ БЫ, ОН БЫ НЕОТКАЗЫВАЛСЯ ОТ ОРГАНИЗОВАННОГО ПАРАДА ГДЕ ВСЕ, И ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ, И ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕГО ПРИКАЗАМ. 😂😅😂
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Йолопеґа ти велика, лишньохромосомна.
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Тіна опозорилася сьогодні своїи виступом на дасі консерваторії- подружка ЗЕ !
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та хватит пистеть, там их точно мильон был, не меньше
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ето шо у тоби було? последний дух выпустил? На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 6332
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идти туда, где ты уже сидишь це удел для таких лузеров, как серожа шыльник-мыльник На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 3634
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ДА... ПРИ ПАРАШОНКЕ ЄТОГО НЕБЫЛО.
***** ПАРАШОНКА ГОТОВ БЫЛ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО, ЛИШь БЫ ВЕТЕРАНЫ НЕСОБРАЛИСЬ, И НЕВЫШЛИ ВМЕСТЕ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ.
А ВОТ ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕПОБОЯЛСЯ, СДЕЛАЛ НЕОРДИНАРНЫЙ ХОД, И СМОГ ОБЪЕДИНИТЬ ВЕТЕРАНОВ, ЧТО БЫ ОНИ ПОЧУСТВОВАЛИ СЕБЯ, СВОЁ ЕДИНСТВО, И СВОЮ СИЛУ.
😎
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Ну я задоволений.На **********-шоу прийшло мінімум баранів,та і тих "відсікли" так,що хєр розгледіш.
Люди прийшли на Марш Захисників.
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Вовік суспільство об'єднує, а мародерські тролі його розколюють на зебілів і якусь незрозумілу, мародерську "иліту". Може час назвати речи на своє ім'я? Скільки можна Мародеру шкодити???
Порошенка за грати!!!
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Чем он его "об'єднує"? Тем что не договорился с ветеранами? Первый такой случай в истории
Украины, объединитель хренов. Даже Овощ с первых дней так не противопоставил себя части населения.
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Перестань, наконец, писать глупости. Хватит. Зеленский победил, Украина проиграла, а ты должен быть доволен: все так, как ты и хотел.
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Соевые - не Украина. Запомни, подбарыжник.
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а можно просто гордиться страной и теми, кто ее собою закрывал и закрывает уже 6-й год?
неужели до сих пор не ясно, что гибли ребята не за мародера или зеленую соплю?
Украина у нас все равно одна и кто-бы во что не трубил... Одна... и чем больше в каждом слове или стебе будете находить различий, тем слабее становиться Держава, а значит и мы с вами... у каждого был выбор, он его сделал, надо перешагнуть и дальше думать про Украину, а не про злость-раздражение к оппонентам или симпатикам кого-то...
вор - должен быть наказан, брехун - осмеян, ну а предатель - проклят!
с праздником вас, нас...с Днем Независимости !!! (до пермоги - разом зручніше!!)
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Петро Порошенко у своєму фейсбуці :"
Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну, та сфотографувалися на пам'ять.
Неймовірно тепла зустріч, яка гріє моє серце. Усіх вітаю"
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На допит Порося скільки тисяч прийде?Чи знову Мойша та дві доньки?
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Зі Святом Незалежності, любі бандерівці та русофоби! На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 9991
Оце і є СПРАВЖНІЙ, без режисури та пісюаністів, вияв Духу Нації.
І просто безцінно спостерігати, як від Народного Параду кацапи та місцева бавовна випробовують страшенні борошна нижче спини, аж дим стоїть. Значить, це добра справа. Усе буде Україна!


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Казалось бы марш провели защитники Украины, а под этой новостью все антипорошенковские боты. Все понимают связь правда На Марш Захисників України вийшло близько 30 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 3842?
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антипотрошенковых - 92% населения! ганьба лолке Иловайской!
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на корре запоребриковые ватаны пишут про этот марш, точно так, как местная пороховата, адин нарот наверное. ну а всех остальных - С Праздником!
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П'ять президентів України відвідали урочистий прийом з нагоди Дня Незалежності, який глава держави Володимир Зеленський провів 24 серпня в Маріїнському палаці в Києві.
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Марш народний, ні за ні проти нікого. А от Володимир, вийшло так, був проти народу. Так йому чомусь вдалось. Може то випадково, а, скоріш всього, зумисно...
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