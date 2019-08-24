 Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сообщил в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины на Майдане в Киеве.
"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он.
А то что здесь пишет редактор написав праздник то его пробллема
Зе цитата
"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость "
"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа"
..Політичні вбивства за кремлівським сценарієм ....
https://hromadske.radio/news/2019/08/24/meni-skazaly-shcho-ya-mayu-lyshyty-cey-prapor-i-proyty-matir-zagyblogo-medyka-batalyonu-aydar-video
ЯКЕ ДО БІСА СВЯТО , ПАДЛА ?!ВЕСЕЛО ТОБІ ,ПАСКУДА ,РОЗВАЖАЄШСЯ?
бо саме у ніч з 28 на 29 серпня 2014 року наші військові проривалися з "іловайського котла", продираючиь крізь "зелений під "честне слово" руцкого офіцера" смертельний коридор...
день скорботи за загиблими українцями.. від російської агресії - має бути!!!
Саме так лунало на справжньому марші гідності.
І як же без Червоної калини !
Слава Героям !
То есть 14-го октября отмечается День защитника Украины?
А теперь ещё будет День памяти защитника Украины??
Как это здорово!
Какие тонкие грани и нюансы этого предмета можно подчеркнуть и восславить!
И как много возможностей для будущих Дней в этой стране!
День славы защитника Украины!
День памяти неизвестного защитника Украины!
День будущего защитника Украины!
И т.д. и т.п...