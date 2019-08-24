 Марш защитников Украины начался в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ на марш собралось не менее 15 тысяч человек.
Маршрут шествия: парк Шевченко - бульвар Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости.
Как передает Цензор.НЕТ на марш собралось не менее 15 тысяч человек.
Маршрут шествия: парк Шевченко - бульвар Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости.
Сказали прибери стяг, тоді пройдеш.
Сказали прибрати.
Ганьба яка...
Вата і кацапи прокляті навіки.
Вот на громальском идёт трансляция, спрашивают какую то зебилку лет 60 из зрителей.
Ну и как вам, откуда вы?
Я зі Львова і захоплююсь тим, що вперше за 25 років наш народний президент посеред простого народу, а не на високій трибуні.
Этому тупому быдлу ничего не поможет...
Всех Украинцев с днюхой няньки
ми розуміємо що усі сили лахти, в тому числі інвалідів психіатрії сьогодні кинуті на українські ресурси. Нам це лише додає драйву. Ті хто трохи "застряг посередині", мають додаткову змогу переконатися що МИ на правильному шляху. Раша маст дай!