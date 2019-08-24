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Все про:Коломойский (1116) Укрзализныця (1680) топливо (462)

 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским, - "Наши гроші"

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Українська Залізниця" 22 августа заключил четыре соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд. грн.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наши гроші",  со ссылкой на систему "Прозорро".

В этом году ООО "Оил-Трейд 2018" за 506,90 млн грн. поставит 20 тыс тонн по 25 310-25 380 грн / т, ООО "Торум" за 253,00 млн грн. - 10 тыс тонн по 25300 грн. / Т, а ООО "Глуско Украина" по 252,50 млн грн. - 10 тыс тонн по 25250 грн. / т.

Как и в заключенных ранее договорах с "Торум" и ООО "Альянс Энерго Трейд" за другими двумя лотами нынешней закупки, цена дизеля привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировых котировок Platts по десяти дням перед разнарядкой.

Предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди всех видов горючего ситуация с дизельным топливом в Украине наихудшая, - эксперт

Закупки провели по сокращенной переговорной процедурой, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах "Укрзализныци", а затем "Торум" обжаловал еще три тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта.

Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс грн. впервые получил государственный подряд. Номер телефона "Оил-Трейд 2018" +380675527585 указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" из орбиты Игоря Коломойского. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последнее еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом"

Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

"Глуско Украина" в начале года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Оно принадлежит швейцарской фирме "Глуско Энерджи" ( "Glusco energy SA") израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3144555
 
   
 Топ комментарии
 
просто порадій за беню - ви зробили це разом.
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чего вы зедебилы пороха тогда клянете в случаях подобных, с участием его, если следуя логике вашей - "где состав преступления"? помнится за его "богданы" с грязью мазали, а оказывается в иных условиях и с другими персонажами - "информация подана так, как будь-то преступление было совершено"!
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Доминирование Ахметова и Порошенко прошло, настало время Бени?
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и потекла скупая петерастическая слеза?
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какая ожидаемая неожиданность было бы странным если бы нет...
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Це просто співпадіння. Зелене співпадіння. 🙂
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А ты хотіло щоб співпадіння було коричневого кольору?))
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конечно неожиданно что выиграли структуры в которых есть нефтедобыча и
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Информация подана так, как будь-то преступление было совершено!
Так поясните мне, где это состав преступления?
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Коломойский должен быть под следствием по ст. 111 УК Украины, за идею благотворного дефолта.
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чего вы зедебилы пороха тогда клянете в случаях подобных, с участием его, если следуя логике вашей - "где состав преступления"? помнится за его "богданы" с грязью мазали, а оказывается в иных условиях и с другими персонажами - "информация подана так, как будь-то преступление было совершено"!
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Ты Дзюба или Дубина?!
Тормоз, во-первых, я сторонник Михо?
Во-вторых, когда это, я лично, ныл о богданах пороха?
Хотя, порох - это ещё та циничная барыга!!!
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так в чем "криминал"? "новость" "цензор" повторяет уже второй(!) раз - с чего бы??
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просто порадій за беню - ви зробили це разом.
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Вот и ходите с бениным болтом на лбу . Вам идет.
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Кстати, о ботах!
Оказалось, что эти боты, рабы одного хазяина - Мертветчука!
Это мы их делили на соевых и ольгинских, а они - одной канторы птенцы!
А Мертветчук уже их сдаёт в аренду...
То пороху... То х√йлу...
Самое паскудное, что за аренду этих уродов порох ни платил ни копейки со своего кармана! Всё оплачивал Минстець!!!
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Зелебаны,как говорится,"с места в карьер". Чего тянуть?
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Нормальная цена! Свинарчуки бы умножили раза в три...
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І твої улюблені Свинарчуки також приймають участь... Пачіму не сідят, зєлібобо?

Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. Наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
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Сядут, не ссы, соя. Сменят пЛокуЛоЛа, министров... Всё будет, суши сухари.
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Итак.
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ."
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как узнали? ану наказать этих пронырливых журналистов,смотри смутьяны какие, ану все хвалим и смеёмся быстренько, карабас погнал бабло насасывать
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поменяли полужида свыню на чистокровно пархатого беню
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###ну кто же виноват, что все иваны- дураки. 100 лет про это в сказках объясняют.
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Не понимаю , почему меня , простого и нищего человека , а таких в Украине больше 80% , пытаются впутать а разборки аллигаторхов .
Чем , к примеру , Каломойский лучше или хуже Фирташа , Порошенко или Ахметки ?
Как по мне , то все они редкостные пи...сы , без всяких исключений , и чем быстрее они здохнут , тем лучше как для народа , так и для страны в целом .
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Ну почему тебя тянет идти на выборы, если ты этого ничего не понимаешь?
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Наивный , за 28 лет у нас в стране было от силы 2-3 случая настоящих выборов , да и то , только презиков .
Да и то , я даже в зтих 2-3 случаях я сомневаюсь ...
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Если бы не Коломойский, то сруцкий сапог топтал бы половину Украины.
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"В Украине гражданский конфликт". Коломойский.
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###все верно! а если бы не хлопнул Приват на 6,5 млрд$ то у вкладчиков было бы ожирение.
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ну это ты перегибаешь . хотя не спорю в 2014-ом Беня много сделал . выдать ему за это медаль и пускай сидит натирает ее в тюрячке
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Беня шёл к этому пять лет ! Пора собирать урожай ! 😁
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Бене надо помогать - его пиндосы преследуют и лимонники счета все арестовали,а швейцарцы не смотря на деньги могут выдать пиндосам - кто же ему теперь та поможет - ну не евреи же в Израиле)))))))
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если бы те гроши не освоил беня их освоили б свинарчуки.
Такая она, "борьба с коррупцией" - по-новому....
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Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
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це така дрібничка, порівняно з тою мірою подяки, що зюзя відчуває до рідного Ігоря Валєріча!
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були сумніви? епоха бєні...зараз і знижки втричі по ел енергії для його підприємств і всі преференції від його викормиша...
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честно выиграла, без всяких сомнении честно. помните фотошоп про старый вредный ротердам+ и новый прекрасный зебиловскии ротердам+.
а беню мрязина на нефтепродукты как муха на мёд, ведь и сепарам предлагал бензинчику подогнать.
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Олигархи враги украинского народа, независимо от фамилии.
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Закінчення епохи мародерів, почалася епоха Коломийського
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пока жиды в стране рулят,порядка не будет,Украина для них просто место зарабатывания денег не более,ни одна другая страна мира такого не позволила бы,ну кроме россии,там свои хабатники рвут страну
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Не хабатники, а хабадники. Наберите в поисковике "президенты и хабад" и нажмете "картинки".
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"В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта." - любое мошенническое действие и даже преступление можно попытаться оправдать словами, главное правильно слова подобрать.
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А должен был рошен выиграть? или кто-то знает другого украинского производителя топлива? все ж остальные нпз куйлостану слили на разрезку ?
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Инсайдерская информация помогла или Богдан продолжает работать на Коломойского?
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21.50 гр/литр это от бени честная цена
а предложение оптовой поставки по украине от ВСЕХ других не превышает
мелкий опт - 21.30 гр/литр
крупный опт - 21.10
вот такие НЕ барыги )))))))))))))))) в у зелемойского
https://toplivo.app/ru/fuels/wholesale?fuel_type_id=1

вы за ЭТО голосовали
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25 с копейками это ещё ничего.Дело в том,что по закону при тендерных закупках поставщик имеет право по истечении определенного периода,три или шесть месяцев,поднять цену на 20%,и можно это делать два раза.В 2016,например,некоторые госслужбы заправляли машины бензином по 40 гривень.
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вы путаете единицу веса с единицей объема.
удельный вес соляры = 0.85
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потім, коли "укрзалізницю" розпилять, її, чисто випадково, по частинам скуплять фірми звязані з каламойшою. зебіли зробили себе разом!
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Там поставка на 1 млрд, на 500 млн еще кто-то выиграл тендер, не только Коломойский.
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Та не може бути, така неочікувана несподіванка....
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Говорят, что Зеленский под контролем Александра Левина, а не Коломойского. Коломойского в ближайшее время выдоят и отдадут в США для посадки.
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в Украине 6 заводов по переработке нефти три группа приват два принадлежат россии один в Одессе ветек ну еще шебелинка но то отстой. из всех заводов работает один в кременчуге. теперь кто принимал участие в тендере ? а в тендере принимали участие фирма грановского-порошенко глуско медведчука -роснефть путин и коломойского . как по мне так уж лучше коломойский. но вопрос интересен с другой стороны...... а почему тендер проводился до заседания вр и назначения км и новых руководителей? поэтому медведчуковско-ольгинские закройте пасть и не войте.
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Петина контора пролетела и сразу вой *********,обыдылы шефа)))
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Ну вот у одного человека жизнь улучшилась.. ну финансы так точно)) Главное логика зебилят. рошен плохой бо дружил с татарином, а тут ничего криминального, токмо бизнес)
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