 Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны. ФОТО

Во время выступления нынешнего президента Владимира Зеленского режиссер трансляции показал бывших президентов, среди которых не оказалось Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

В фейсбуке пятого президента говорится, что он в это время находился возле Министерства обороны.

"Для меня важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украины и сфотографировались на память", - написал он.



