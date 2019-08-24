 Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сообщил в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины на Майдане в Киеве.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он.

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