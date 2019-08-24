 Тендер для поставки дизеля "Укрзалізниці" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским, - "Наши гроші"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наши гроші", со ссылкой на систему "Прозорро".
В этом году ООО "Оил-Трейд 2018" за 506,90 млн грн. поставит 20 тыс тонн по 25 310-25 380 грн / т, ООО "Торум" за 253,00 млн грн. - 10 тыс тонн по 25300 грн. / Т, а ООО "Глуско Украина" по 252,50 млн грн. - 10 тыс тонн по 25250 грн. / т.
Как и в заключенных ранее договорах с "Торум" и ООО "Альянс Энерго Трейд" за другими двумя лотами нынешней закупки, цена дизеля привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировых котировок Platts по десяти дням перед разнарядкой.
Предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.
Закупки провели по сокращенной переговорной процедурой, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах "Укрзализныци", а затем "Торум" обжаловал еще три тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта.
Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс грн. впервые получил государственный подряд. Номер телефона "Оил-Трейд 2018" +380675527585 указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" из орбиты Игоря Коломойского. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последнее еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.
Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.
"Глуско Украина" в начале года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Оно принадлежит швейцарской фирме "Глуско Энерджи" ( "Glusco energy SA") израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина.
Так поясните мне, где это состав преступления?
Тормоз, во-первых, я сторонник Михо?
Во-вторых, когда это, я лично, ныл о богданах пороха?
Хотя, порох - это ещё та циничная барыга!!!
Оказалось, что эти боты, рабы одного хазяина - Мертветчука!
Это мы их делили на соевых и ольгинских, а они - одной канторы птенцы!
А Мертветчук уже их сдаёт в аренду...
То пороху... То х√йлу...
Самое паскудное, что за аренду этих уродов порох ни платил ни копейки со своего кармана! Всё оплачивал Минстець!!!
Из глубокой тени появился еще один игрок этой игры - министр внутренних дел Аваков, командующий второй по количеству военной силы в стране. Он уволил четырех руководителей областных управления МВД, ликвидировал службу экономической защиты МВД, анонсировал заседание РНБО и сообщил что на нем будет рассматриваться вопрос создания Службы финансовых расследований. Наверное он перед этим он позвонил Баканову и ехидно сообщил, что часть тендеров на топливо "Укрзализныци", отбитые Бакановым, все же попали Коломойскому. (500 млн. гривен), остальные структурам Гладковского (300 млн. гривен) и так по мелочи.(с)
Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ."
Чем , к примеру , Каломойский лучше или хуже Фирташа , Порошенко или Ахметки ?
Как по мне , то все они редкостные пи...сы , без всяких исключений , и чем быстрее они здохнут , тем лучше как для народа , так и для страны в целом .
Да и то , я даже в зтих 2-3 случаях я сомневаюсь ...
и только
Такая она, "борьба с коррупцией" - по-новому....
а беню мрязина на нефтепродукты как муха на мёд, ведь и сепарам предлагал бензинчику подогнать.
а предложение оптовой поставки по украине от ВСЕХ других не превышает
мелкий опт - 21.30 гр/литр
крупный опт - 21.10
вот такие НЕ барыги )))))))))))))))) в у зелемойского
https://toplivo.app/ru/fuels/wholesale?fuel_type_id=1
вы за ЭТО голосовали
удельный вес соляры = 0.85
Зе БЕЕЕЕЕЕЕ !!!