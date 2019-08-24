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 Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается"

Перед началом встречи лидеров стран Большой семерки немецкое правительство подчеркивает, что возвращение в Группу России не актуально.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства канцлера ФРГ.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от Группы из-за аннексии Крыма с нарушением международного права", - заявили в немецком правительстве.

В то же время там отметили, что "расширение группы на основе общих ценностей было и возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что, учитывая нынешнюю ситуацию еще нельзя сказать, что в реализации Минского процесса достигнут прогресс, поэтому причины, по которым в 2014 году РФ была исключена из группы, до сих пор есть. В то же время она отметила "возможно, незначительные движения" в имплементации Минских соглашений, а если будут реальные достижения, сложится "в определенной степени новая ситуация", и тогда партнеры будут решать, как действовать далее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация, из-за которой Россию исключили из G8, сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ

В контексте встречи "Большой семерки" в Биаррице федеральное правительство поддерживает французское председательство в G7 в предоставлении четкого сигнала поддержки многосторонней торговли и Конференции ООН по изменению климата в сентябре этого года, а также относительно развития сотрудничества с Африкой.

В ведомстве канцлера отмечают, что Берлин готов оставаться в непосредственном контакте даже в сложные времена и в тематических конфликтах, обсуждать решения глобальных вызовов в неформальной обстановке.

Во французский Биарриц, где сегодня должен начаться саммит G7, Меркель отправится во второй половине дня в субботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3144556
 
 
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роспропганда
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«Разобщены как никогда»: страны G7 не могут договориться
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Шойгу приехал в Молдову.Отхватили шмат Молдовы и приехал попраздновать с жертвой.Какой маразм!.Не дай Бог дожить у нас до этого.
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На конкурсе "Лучший образ Путина" победил силуэт на полу, обведенный мелом.
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Я взагалi не розумiю , в чем профит этих семерок , двадцаток и прочей хренотени . Там шо , медом намазано ? Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается" - Цензор.НЕТ 6539
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9 классов?
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Поговоремо про це разом у звільненому Криму.
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Это к Гелетею , он же там шось обещал .
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Предыдущий трёп был прощупывание почвы? На прошёл номер, дали заднюю, включили опять занепокоєнність, отличные у нас соседи, со всех боков крысы.
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«Тайга горела
Метало сажу сгоряча
Во все пределы
Тайга горела как свеча
Тайга горела

Стелился пеленою дым
Роптали люди
Топило Сочи, гавкал Крым,
как х#й на блюде

Топорщил тупенький Сашок
свои наколки
И был шашлык в Москве, и шок...
И выли волки

И всяк сверчёк дрочил стручёк,
Чтоб было громче
И ехал в люльке дурачок
А рядом Кормчий

Ссала осенняя пора
В лицо дождями
Не за горами выборА --
Не за горами

Людей месили мусора
По беспределу
И будто мусора гора
Тайга горела»
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Украина на G7 не будет в тренде.Американо-китайская война торговая будет в основной теме.Привязкой к ней будут орда и Иран.Трамп будет принуждать коллег к консолидации на фоне оси Пекин-Тегеран-Москва с прихлебателями.Нам тоже надо определяться с кем мы и действовать в соответствии.Пекин никогда не поддерживал Украину,в основном пользовался слабостью Украины ,чтобы покрысятничать.Мелкие члены Таёжного союза - ещё те проститутки.Думаю ,завязывать надо с ордой,Китаем и их прихлебателями.Разыгрывается акт мировой трагедии.
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Как Зеленский решит, так и будет.
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Только чудотворные мощи Путина помогут снять санкции с России.

А красиво будет звучать: святой равноапостольный великомученик Владимир Лубянский.
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