Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства канцлера ФРГ.
"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от Группы из-за аннексии Крыма с нарушением международного права", - заявили в немецком правительстве.
В то же время там отметили, что "расширение группы на основе общих ценностей было и возможно в любое время с согласия всех партнеров G7".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что, учитывая нынешнюю ситуацию еще нельзя сказать, что в реализации Минского процесса достигнут прогресс, поэтому причины, по которым в 2014 году РФ была исключена из группы, до сих пор есть. В то же время она отметила "возможно, незначительные движения" в имплементации Минских соглашений, а если будут реальные достижения, сложится "в определенной степени новая ситуация", и тогда партнеры будут решать, как действовать далее.
В контексте встречи "Большой семерки" в Биаррице федеральное правительство поддерживает французское председательство в G7 в предоставлении четкого сигнала поддержки многосторонней торговли и Конференции ООН по изменению климата в сентябре этого года, а также относительно развития сотрудничества с Африкой.
В ведомстве канцлера отмечают, что Берлин готов оставаться в непосредственном контакте даже в сложные времена и в тематических конфликтах, обсуждать решения глобальных вызовов в неформальной обстановке.
Во французский Биарриц, где сегодня должен начаться саммит G7, Меркель отправится во второй половине дня в субботу.
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«Разобщены как никогда»: страны G7 не могут договориться
Метало сажу сгоряча
Во все пределы
Тайга горела как свеча
Тайга горела
Стелился пеленою дым
Роптали люди
Топило Сочи, гавкал Крым,
как х#й на блюде
Топорщил тупенький Сашок
свои наколки
И был шашлык в Москве, и шок...
И выли волки
И всяк сверчёк дрочил стручёк,
Чтоб было громче
И ехал в люльке дурачок
А рядом Кормчий
Ссала осенняя пора
В лицо дождями
Не за горами выборА --
Не за горами
Людей месили мусора
По беспределу
И будто мусора гора
Тайга горела»
А красиво будет звучать: святой равноапостольный великомученик Владимир Лубянский.