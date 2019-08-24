 На Марш Защитников Украины вышло около 30 тысяч человек. ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ФОТО и ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, на странице в Facebook Андрей Рымарук опубликовал впечатляющее видео.
Отметим, организаторы сообщии о том, что для участия в Марше Защитников Украины, который является альтернативным мероприятием официальным торжествам ко Дню Независимости, зарегистрировались около 10 тысяч человек. Однако, по оценке корреспондента Цензор.НЕТ с места события, в марше участвуют около 30 тысяч человек.
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·1 ч
Напівпарад Зеленського виглядав би не таким поганим, якби після не було справжнього, народного і величного, параду. Дякую організаторам Парад 2019: Марш Захисників України
твоя - "готова принять любое количество с любой стороны" как завещал великий зеля )))))))))
И это только начало.....
P.S. Балаганный фигляр даже не понимает во что он влез со своим комплексом Наполеона.
***** ПАРАШОНКА ГОТОВ БЫЛ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО, ЛИШь БЫ ВЕТЕРАНЫ НЕСОБРАЛИСЬ, И НЕВЫШЛИ ВМЕСТЕ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ.
А ВОТ ВОВА ЗЕЛЕНСКИЙ НЕПОБОЯЛСЯ, СДЕЛАЛ НЕОРДИНАРНЫЙ ХОД, И СМОГ ОБЪЕДИНИТЬ ВЕТЕРАНОВ, ЧТО БЫ ОНИ ПОЧУСТВОВАЛИ СЕБЯ, СВОЁ ЕДИНСТВО, И СВОЮ СИЛУ.
😎
Люди прийшли на Марш Захисників.
Порошенка за грати!!!
Украины, объединитель хренов. Даже Овощ с первых дней так не противопоставил себя части населения.
неужели до сих пор не ясно, что гибли ребята не за мародера или зеленую соплю?
Украина у нас все равно одна и кто-бы во что не трубил... Одна... и чем больше в каждом слове или стебе будете находить различий, тем слабее становиться Держава, а значит и мы с вами... у каждого был выбор, он его сделал, надо перешагнуть и дальше думать про Украину, а не про злость-раздражение к оппонентам или симпатикам кого-то...
вор - должен быть наказан, брехун - осмеян, ну а предатель - проклят!
с праздником вас, нас...с Днем Независимости !!! (до пермоги - разом зручніше!!)
Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну, та сфотографувалися на пам'ять.
Неймовірно тепла зустріч, яка гріє моє серце. Усіх вітаю"
Оце і є СПРАВЖНІЙ, без режисури та пісюаністів, вияв Духу Нації.
І просто безцінно спостерігати, як від Народного Параду кацапи та місцева бавовна випробовують страшенні борошна нижче спини, аж дим стоїть. Значить, це добра справа. Усе буде Україна!