 "Желаю Украине мира на условиях победы": Политики поздравили украинцев с Днем Независимости

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пожелал Украине "мира на условиях победы".
"Сегодня я поздравляю украинцев с Днем Независимости, вспоминая тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы имели свое государство, были свободны. Мы отдали почет и уважение тем ребятам, которые отдали свою жизнь за нашу землю. Желаю Украине мира на условиях победы, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - сказано в сообщении.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в частности отметила, что сегодня, как и 28 лет назад, более 80 процентов украинцев поддерживают государственную независимость.
"Подавляющее большинство граждан впервые за много лет смотрят в будущее с оптимизмом. 74 процента - мечтали бы родиться и жить именно здесь, в Украине. Эта свежая жизнеутверждающая социология - лучший подарок стране к Дню Независимости", - написала она.
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук подчеркнул, что жить в независимой стране - это большой дар и большая ответственность.
Экс-секретарь СНБО Александр ТУрчинов написал: "Друзья, поздравляю всех вас с нашим великим праздником. В этот день вспоминаем всех героев, благодаря которым мы получили и защитили нашу Независимость и Свободу! Помним и идем вперед, защищая и укрепляя свою страну! Пусть Господь хранит Украину и каждого из вас!"
Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк сопроводил свое поздравление видео о том, как менялась Украина.
Hellis @13Hellis_13·14h
сейчас дам достоверную инфу. Для иммитации наличия участников АТО и ООС на марше Зеленского бойцам выдают на парад липовые награды.Только для прохождения на марше. Вот этот боец не был на фронте, а на груди две награды за участие в АТО и награда от НГШ, которыми его не награждали
Порошенко специально кинул в котлы добровльцев а потом ещё и по тюрьмам их кидал...
Прирождённый сцыкун порошенко боялся и боится добровольцев, потому что они не за деньги а добровольно пошли защищать Украину...
А мародёр порошенко привык только к деньгам, он не понимает свободных людей...
Порошенко всю свою сознательную жизнь воровал и никак не мог нажраться баксов...
3 ч. ·
Держава - найвища цінність, яка єдина може забезпечити нації свободу, розвиток і процвітання.
Держава - не архаїзм, а найвища ступінь організації національної спільноти. Навіть, у епоху глобалізації, держава - основа цивілізаційного поступу людства.
Всі бездержавні нації занепадають та, врешті, зникають з історичного шляху.
Нас, українців, теж намагались і намагаються позбавити державної перспективи. Але, «мертві, живі та ненароджені» ведуть боротьбу за місце під сонцем на своїй рідній землі...
Ми, українці, гідні Держави! Ми виборемо Незалежність і Соборність! Ми переможемо!
Зі святом, Брати і Сестри!
З Днем Незалежності!
Боже, бережи Україну!
А баризі з підбарижниками - скорішого арешту та ув'язнення за всі скоєні ними злочини.