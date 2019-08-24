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 США поддерживают Киев в этот исторический момент, - Помпео поздравил Украину с Днем Независимости

Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил Украину с 28-й годовщиной независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю всех украинцев с 28-й годовщиной независимости вашей страны", – говорится в сообщении.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают" процветающую, демократическую и свободную Украину и выступают за восстановление ее территориальной целостности.

"Президентские и парламентские выборы в этом году подтвердили стремление украинцев к мирному, процветающему и демократическому будущему. Как отметил президент Зеленский, используя свой потенциал, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами. Соединенные Штаты поддерживают Украину в этот исторический момент, и мы рассчитываем на сотрудничество с новым правительством и народом Украины для продвижения реформ, имеющих решающее значение для успеха вашей страны", – отметил госсекретарь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144544
 
   
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Звіздіти, не ціпом махати... Вичитав, що США і НАто заборонили ввезення в Україну бронесталі товщиною більше 40 мм, не дай боже танки будемо виробляти.
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поцікавтеся ще про ембарго на поставки зброї в Україну ; про функціональні обмеження контрбатарейних радарів , які поставили нам США .Про заборону використання "джавелінів" проти окупантів ...
Порівняйте кількість автомобільних американських! заводів на росії і в Україні - висновок про підтримку складається дивний.
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Google на своей входной странице разместил Украинский флаг
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