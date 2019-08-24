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 Политика Украины
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 Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости отметил государственными наградами ряд лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Так, в указе №622 говорится: "За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени

Томмессена Олемика - Президента Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени

Рота Шандора - почетного Генерального консула Украины в Венгрии

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Бонна Франца-Ксаверия (посмертно) - руководителя дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах

Грода Павла - президента Всемирного конгресса украинцев, Канада

Чолия Евгения Ярославича - президента Всемирного конгресса украинцев в 2008 - 2018 годах, Канада

Наградить орденом "За заслуги" III степени

Антонива Мика депутата Национальной ассамблеи Уэльса, Великобритания

Бешигу Рикарду Мануепя да Силву Монтейру - депутата Ассамблеи Республики Португалия, председателя группы дружбы "Украина-Португалия"

Бугаса Герасимос-Николаоса - генерального секретаря Греко-Украинской Палаты, Греческая Республика

Виттингдейла Джона Флесби Лоуренса - депутата парламента, председателя многопартийной парламентской группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании

Горовского Витольда - почетного консула Украины в Познань, Республика Польша

Эгеланд Яна - генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев, Королевство Норвегия

Коваля Зенона Емельяновича - советника администрации внешних сношений французской сообщества Бельгии "Валония- Брюссель Интернасьональ", Королевство Бельгия

Косту Бертрана - председателя благотворительного фонда "Search Foundation", Великобритания

Кочергу Николая - президента фонда голодомора-геноцида, г. Чикаго, США

Кушку Яна Петра - священника Украинской греко-католического прихода, Варшава, Республика Польша

Летем Полин Элизабет - депутата Парламента Великобритании

Макдональда Стюарта Малколма - депутата Парламента Великобритании

Ментуха Андрея - украинского общественного деятеля, Республика Польша

Павлишина Марка Романовича - директора центра украинистики имени Николая Зерова, профессора Университета имени Монаша, м.Мельбурн, Австралия

Наградить орденом княгини Ольги I степени

Калниете Сандра - депутата Европейского парламента

Наградить орденом княгини Ольги III степени

Морару Валентину Сергеевну - председателя женской общины украинок Молдовы, Республика Молдова

Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы

Кисиль Анну - вице-президента Всемирного конгресса украинцев, президента общественной организации "Четвертая волна", Канада

Клюфаса Юрия - Украинский тележурналиста, телепродюсера, общественного деятеля, Канада

Луцюка Любомира Ярос

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов

лава - историка, профессора отделения политических и экономических наук Королевского военного колледжа Канады".

Также читайте: В ОП готовится указ о награждении защитников Украины. Наряду с решением по достойным людям хватает и бардака, - Бутусов

В другом указе №625 отмечается: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

Кудрю Николая Сергеевича - подполковника

Наградить орденом "За мужество" II степени

Пятку Виктора Анатольевича - старшего лейтенанта

Сиксоя Руслана Александровича - старшего сержанта

Шевченко Ирину Викторовну (посмертно) - сержанта

Наградить орденом "За мужество" III степени

Безверхнего Антона Викторовича (посмертно) - солдата

Бигуса Богдана Дмитриевича (посмертно) - старшего солдата

Василенко Сергея Олександровича- прапорщика

Джуса Василия Богдановича (посмертно) - прапорщика

Кубрака Вячеслава Анатольевича - прапорщика

Курдова Василия Николаевича (посмертно) - матроса

Лазарева Эдуарда Дмитриевича (посмертно) - младшего сержанта

Лына Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата

Ляхова Антона Сергеевича - старшего солдата

Майбороду Сергея "Григорьевича (посмертно) - старшего матроса

Оловаренко Александра Витальевича - солдата

Письменского Антона Викторовича - майора

Постоялко Богдана Сергеевича - матроса

Рака Владислава Николаевича (посмертно) - матроса

Романенко Романа Сергеевича (посмертно) - младшего лейтенанта

Степанченко Бориса Николаевича (посмертно) - солдата

Сфинкса Александра Юрьевича - старшину

Цапенко Александра Олеговича (посмертно) - солдата

Шандру Сергея Ивановича (посмертно) - солдата

Шарко Александра Александровича (посмертно) - старшего матроса

Шкумата Романа Ярославовича - солдата

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

Дузя Дмитрия Станиславовича - сержанта

Ливитчука Николая Валерьевича - старшину

Сиренко Ивана Павловича (посмертно) - старшего солдата

Тимошенко Юрия Анатольевича - младшего сержанта

Шунькина Александра Николаевича - капитана

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

Абросимова Сергея Олеговича - младшего сержанта

Алексеева Александра Васильевича - старшего матроса

Бондаренко Романа Алексеевича - старшего матроса

Булика Николая Васильевича - старшину

Вандера Вадима Александровича - старшего солдата

Галуна Андрея Сергеевича - старшего сержанта

Гачика Дмитрия Матвеевича - старшего матроса

Герасименко Сергея Владимировича - матроса

Грабовского Максима Викторовича - старшего солдата

Журавлева Владислава Витальевича - матроса

Захарченко Евгения Константиновича - старшего матроса

Иванову Людмилу Александровну - старшего матроса

Киселева Артема Юрьевича - матроса

Коврижных Владислава Владимировича - матроса

Коржика Григория Алексеевича - сержанта

Лысенко Вячеслава Васильевича - старшего прапорщика

Лободу Сергея Николаевича - сержанта

Мурия Василия Владимировича - сержанта

Новака Сергея Александровича - матроса

Олию Ивана Александровича - старшего матроса

Петрика Михаила Юрьевича - солдата

Саржевского Дмитрия Борисовича - старшего матроса

Сергиенко Константина Александровича (посмертно) - старшего солдата

Федченко Романа Васильевича - старшего сержанта

Цимботу Василия Васильевича - старшего солдата

Шенкевича Максима Валентиновича - старшего матроса

Шкеула Владислава Юрьевича - младшего сержанта

Яковца Дмитрия Васильевича - лейтенанта

Источник: https://censor.net.ua/n3144557
 
 
 Топ комментарии
 
да, это - победа... народный парад отдельно от президента. поневоле задумываешься над вопросом - кто же его выбрал? Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 1585
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Біжи, Вофка, біжи... Мєдалькі тобі вже не допоможуть.
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Совет форумчанПравила форума
 
медальки стало раздавать?... хорошо хоть не от пивных бутылок... хотя.... надо бы проверить... а то, термос, порноакрисы, пис-виз, то да сё.... мало ли.... Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 2766
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избавляется от "излишнего имущества"... Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 5061
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да, это - победа... народный парад отдельно от президента. поневоле задумываешься над вопросом - кто же его выбрал? Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 1585
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Біжи, Вофка, біжи... Мєдалькі тобі вже не допоможуть.
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Празднуешь? Заметно...
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...завидуешь, ********? Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 891 Получи в честь праздника... Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 6401
Зеленский подписал указ о награждении 82 человек орденами и медалями по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 4173
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Так независимость от чего? Кто-нибудь внятно объяснить может?
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Внятно тебя можно только послать куда подальше,мразь кацапская.
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лолиботы , свежая методичка для вас :

хто получит награду от Зе , тот предатель Украины . Починайте
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### 10 мая 2019. "Почему Порошенко раздает награды. Давайте просто молча наблюдать за тем, как Петр Алексеевич нагло, цинично, демонстративно опускает и опускает наше государство. Вниз. Поглубже. Пожёстче. На самое илистое дно. Чтобы мы вконец нахлебались затхлой болотной воды и перестали надеяться. Ради своих прихотей он превращает наши символы в ничто."
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