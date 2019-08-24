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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:День независимости (707) марш (522) Богачук Олег (878)

 В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины. ФОТОрепортаж

Начало движения колонны по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику - в 11-30.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Далее запланировано:

12:00 - равнение колонны возле Центрального универмага
12:20 - продолжение движения колонны в направлении Майдана Незалежности
12:40 - Майдан Незалежности - построение колонны, исполнение Гимна Украины, торжественная
часть
13:00 - Михайловская площадь - завершение торжественной части, начало межконфессионального
молебна по погибшим в бою воинами Украины


В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 01
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 02
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 03
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 04
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 05
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 06
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 07
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 08
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 09
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 10
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 11
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 12
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 13
В парке Шевченко завершается подготовка к Маршу Защитников Украины 14

Отметим, также в центре Киева завершается подготовка к Шествию достоинства при участии президента Зеленского. Улица Крещатик перекрыта для автомобилей и пешеходов, вдоль нее установлен забор, вдоль него расположены правоохранители.

Полицейские с металлоискателями дежурят вокруг Майдана Незалежности. Возле Европейской площади готовятся к Шествию военные и оркестр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3144538
 
   
 Топ комментарии
 
СЛАВА ГЕРОЯМ! СЛАВА УКРАИНЕ! С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ! СПАСИБО ГЕРОЯМ!
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Чекаю на справжню ходу гідності.
А не на виставу.
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стрім

Проблема кварталу 95-камерність(відносна)..
не спеціалісти у парадах,маршах..

"масовка" була досить мізерна,тому виглядало на "обласний рівень"
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сегодня их зеленое время - хорошо понимаю тех кто с ними в зеленую коалицию не хочет идти....
за життя от тока - но тут удивилова ноль - не украинцы победили на выборах - кацапы....
и да запойте мне за мой флаг... - типа не мое дело
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а я не понял- шо у кого-то детей украли и люди гибнут их освобождая?
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ага...твоих детей пропаганда *****...но тебе ж по барабану.
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Цензор стал порохоботским сборищем.
Самые ******** и дебильные свидетели секты мародера все здесь.
Поздоровляю, Бутусов!
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Это где то с 15-16 года.. Смешно вспоминать, но в 14 году меня несколько раз банили, за то что я писал против бени. Тут всех в спам отправляли, кто против него что то писал. А потом, видимо, хозяин поменялся )
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Недоумок, вы так и не поняли, что Украина страна воинов, а не клоунов.
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Нічого не поробиш. Цензор - демократичний сайт. Мародер Порошенко зібрав всю мерзоту з Раші і з України і валить баблом. А бабла накраденого в нього вистачає...
Сем Кіслін: Порошенко вкрав і вивів в офшори 8(вісім) мільярдів доларів і має сидіти у одиночній камері з усіма зручностями
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Це Україна, яка буде за себе боротися.
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пішли колони... пішли...під партіотичні пісні...
(руки тримтять! ) отакі ємоції від народного геройського патріотичного параду Гідності, Честі, Незалежності...свято Душі української, раненої, чутливої, вільної, гідної... "Червона Калина" лунає над головами... дуже багато людей ....
Кияни... підтримуйте !!!
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Хода ветеранів - потужна сила. Бажано, щоб це була хода не за російського шпигуна Мародера.
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та тут вже ніхто його не згадує.. тут тільки Військові, побратими, матері і вдови загиблих і чесний люд з дітьми.. ані політіків, ні президентів...ні одного політичного гасла, або символіки якоїсь партіі - нащо вони тут... і ніхто не єдиним словом не зганьбив ні діючого ні папередника..
люди стають не коліна перед Героями, дарують їм квти...то нащо ім тут... президенти??
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От яка українофобська істота встігла вже забанити? Яж не чипав ані Петю, ані Зелю?!
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