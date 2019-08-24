 Россия продолжит разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности, - Путин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что Россия не будет размещать ракет, до тех пор пока "в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Читайте на Цензор.НЕТ: "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ
1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
над рашкою насміхаєшся ?
Надо разместит пару -тройку сотен в Восточной Европе, чтобы
пуйло жило под угрозой испарения в течении 15 минут
после проявления очередной агрессии. Разрядка русне
не пошла впрок, пусть познает эскалацию до надлома
своего военно-промышленного хребта.
В Центре управления полетом сообщили, что что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
В сообщении говорится, что корабль завис на подходе к станции на расстоянии 100 метров. Сейчас "Союз" отведет от станции на безопасное расстояние. Специалисты должны определить возможность новой попытки стыковки.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля "Курс". При причаливании произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "курс-НА", а когда переключили на второй, то и он не сработал.
тогда у нас будут типа "свои" ракеты , превосходящие ракеты москалей