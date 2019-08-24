 Спецпредставитель США Волкер, прибывший в Киев на торжества по случаю Дня Независимости, заявил, что надеется на скорый обмен пленными

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Громадському" во время "Шествия достоинства" в Киеве.
Как отметил Волкер, сам он лично не участвует в переговорах по обмену.
"Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится", - сказал Волкер.
Россияи подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок.
Ранее:
21.08.2019 г.
Международный суд по морскому праву начал процесс фиксирования невыполнения Россией ее решения о незаконности захвата украинских суден и моряков.
Весь процесс занимает две недели.
После этого последует закрытие портов международного мореплавания для судов РФ.