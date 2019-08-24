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Все про:Коломойский (1114) Укрзализныця (1680) топливо (462)

 Тендер для поставки дизеля "Укрзализныце" на 500 млн грн выиграла фирма, связанная с Коломойским, - "Наши гроші"

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 22 августа заключил четыре соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд. грн.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наши гроші",  со ссылкой на систему "Прозорро".

В этом году ООО "Оил-Трейд 2018" за 506,90 млн грн. поставит 20 тыс тонн по 25 310-25 380 грн / т, ООО "Торум" за 253,00 млн грн. - 10 тыс тонн по 25300 грн. / Т, а ООО "Глуско Украина" по 252,50 млн грн. - 10 тыс тонн по 25250 грн. / т.

Как и в заключенных ранее договорах с "Торум" и ООО "Альянс Энерго Трейд" за другими двумя лотами нынешней закупки, цена дизеля привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировых котировок Platts по десяти дням перед разнарядкой.

Предусмотрено обеспечение исполнения договоров в размере 5% от их стоимости.

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Закупки провели по сокращенной переговорной процедурой, поскольку "Торум" и ООО "Торговый дом "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах "Укрзализныци", а затем "Торум" обжаловал еще три тендера. В ожидании рассмотрения жалоб 13 августа железная дорога объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива мог быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта.

Кременчугский "Оил-Трейд 2018" днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тыс грн. впервые получил государственный подряд. Номер телефона "Оил-Трейд 2018" +380675527585 указывало на тендерах ООО "Альянс Эволюшн" из орбиты Игоря Коломойского. В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровщины. "Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последнее еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

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Столичный "Торум" входит в так называемую группу Грановского-Адамовского (известная фирма "Трейд Коммодити"), которая во времена президента Петра Порошенко выигрывала топливные подряды Минобороны, железные дороги и т.д. на миллиарды гривен. "Ферст Групп" и другие "коммодовские" фирмы фигурируют в уголовном деле о завладении служащими "Укрзализныци" и группы лиц бюджетными средствами через подконтрольные предприятия.

"Глуско Украина" в начале года стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину. Оно принадлежит швейцарской фирме "Глуско Энерджи" ( "Glusco energy SA") израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Владимира Путина.

Источник: https://censor.net.ua/n3144555
 
   
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Доминирование Ахметова и Порошенко прошло, настало время Бени?
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и потекла скупая петерастическая слеза?
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Информация подана так, как будь-то преступление было совершено!
Так поясните мне, где это состав преступления?
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Коломойский должен быть под следствием по ст. 111 УК Украины, за идею благотворного дефолта.
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так в чем "криминал"? "новость" "цензор" повторяет уже второй(!) раз - с чего бы??
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просто порадій за беню - ви зробили це разом.
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Зелебаны,как говорится,"с места в карьер". Чего тянуть?
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Нормальная цена! Свинарчуки бы умножили раза в три...
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как узнали? ану наказать этих пронырливых журналистов,смотри смутьяны какие, ану все хвалим и смеёмся быстренько, карабас погнал бабло насасывать
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поменяли полужида свыню на чистокровно пархатого беню
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Не понимаю , почему меня , простого и нищего человека , а таких в Украине больше 80% , пытаются впутать а разборки аллигаторхов .
Чем , к примеру , Каломойский лучше или хуже Фирташа , Порошенко или Ахметки ?
Как по мне , то все они редкостные пи...сы , без всяких исключений , и чем быстрее они здохнут , тем лучше как для народа , так и для страны в целом .
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