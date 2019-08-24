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 Спецпредставитель США Волкер, прибывший в Киев на торжества по случаю Дня Независимости, заявил, что надеется на скорый обмен пленными

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии "Громадському" во время "Шествия достоинства" в Киеве.

Как отметил Волкер, сам он лично не участвует в переговорах по обмену.

"Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится", - сказал Волкер.

Также читайте: "Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни", - Зеленский об обмене пленными с РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3144548
 
 
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Очень хотелось бы, ато шоу с браслетиками уже совсем не смешное ... Спецпредставиль США Волкер, прибывший в Киев на торжества по случаю Днея Независимости, заявил, что надеется на скорый обмен пленными - Цензор.НЕТ 796
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Кацапы тоже очень надеются. Им кровь из носу нужно выполнить решение международного суда в ближайшее время.

Россияи подтвердила получение уведомления международного суда по морскому праву о начале процесса фиксации. В направленном ответе она заявляет готовность предоставить полные доказательства факта выполнения решения в установленный двухнедельный срок.

Ранее:

21.08.2019 г.
Международный суд по морскому праву начал процесс фиксирования невыполнения Россией ее решения о незаконности захвата украинских суден и моряков.
Весь процесс занимает две недели.
После этого последует закрытие портов международного мореплавания для судов РФ.
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Насчет "закрьітия портов" для посудин РФ-ии Зеркаль не говорила.
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Если Зеркаль не говорила об этом, не означает, что этого нет.
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Она говорила, что 2 сентября крайний срок ..)
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И только Порошенко надулся , как сьіч , и обтекает...
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