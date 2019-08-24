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 Политика Украины
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Все про:День независимости (707) Зеленский (2550)

 Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сообщил в субботу на торжествах по случаю Дня Независимости Украины на Майдане в Киеве.

"С целью достойного чествования памяти погибших украинских военнослужащих и участников добровольческих формирований мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление президента Зеленского во время торжеств по случаю Дня Независимости

Источник: https://censor.net.ua/n3144542
 
   
 Топ комментарии
 
Как об этом дне можно написать праздник?Ума не приложу!
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В Петра часу не вистачало, бабло по офшорах ховав.
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Робот Федор не попал на МКС: «Союз» не смог состыковаться Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 3895
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Сподіваємося, що цей день буде світкуватися на ДЕРЖАВНОМУ рівні як 14 жовтня.
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ще один любитель свят . Відзначатися !, день Пам'яті святкуватимуть вороги .
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Колись цей день буде днем пам'яті. Добре б було, якби ця ініціатива йшла від родичів загиблих воїнів.
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https://censor.net.ua/video_news/3141178/aktivisty_prizyvayut_obyavit_29_avgusta_dnem_pamyati_pavshih_zaschitnikov_ukrainy_video
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Как об этом дне можно написать праздник?Ума не приложу!
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редактор , напевно , відвертий ворог , знущається і перекручує слова Президента.В словах самого Президента - ані слова про "свято" в цей день Пам'яті.
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Какой праздник, вы что ******, люди погибли, а вам праздник, придурки. уберите это слово.
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Читайте внимательно
А то что здесь пишет редактор написав праздник то его пробллема
Зе цитата

"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость "
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це не лише його проблема , це мене дуже дратує , викликає бажання важко травмувати гниду .
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А нема бажання травмувати справжню гниду ПОТРОШенка який пограбував країну та помородерив а тепер святого з себе корчить на крові загиблих собі ходи проводить
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???

"мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднование его ежегодно 29 августа"
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есть грустные праздники, например, религиозные - Успение Пресвятой Богородицы.
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Поросятники,а чого Порося не відзначив Захисників України,окремим Святом?
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В Петра часу не вистачало, бабло по офшорах ховав.
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Бухає,та готується до допитів))
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Говорят в Норвегии на рыбалке. Я не шучу.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. вот если ума не хватает.Источник: https://censor.net.ua/n3144542
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Натомість 30 серпня 1941 року Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4453 в Житомирі пострілами в спину було вбито Сеника і Сціборського. Убивцю просто на місці злочину застрелив буцімто німецький офіцер-льотчик, який згодом безслідно зник. Найімовірніше, це була операція радянських спецслужб, які доклали всіх зусиль, щоб перекласти відповідальність за загибель провідних мельниківців на… бандерівців, що спровокувало нову хвилю протистояння між ними.
..Політичні вбивства за кремлівським сценарієм Зеленский учредил 29 августа День памяти защитников, погибших за независимость и суверенитет Украины - Цензор.НЕТ 4708 ....
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Учредил праздник!? Иди с Богданом целуйся, огрызок Зеклоунский.
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іди свинарчука і пєтю підлизуй ,гнида.Слова Президента перекручує україноненависник і твій однодумець .
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Дебіл, він сказав "відзначення". А то шо перевели на руський то капец
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Співробітники сил безпеки, які відповідають за прохід запрошених гостей на майдан Незалежності, не пропустили матір загиблого в 2014 році в Луганській області військового медика Андрія Аболмасова Тамару.Про це сама жінка розповіла під час прямої трансляції журналістці Радіо Свобода.«Я була в списках. Мій син був медиком у штурмовому батальйоні «Айдар», у 2014 році він загинув. У мене був прапор, на ньому нічого не написано, лише побажання хлопців, це по смерті сина було написано. Мене з цим прапором не пустили. Вони (співробітники безпеки на металодетекторі при вході на майдан Незалежності - ред.) мені сказали, що я маю лишити цей прапор і пройти. Я не лишу цей прапор. Під цим прапором загинула моя дитина… Я не хочу бути на такому параді», - сказала Тамара Аболмасова.
https://hromadske.radio/news/2019/08/24/meni-skazaly-shcho-ya-mayu-lyshyty-cey-prapor-i-proyty-matir-zagyblogo-medyka-batalyonu-aydar-video
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Згодом до жінки підходили представники охорони з запрошенням пройти. «Вони казали: проходьте, проходьте, проходьте. Але я вже не пішла, бо, розумієте, що мені вже навіть і не хочеться іти. Я просто його (прапор - ред.) взяла, а мене з ним не пустили. Я піду на другий марш, там, де мені буде зручно», - додала жінка.
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та справді , лупаніть цього паскудного редактора з ноги , щоб розчохлився .
ЯКЕ ДО БІСА СВЯТО , ПАДЛА ?!ВЕСЕЛО ТОБІ ,ПАСКУДА ,РОЗВАЖАЄШСЯ?
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день скорботи повинен бути!
бо саме у ніч з 28 на 29 серпня 2014 року наші військові проривалися з "іловайського котла", продираючиь крізь "зелений під "честне слово" руцкого офіцера" смертельний коридор...
день скорботи за загиблими українцями.. від російської агресії - має бути!!!
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ПАПу не сняться погибшие под Илловайском. Поэтому ПАП и боялся учреждать день памяти 29 августа, который каждый год будет напоминать о его преступлении.
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Нам потрібна перемога.
Саме так лунало на справжньому марші гідності.
І як же без Червоної калини !
Слава Героям !
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так-так - лунало, коли свято закінчувалося йшли займатися тим, що звикли - рішаловом і розпилом бабла.
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Свято будуть святкувать... А того, хто його призначив ("запровадив" - це його не стосується), забудуть вже завтра, після залишення посади...
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А ты все пашешь за забухать, холодный яр? Ипать, месяцами, годами.. синева пашет за забухать. От ущербные.. Зеленський заснував 29 серпня День пам'яті захисників, які загинули за незалежність і суверенітет України - Цензор.НЕТ 871
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Google на своей входной странице запустил Украинский флаг
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Больше праздников хороших и разных!

То есть 14-го октября отмечается День защитника Украины?

А теперь ещё будет День памяти защитника Украины??

Как это здорово!
Какие тонкие грани и нюансы этого предмета можно подчеркнуть и восславить!
И как много возможностей для будущих Дней в этой стране!

День славы защитника Украины!
День памяти неизвестного защитника Украины!
День будущего защитника Украины!

И т.д. и т.п...
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Они когда-нибудь завершат расследование, кто расстрелял небесную сотню на майдане, назовут этих снайперов?
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