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 Политика Украины
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Все про:День независимости (707) парад (450)

 На Марш Защитников зарегистрировались около 10 тысяч участников, представлены 20 областей, - организаторы

Для участия в Марше Защитников Украины, который является альтернативным мероприятием официальным торжествам ко Дню Независимости, зарегистрировались около 10 тысяч человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщил один из организаторов Марша Дмитрий Шатровский во время брифинга перед началом мероприятия.

"У нас зарегистрированы около 10 тысяч участников по электронным анкетами. Точное количество сказать пока трудно и проконтролировать тем более. У нас представлены 20 областей, есть семьи павших героев, есть раненые майдановцы, от отдельных боевых подразделений у нас подразделение полка "Азов", госпитальеры, 131 бригада", - отметил Шатровский.

При этом он уточнил, что колонна участников Марша отправится от парка Шевченко около 11.30.

"Будем идти по бульвару Шевченко к Бессарабской площади, далее от Бессарабской площади поворачиваем к ЦУМу, там сделаем остановку, а затем продолжим движение к Майдану Незалежности. Там мы занимаем всю площадь, проводим перфоманс в поддержку военнопленных, поем Гимн, после этого расходимся, а часть людей идет на Михайловскую площадь проводить межконфессиональный молебен по погибшим участниками боевых действий", - уточнил один из организаторов.

По словам Шатровского, главная цель Марша защитников в том, чтобы показать, что украинцы объединены, и милитарная составляющая в государственной политике должна быть, ведь Украина ведет войну против российской агрессии, и граждане должны видеть хотя бы раз в год своих защитников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться", - организатор Марша защитников Шатровский

В то же время на вопрос журналистов предлагали ли организаторам мероприятия приобщиться к официальному торжеству, Шатровский отметил, что "в каком-то формате предлагали".

"Мы разведены по времени для того, чтобы не было никаких столкновений, мы начали планировать свое мероприятие после того, как президент сказал, что парада не будет. В каком-то формате нам предлагали присоединиться к официальному шествию, но мы решили проводить свое мероприятие самостоятельно. Возможно в следующем году ситуация изменится, если ветеранскую общественность будет слушать власть", - отметил соорганизатор.

В то же время на уточняющий вопрос присоединятся ли к Маршу украинские политики, Шатровский сказал, что среди участников мероприятия есть "несколько участников боевых действий, которые были депутатами прошлого созыва, возможно есть кто-то из нынешнего состава Рады". При этом он уточнил, что единственным требованием к участникам Марша является отсутствие какой-либо политической символики, а также оружия. При этом он не подтвердил информацию о том, что в мероприятии примет участие пятый Президент Украины Петр Порошенко.

По словам Шатровского, колонну Марша защитников возглавят семьи павших героев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3144549
 
   
 Топ комментарии
 
Настоящее тожество Независимости Украины)
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Где этот ставленник пуйла, верховный мародёр, сдавший добровльцев пуйлу и подписавший капитуляцию в Минске?
Не желает выйти в ветеранам сейчас, во время марша?
На Марш Защитников зарегистрировались около 10 тысяч участников, представлены 20 областей, - организаторы - Цензор.НЕТ 8427
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После утреннего "официального" позорища как глоток свежего воздуха...
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Настоящее тожество Независимости Украины)
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От чего? От мозгов?
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кацапа,а ты шо день своей независимости от остальных осколков совка не празднуешь? На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 6113то для тебя "вяличайшая катастрофа 20 века"?..
отож
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20 тысяч - 20 - как то так - просто даже у меня слезы на глазах когда проходят дети и жены наших погибших Героев .......
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Да, это не сатанинское шоу во главе с Зеленским, где голые певички, пианины, на которых выступать Зеклоун и другая всякая п#дарастия.
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Добра Вам!
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Ты реально больное, какое сатанинское шествие, формат празднования украинцами ДН может быть разным, мне например очень понравилось.
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После утреннего "официального" позорища как глоток свежего воздуха...
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ОФІЦІЙНИЙ ПАРАДИВИВСЯ ДОСИТЬ НІЯКО з кількох причин.
проблема з масовістю
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це марш ветеранів,а не Петра...

а зе дійсно зглупив спочатку відмінивши парад..
потім все було"на скору руку"
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а дк ти в мене прочитав,шо марш петра?я написав "не як у петра"...
він,той зєлєбєня,як погана невістка,все робить аби не як свекерва.
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Где этот ставленник пуйла, верховный мародёр, сдавший добровльцев пуйлу и подписавший капитуляцию в Минске?
Не желает выйти в ветеранам сейчас, во время марша?

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Так он хотел но атошкики послали его нахрен.
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Парашенко сейчас в трауре. Мало того что от корыта оторвали, так еще придется многотысячным ларькам Рошен которые выросли как грибы во время войны и кризиса, теперь налоги платить. Да еще Вротдам закрыли и приднестровского друга Усманова с которого Параша снял санкции в бегство обратили. Короче вся империя Парашенка построена с помощью коррупции сейчас зашаталась иначе он бы давно убежал в свою Испанию или на Ростой.
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Оригинальный ход мыслей.
И почему же он не убежал на ростов?
Путлер выдающийся антикоррупционер?
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Але на сайті у порохоботів повна перемога
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Да что ему привыкать врать , выйдет и слезу пустит.
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Порохосрань, ЗРАДА!!!
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Вас двое... 1 мародёр Порошенко + его шлюха
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Тебе однажды прилетит в *бло - увернуться не успеешь.
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Ватник-зебил прикрывается украинским флагом.
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Шествие достоинства было просто супер, не то что голимый совок времен Поросенко.
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Зєлєнушка для тебе пояснюю : рашка- агресор, зєля - сцикло
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Порошенко - сцыкло, сдал доброволльцев пуйлу за свою липецкую фабрику
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Через День Незалежності України Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами. Корабль подошел к станции на менее чем 100 метров, завис, а затем начал отход до дистанции 102 метра.
По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля "Курс".
Сейчас "Союз" находится на безопасном расстоянии от станции. Специалисты оценивают, возможно ли провести новую попытку стыковки.
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роботу фєді пох.. стикується..не стикується "Союз МС-14"..
вийде у космос і зачепиться за мкс..
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Вы можете как хотите относится к ЗЕ, но оскорблять людей участвующих в праздновании ДН могут только враги Украины .
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А причем малоросс к етому маршу? Его организовали неравнодушные сразу после того как карлик отменил парад
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Вы не поняли что я написал и про кого ?
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Спалился ольгинец, оскорбляя украинцев. Не тыкать. Досвидос.
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чем было , когда мародёр Порошенко проводил свои соковые тошниловки со своей купленной массовкой
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И о чем это свидетельствует? Давно не заходил, не видел уровень ответственности в поддотделе порохосвиньей. Что нового пишут кураторы? А, Oksana VB? На Марш Захисників зареєструвалися близько 10 тисяч учасників, представлено 20 областей, - організатори - Цензор.НЕТ 2341
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хоч сьогодні варто зупинити партійні 'розбірки'
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мародёра и предателя порошенко к стенке
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Ніяких смертних вироків. Довічне і в людських умовах.
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Зі святом усіх!
Слава Україні
Смерть ворогам-кацапам та попохоботам!
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Посмотрим сколько реально пришло желающих на этот соевый гей-парад
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Поимели бы они тебя,петушок за такой базар.
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Це не соєвий парад. Це марш ветеранів, за який в першу чергу агітував Вовік. А Порошенко не прийде на нього, бо його ветерани освистали вже один раз.
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освистування Петра-це лише початок..
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Слава КПСС, которая сделала Украину четвёртой в Европе!
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У якій країні Європи жили гірше, ніж в окупованій на той час Росією Україні?
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Бадоевская комедия окончена. Пора праздновать День Независимости Украины.
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"Шествие достоинства Вофкі Сцикуна " і Марш захисників України... Це , як кажуть в Одесі - дві великі різниці. Тут і порівнювати якось некоретно

Слава Нації - Смерть ворогам !
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Зеленій Шмарклі Марш Захисників як кришкою рояля по яйкам.
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короче - хотели сэкономить денег и удивить шоу...
а выплеснулись такие эмоции, которые как раз за деньги то и не купишь...
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