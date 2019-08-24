EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  120  7
Все про:День независимости (707) парад (450) Нацполиция (9965)

 Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей , - Нацполиция

Публичную безопасность в Украине по случаю Дня Независимости обеспечивают 13 тысяч правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

"24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне 28-й годовщины независимости Украины состоялась видеоселекторное совещание с участием Александра Фацевича, руководителей главных управлений Нацполиции в областях и патрульной полиции. Заместитель председателя Нацполиции определил задачи личному составу по надлежащему выполнению служебных обязанностей.

В частности Фацевич сообщил о переводе ситуационных центров по всей территории государства на усиленный режим работы. Кроме того, глава патрульной полиции обратил внимание на быстрое реагирование полицейских в случае изменений в оперативной обстановке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В народном Марше Защитников на День Независимости примут участие более 10 000 человек, - организаторы

Источник: https://censor.net.ua/n3144537
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну а на майдане клован сейчас награды вручает .. очень смешно это выглядит ..
 показать весь комментарий
 
 
Настоящий клован набрал жалкие 8%, регулярно ходит на допросы и на День Независимости даже не находится в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
а там что игрушечный клован - повстанец стоит ? или то просто членограй ?
 показать весь комментарий
 
Х**лу орден I степени за объединение украинской нации !
 показать весь комментарий
 
Дивизия полного штатного состава военного времени. Из её состава- сколько в Киеве??? Не менее 50%, как мне кажется.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх