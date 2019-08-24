EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  6703  91
Материалы по теме:
Все про:Кравчук (865) Кучма (1789) Порошенко (17739) Ющенко (11756)

 Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны. ФОТО

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко пришли на официальные мероприятия на Майдане Независимости, а Петр Порошенко - нет. Он в это время находился в Минобороны

Во время выступления нынешнего президента Владимира Зеленского режиссер трансляции показал бывших президентов, среди которых не оказалось Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны 01

В фейсбуке пятого президента говорится, что он в это время находился возле Министерства обороны.

"Для меня важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украины и сфотографировались на память", - написал он.

Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны 02
Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минобороны 03

Источник: https://censor.net.ua/n3144547
 
   
 Топ комментарии
 
Так чому ж барига мальдівський не вийшов ?
 показать весь комментарий
 
ну да...ну да.....кто-то еще под пламенные речи и в вышиванке не брезговал этих самых воинов обворовывать,а заодно и ручонки грел в гос.казне и все это.......ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В НИЩЕЙ СТРАНЕ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Так чому ж барига мальдівський не вийшов ?
 показать весь комментарий
 
 
ПС ..Цензор ? Чому ж тут не має прямої трансляції ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бо на хрещатику малорос якийсь завівся.
 показать весь комментарий
 
 
Барига мальдівський втік з України. Ти що забув?
 показать весь комментарий
 
 
Потому,что в отличии от этих,которые двадцать с лишним лет уничтожали ВСУ и лизали жопу роССии,он ВОЗРОДИЛ армию из пепла и не побоялся послать путина на ху...тор и организовал оборону страны.Именно они должны сидеть.Подтверждение моих слов сейчас идет по КИЕВУ.Вот отношение народа к происходящему.А то,что организовали зебуины - попытка догнать уходящий поезд.Даже с указом о подвозе - зрелище не впечатляющее.
 показать весь комментарий
 
 
нищення воїнів в ворожих казанах і придушення добровольчого руху - таке в тебе "відродження"?!
 показать весь комментарий
 
 
Преступная некомпетентность, непрофессионализм, халатность Порошенко на посту Главнокомандующего нанесла армии Украины невосполнимые человеческие и материальные потери!! Иловайский котёл-свыше 1000 погибших..320 в плену.Сдача Дебальцево-3000 бойцов!!Транспортник ИЛ-76- 49 убитых десантников Взрывы 6 складов с боеприпасами на сумму около 500 млн.гривен., после чего в зоне боевых действий был установлен лимит на количество отстрелянных патронов?!!! Это же нонсенс совершенный.Порошенко-это развал армии, мародёрство.Оборомпрома..недоверие генералам, предательство в штабах и разведке! До прихода Барыги к власти украинская армия вернула под свой контроль 4 больших города (Лисичанск, Славянск, Краматорск, Мариуполь). после прихода Параши, армия вроде как "усилилась", но не продвинулась ни на один метр вперед, а только наоборот-отступила,оставив 168 кв.км Украины. какие еще аргументы нужны порохососам, чтобы вы поняли, что парашенко - это и есть агент кремля!
За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!
 показать весь комментарий
 
 
НекомпетентностьПорошенка лишь в том что твари,тебе подобные,не получили надлежащего земельного надела!
 показать весь комментарий
 
Вот это мощь! Вот это настоящий парад воинов.
 показать весь комментарий
 
 
Все те кто причастен к тому что Украина стала самой бедной страной Европы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Порошенко не старался , с Гонтаревой ?
 показать весь комментарий
 
 
Всі три папєрєдніка мусять сидіти. А їх на парад запрошують...
 показать весь комментарий
 
 
Давай бігенько рішення суда по Порошенку що він мародер і крадій. Чекаю. Якщо не надаси то ти сам знаєш ким я тебе буду вважати.
 показать весь комментарий
 
 
Чому Каломойський і Портянка на волі?
 показать весь комментарий
 
 
Потому,что выборы прошли и дебилов надо успокоить.А дела закроют, по отсутствию состава преступления.Ждите,лошарики зеленые!
 показать весь комментарий
 
 
пока что...сейчас он кинулся на колени перед Господом и вместе с подельниками замаливает грехи в церкве!!
 показать весь комментарий
 
Не понял, а куда смотрит министр МО- что за день памяти в ДН ?

ПАП а когда стоял на трибуне, а россияне зашли в Украину 12-14 августа, не думал об ответе за преступления.
 показать весь комментарий
 
 
улыбнуло. "и не примкнувший к ним шепилов" ))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да, ******** выше этого. "Гражданских отсечь!".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чему это чмо радуется? Офшор ,наверно,новый открыл.Традиция,как никак
 показать весь комментарий
 
 
Наигранная улыбка типа у него все за...
 показать весь комментарий
 
 
пЭдра все себя презом мнит,никак не может смирится с разгромным поражением.
Так где то плечо,которое обещал подставить ЗЕ???,взамен в руках бревно в колеса.
 показать весь комментарий
 
 
Где во время марша ветеранов єтот мародёр Порошенко, где предатель Муженко, сдавшие добровольцев пуйлу в котёл под Иловайском?
 показать весь комментарий
 
 
У них свой марш, по примеру гей-парадов Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на пам'ятних заходах у Міноборони - Цензор.НЕТ 1603
 показать весь комментарий
 
 
Петро Порошенко‏
@poroshenko

Незалежній Україні - 28. 28 років ми з вами будуємо вільну Україну. Цей шлях досі сповнений непростих випробувань, але у цій боротьбі ми здобули головне: незламне прагнення до свободи, духовну єдність і віру у спільну перемогу.
Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие в День Независимости. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минбороны - Цензор.НЕТ 9343
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко - за сдачу добровольцев под Иловайском своему хозяину пуйлу, ответишь.

 показать весь комментарий
 
 
Скоро клоун всю Україну здасть і на лікті перед ****** впаде! Куди ти потім будеш тушити цю фотку?
 показать весь комментарий
 
 
держи свои влажные мечты при себе, кацап
 показать весь комментарий
 
 
Це влажниє має чти Малороса ЗЄ і куйла.
 показать весь комментарий
 
Хіба не видно, що як на ***** дивиться?
 показать весь комментарий
 
і руку так сильно стиснув , що ***** аж мало не заплакав !
Дурень ,ворогам руки не тиснуть .Хоча хто зна ваші білоруські традиції.
 показать весь комментарий
 
Как раз во время Иловайского котла порошенко открывал свой оффшор.
А защищали Украину в то время добробаты Коломойского!! . Их много тогда полегло в Иловайском котле более 1000...
Аксенов отметил, что решение о национализации имущества Коломойского в Крыму принято с учетом того, что он является одним из инициаторов и спонсоров военной операции украинских властей в восточных регионах страны.
 показать весь комментарий
 
Кожен з президентів вже прийняв своє рішення. Хто разом з воїнами і захисниками України, а хто разом з уклоністом і сцикуном по фонтанах скаче
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну да...ну да.....кто-то еще под пламенные речи и в вышиванке не брезговал этих самых воинов обворовывать,а заодно и ручонки грел в гос.казне и все это.......ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В НИЩЕЙ СТРАНЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Зайшов з ранку в маркет, півгодини стояв в черзі до каси. Зубожілі по декілька візочків до каси перли з продуктами.
 показать весь комментарий
 
 
Таки как ВЫ ДЛБ и раскалывают Украину любишь пороха вылижи ему все глисты через ана..ое отверстие но не надо стравливать людей друг на друга делая одних лучше других, люди защищали страну и в том лагере и тут а ты делаешь акцент на шоколадном ушлепке так что прежде разжигать рознь подумай головой прежде писать чушь п....ц клавиатурный
 показать весь комментарий
 
 
Я кацапською лайкою не розумію. Пиши людською мовою.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе скажу кратко с тобой нет ни бога ни Украины ты такой же лицемер как твой божок ПОРОХ пркрываешся религией и патриотизмом а сам и черт и ольгинец по состоянию ума.
а то что ты не понимаешь язык то извини ты ДЕ..л простой украинец понимает русский украинский минимально английский, а что ты псевдопатриот то по твоим высерам это понятно
 показать весь комментарий
 
Повторю ще раз з співчуття, як до людиноподібного примата - Я кацапською лайкою не розумію . Пиши людською мовою.
 показать весь комментарий
 
Фамилия твоего ника тоже весьма красноречива.
Не случайно тьі за соплю зеленую )))
 показать весь комментарий
 
А чому не згадали, що на урочистостях був всесвітньовідомий актор Бен Кінгслі (за Кучмою). Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие в День Независимости. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минбороны - Цензор.НЕТ 5162

Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие в День Независимости. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минбороны - Цензор.НЕТ 9034
Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие в День Независимости. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минбороны - Цензор.НЕТ 5152
 показать весь комментарий
 
 
Он прибыл инкогнито. Привез беспилотники от канадской диаспоры. Его бабушка из Конотопа. Настоящий патриот.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко возглавил колону - "С короткой памятью". Они защищали "РОШЕН".
 показать весь комментарий
 
 
"Союзу" с роботом Fedor не удалось состыковаться с МКС😂
 показать весь комментарий
 
 
"Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС




Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие в День Независимости. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минбороны - Цензор.НЕТ 5923

В субботу, 24 августа, "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время и отошел от станции, сообщает РИА Новости. Корабль подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров, завис, а затем начал отход на расстояние 102 метра.
По предварительным данным, "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля.
Напомним, 22 августа с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту корабль с человекоподобным роботом "Федором".
При старте "Федор" произнес слова "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.
Согласно заявлению "Роскомоса", старт был успешным.
 показать весь комментарий
 
 
как робота назовешь.....так он и полетит))),они забыли зап.части к нему положить....лопату и вилы.
 показать весь комментарий
 
 
космонавты на МКС увидели в иллюминатор "Федора" и со словами Слава Украине включили заднюю Кравчук, Кучма и Ющенко посетили официальное шествие в День Независимости. Порошенко был на памятных мероприятиях в Минбороны - Цензор.НЕТ 318
 показать весь комментарий
 
 
пятый элемент. это квинтэссенция предыдущих четырёх. алхимики редко ошибались в своих символах ))
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что в праздничные дни в Украине, лахтинским и ольгинским духовным ********* платят на ботодроме по повышеной тарифной сетке. Когда уже эту сексотскую лавочку прикроют?
 показать весь комментарий
 
 
Ты прав, надоели уже стада порохососов, пасущиеся на украинских форумах
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кому нужен на торжествах вор и мародер, без пяти минут зек, против которого открыто больше десятка уголовных дел? Даже рядом находиться возле этого опущенного соевого чмошника для нормального человека западло!
 показать весь комментарий
 
 
Документы про кражи на закупках вооружения уничтожал.....
 показать весь комментарий
 
 
сивий алкаш конечно своей неявкой на офіційні урочистості сравнял себя с януковичем.
 показать весь комментарий
 
 
так янукович с портновым были в первых рядах. ты чО нэ бачив?
 показать весь комментарий
 
 
Улыбка у рошена такая же, как и его патриотизм.
 показать весь комментарий
 
 
Сивого гандона гражданские отсекли от парада , так оно пошло к военным , что бы похвалили .
 показать весь комментарий
 
А чего супер-пупер патриот Янукович не посетил?
 показать весь комментарий
 
 
занят,или в теннисе ноги ломает ,или по пенькам прыгает.....
 показать весь комментарий
 
Петя теперь у тебя есть возможность быть с армией поближе ,ружё и окоп тебе дадут Кравчук, Кучма і Ющенко відвідали офіційну ходу в День Незалежності. Порошенко був на пам'ятних заходах у Міноборони - Цензор.НЕТ 7240
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко отдельно. Причин несколько.
Страх быть ******* грязью в связи со свежими коррупционными скандалами
Никак не может успокоиться и понять , что он уже "сбитый летчик"
Кстати такое поведение вносит раскол в общество. И Петя прекрасно это осознает. Несмотря на то, что раньше он призывал к объединению. Лицемерие налицо.
 показать весь комментарий
 
Почему раньше никто не организовывал подобные марши? Всех устраивала немногочисленная горстка приглашенных добровольцев и волонтеров, идущая, как правило, в конце многократно отрепетированного множества парадных расчетов, и полностью терявшаяся на их фоне? Или именно сейчас самым важным оказалось все-таки желание "короля-солнца" опять явить себя единственным "патриотом-президентом" и именно для этого и были впервые организованы столь масштабные шествия? Нужно было проводить их все пять лет, ежегодно, будучи президентом, сжелать это традицией, а не только сейчас в противовес ненавистному победившему сопернику.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх