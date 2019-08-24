 Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны. ФОТО

Во время выступления нынешнего президента Владимира Зеленского режиссер трансляции показал бывших президентов, среди которых не оказалось Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
В фейсбуке пятого президента говорится, что он в это время находился возле Министерства обороны.
"Для меня важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украины и сфотографировались на память", - написал он.
За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!
ПАП а когда стоял на трибуне, а россияне зашли в Украину 12-14 августа, не думал об ответе за преступления.
Так где то плечо,которое обещал подставить ЗЕ???,взамен в руках бревно в колеса.
@poroshenko
Незалежній Україні - 28. 28 років ми з вами будуємо вільну Україну. Цей шлях досі сповнений непростих випробувань, але у цій боротьбі ми здобули головне: незламне прагнення до свободи, духовну єдність і віру у спільну перемогу.
Дурень ,ворогам руки не тиснуть .Хоча хто зна ваші білоруські традиції.
А защищали Украину в то время добробаты Коломойского!! . Их много тогда полегло в Иловайском котле более 1000...
Аксенов отметил, что решение о национализации имущества Коломойского в Крыму принято с учетом того, что он является одним из инициаторов и спонсоров военной операции украинских властей в восточных регионах страны.
а то что ты не понимаешь язык то извини ты ДЕ..л простой украинец понимает русский украинский минимально английский, а что ты псевдопатриот то по твоим высерам это понятно
Не случайно тьі за соплю зеленую )))
В субботу, 24 августа, "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время и отошел от станции, сообщает РИА Новости. Корабль подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров, завис, а затем начал отход на расстояние 102 метра.
По предварительным данным, "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля.
Напомним, 22 августа с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту корабль с человекоподобным роботом "Федором".
При старте "Федор" произнес слова "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.
Согласно заявлению "Роскомоса", старт был успешным.
Страх быть ******* грязью в связи со свежими коррупционными скандалами
Никак не может успокоиться и понять , что он уже "сбитый летчик"
Кстати такое поведение вносит раскол в общество. И Петя прекрасно это осознает. Несмотря на то, что раньше он призывал к объединению. Лицемерие налицо.