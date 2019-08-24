 В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Далее запланировано:
12:00 - равнение колонны возле Центрального универмага
12:20 - продолжение движения колонны в направлении Майдана Незалежности
12:40 - Майдан Незалежности - построение колонны, исполнение Гимна Украины, торжественная
часть
13:00 - Михайловская площадь - завершение торжественной части, начало межконфессионального
молебна по погибшим в бою воинами Украины
Марш Захисників рушає від Парку Шевченка pic.twitter.com/8qlVM2MYG6— Viacheslav Manulik (@vmanulik) 24 августа 2019 г.
Отметим, также в центре Киева завершается подготовка к Шествию достоинства при участии президента Зеленского. Улица Крещатик перекрыта для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, вдоль него расположены правоохранители.
Полицейские с металлоискателями дежурят вокруг Майдана Незалежности. Возле Европейской площади готовятся к Шествию военные и оркестр.
Проблема кварталу 95-камерність(відносна)..
не спеціалісти у парадах,маршах..
"масовка" була досить мізерна,тому виглядало на "обласний рівень"
за життя от тока - но тут удивилова ноль - не украинцы победили на выборах - кацапы....
и да запойте мне за мой флаг... - типа не мое дело
Самые ******** и дебильные свидетели секты мародера все здесь.
Поздоровляю, Бутусов!
Сем Кіслін: Порошенко вкрав і вивів в офшори 8(вісім) мільярдів доларів і має сидіти у одиночній камері з усіма зручностями
(руки тримтять! ) отакі ємоції від народного геройського патріотичного параду Гідності, Честі, Незалежності...свято Душі української, раненої, чутливої, вільної, гідної... "Червона Калина" лунає над головами... дуже багато людей ....
Кияни... підтримуйте !!!
люди стають не коліна перед Героями, дарують їм квти...то нащо ім тут... президенти??