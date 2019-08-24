 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским, - "Наши гроші"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наши гроші", со ссылкой на систему "Прозорро".



В этом году ООО "Оил-Трейд 2018" за 506,90 млн грн. поставит 20 тыс тонн по 25 310-25 380 грн / т, ООО "Торум" за 253,00 млн грн. - 10 тыс тонн по 25300 грн. / Т, а ООО "Глуско Украина" по 252,50 млн грн. - 10 тыс тонн по 25250 грн. / т.



Как и в заключенных ранее договорах с "Торум" и ООО "Альянс Энерго Трейд" за другими двумя лотами нынешней закупки, цена дизеля привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировых котировок Platts по десяти дням перед разнарядкой.



Предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

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Закупки провели по сокращенной переговорной процедурой, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах "Укрзализныци", а затем "Торум" обжаловал еще три тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта.



Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс грн. впервые получил государственный подряд. Номер телефона "Оил-Трейд 2018" +380675527585 указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" из орбиты Игоря Коломойского. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последнее еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

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Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.



"Глуско Украина" в начале года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Оно принадлежит швейцарской фирме "Глуско Энерджи" ( "Glusco energy SA") израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина.