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 Политика Украины
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Все про:День независимости (707) Порошенко (17739) Тимошенко (24360) Турчинов (3172)

 "Желаю Украине мира на условиях победы": Политики поздравили украинцев с Днем Независимости

Украинские политики поздравили украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пожелал Украине "мира на условиях победы".

"Сегодня я поздравляю украинцев с Днем Независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, были свободны. Мы отдали почет и уважение тем ребятам, которые отдали свою жизнь за нашу землю. Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - сказано в сообщении.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в частности отметила, что сегодня, как и 28 лет назад, более 80 процентов украинцев поддерживают государственную независимость.

"Подавляющее большинство граждан впервые за много лет смотрят в будущее с оптимизмом. 74 процента - мечтали бы родиться и жить именно здесь, в Украине. Эта свежая жизнеутверждающая социология - лучший подарок стране к Дню Независимости", - написала она.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук подчеркнул, что жить в независимой стране - это большой дар и большая ответственность.

Экс-секретарь СНБО Александр ТУрчинов написал: "Друзья, поздравляю всех вас с нашим великим праздником. В этот день вспоминаем всех героев, благодаря которым мы получили и защитили нашу Независимость и Свободу! Помним и идем вперед, защищая и укрепляя свою страну! Пусть Господь хранит Украину и каждого из вас!"

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сопроводил свое поздравление видео о том, как менялась Украина. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление президента Зеленского во время торжеств по случаю Дня Независимости

Источник: https://censor.net.ua/n3144545
 
 
 Топ комментарии
 
Де Порошенко, де Порошенко? Та намісці він, разом з воїнами, справжніми воїнами!
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сколько можно вам троллям повторять цапские хотелки - фюрер и цапы виноваты в Иловайске - это всему миру очевидно ,ну кроме троллей цапских
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Де Порошенко, де Порошенко? Та намісці він, разом з воїнами, справжніми воїнами!
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он не вышел к настоящим ветеранам и добровольцам во время марша, засцал
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Немає часу, все пакує, пакує й пакує. Добре що страусів не завів.
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І більше того, щей і військових до цього залучає, на фото видно
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А на росії вони давали концерти під час війни як 95 квартал?
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Hellis @13Hellis_13·14h
сейчас дам достоверную инфу. Для иммитации наличия участников АТО и ООС на марше Зеленского бойцам выдают на парад липовые награды.Только для прохождения на марше. Вот этот боец не был на фронте, а на груди две награды за участие в АТО и награда от НГШ, которыми его не награждали

"Бажаю Україні миру на умовах перемоги": політики привітали українців із Днем Незалежності - Цензор.НЕТ 8459
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Похоже воинам,возле "этого",блевать охота
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Тим, які на "Ході". Приймати участь- гидко, а відмовитися не можуть- наказ
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тим,які з цією потворою стоять,добре бабло получили та квартири.
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Почему Порошенко не выйдет к ветеранам во время марша ветеранов, боится посмотреть им в глаза и в глаза матерей воинов, погибших под Иловайском, когда он парад проводил в 2014 году?
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сколько можно вам троллям повторять цапские хотелки - фюрер и цапы виноваты в Иловайске - это всему миру очевидно ,ну кроме троллей цапских
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порошенко - гавно, которое кинуло украинских воинов и добровольцев под Иловайском...
Порошенко специально кинул в котлы добровльцев а потом ещё и по тюрьмам их кидал...
Прирождённый сцыкун порошенко боялся и боится добровольцев, потому что они не за деньги а добровольно пошли защищать Украину...
А мародёр порошенко привык только к деньгам, он не понимает свободных людей...
Порошенко всю свою сознательную жизнь воровал и никак не мог нажраться баксов...
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Ну зачем хоть в етот день паскуду Парашенка показывать? Чуть не блеванул от морды етой мародерской.
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В его улыбку на фото даже не веришь, настолько она натянутая. Что сказать - сам довел себя
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физиономист вы наш - и не стыдно такую глупость писать ? как же вы ненавидите Порошенко - не когда цапы не жили так плохо как при нем))))
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Не стыдно. А любить или ненавидить политиков - вообще плохое дело) лучше не очаровываться, чтобы не разочароваться)
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с этим я таки соглашусь - так и есть - насчет не жили так плохо как при нем - согласен?)))
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Парашенко расскажи как ты финансировал окупантов за счет украинцев и как Гиркина пустил из Славянска в Донецк.
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Дмитро Ярош
3 ч. ·

Держава - найвища цінність, яка єдина може забезпечити нації свободу, розвиток і процвітання.
Держава - не архаїзм, а найвища ступінь організації національної спільноти. Навіть, у епоху глобалізації, держава - основа цивілізаційного поступу людства.
Всі бездержавні нації занепадають та, врешті, зникають з історичного шляху.

Нас, українців, теж намагались і намагаються позбавити державної перспективи. Але, «мертві, живі та ненароджені» ведуть боротьбу за місце під сонцем на своїй рідній землі...
Ми, українці, гідні Держави! Ми виборемо Незалежність і Соборність! Ми переможемо!
Зі святом, Брати і Сестри!
З Днем Незалежності!
Боже, бережи Україну!
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Бажаю Україні миру без всяких там барижних умов.
А баризі з підбарижниками - скорішого арешту та ув'язнення за всі скоєні ними злочини.
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Выпей соку из под зельцмана и сразу полегчает!
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Дякуємо! Вітаю всіх, хто боронив і боронить нашу Неньку від ворогів, всіх Українців
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