EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  4354  123
Материалы по теме:
Все про:ветераны (550) марш (522) Богачук Олег (878)

 Марш защитников Украины начался в Киеве. ВИДЕО

В Киеве начался Марш защитников Украины. Мероприятие было организовано в связи с тем, что президент Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проводится в День Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ на марш собралось не менее 15 тысяч человек.

Маршрут шествия: парк Шевченко - бульвар Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3144552
 
   
 Топ комментарии
 
Люди влаштували самі собі свято.
Без влади.
Отака самоорганізація по українськи.
 показать весь комментарий
 
бобик, твой гей-парад закончился на Хрещатике
 показать весь комментарий
 
зебил.. ты просто слепой) в инете куча фото с Порохом.. а вот шмаркля зеленная - сразу УДРАЛА с "ходы")
на Марше - никаких заборов, полицейских.. охраны и показушности! И десятки, сотни тысяч людей...
сравним с "ходой": заборы, охрана, и сотня человек массовки - построенных по линейке за спинами оркестра.. Ну и пара тысяч - ЗА ЗАБОРОМ - вдалеке..
Марш защитников начался из парка Шевченко в Киеве - Цензор.НЕТ 3395
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
русня - я знаю шо вы смотрите и читаете - то шо вы видите это самоорганизация граждан Украины - а теперь представьте, шо с вами тут будет - как то так
 показать весь комментарий
 
 
а какая рабам разница кто их колотит, местные собаки бояр или свободные люди отбиваясь от нечисти.
 показать весь комментарий
 
 
Я б хотів би щоб захистники України почитали ставлення зешмарклів до них.
 показать весь комментарий
 
 
У них как то по другому он на военной технике ?
 показать весь комментарий
 
Кажуть на ходу Зе не пустили матір загиблого Воїна, з його портретом та бойовим прапором, бо він не такий.
Сказали прибери стяг, тоді пройдеш.
 показать весь комментарий
 
 
Прапор Айдару.
Сказали прибрати.
Ганьба яка...
 показать весь комментарий
 
 
В честь свята об'являю амністію порохоботам, не помічених у важких злочинах проти України.

Вата і кацапи прокляті навіки.
 показать весь комментарий
 
В туалеті, котові, амністію об'яви, амнісратор мля.
 показать весь комментарий
 
Бггг)зебильо обосралось...снова - и так каждый день,НО сегодня это особенно приятно)
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что?
Вот на громальском идёт трансляция, спрашивают какую то зебилку лет 60 из зрителей.
Ну и как вам, откуда вы?
Я зі Львова і захоплююсь тим, що вперше за 25 років наш народний президент посеред простого народу, а не на високій трибуні.
Этому тупому быдлу ничего не поможет...
 показать весь комментарий
 
 
Свынарчуков в вышиванках шось не видно ... мабуть заняты дюже Марш Захисників України розпочався в Києві - Цензор.НЕТ 8732
 показать весь комментарий
 
Вони разом з зелепупом косоворотки вже вділи і пішли до своїх.
 показать весь комментарий
 
За іловайський і дебалцівські котли Порошенка і Муженка до суду.
 показать весь комментарий
 
может не уместно, но таки хочеться спросить - в этом году есть представители тех кто вас поддерживали, ну короче там всякие "порохоботы", типа почётные роты армии стран, которые вас поддерживает? Ещё в прошлом году были: американцы, канадцы, балтийцы, поляки, британцы итд.
Всех Украинцев с днюхой няньки
 показать весь комментарий
 
 
зебоба был занят переделкой военного парада на гейпарад и забыл пригласить
 показать весь комментарий
 
 
мда, если это так, то это прискорбно, хотя он мог пригласить и тех кто братья на веки, если их не пригласил, то и то хорошо.
 показать весь комментарий
 
Кацапи.
ми розуміємо що усі сили лахти, в тому числі інвалідів психіатрії сьогодні кинуті на українські ресурси. Нам це лише додає драйву. Ті хто трохи "застряг посередині", мають додаткову змогу переконатися що МИ на правильному шляху. Раша маст дай!
 показать весь комментарий
 
 
Зелибобиков трясет, что на ************* и шоу бадоева согнали в разы меньше людей, чем идет Маршем Ветеранов
 показать весь комментарий
 
 
Вот в чем прав Зеленский, что его место на сцене, а не на трибуне во время военного парада. Ну не его это.
 показать весь комментарий
 
 
порохоскот не соображает,что ********** в агонии делит Украину похлеще *****. Ну свинорылый тут перегнул-теперь очко треснет полюбому)))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх