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 Политика Украины, Общество
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Все про:Путин (25006) ракеты (814)

 Россия продолжит разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности, - Путин

Российская Федерация займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты Америки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Россия не будет размещать ракет, до тех пор пока "в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода". ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3144535
 
   
 Топ комментарии
 
чудова новина в святковий ранок))

В Центре управления полетом сообщили, что что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
В сообщении говорится, что корабль завис на подходе к станции на расстоянии 100 метров. Сейчас "Союз" отведет от станции на безопасное расстояние. Специалисты должны определить возможность новой попытки стыковки.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля "Курс". При причаливании произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "курс-НА", а когда переключили на второй, то и он не сработал.
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после такого уже не только ненокса и воронеж задумались, но и вся остальная часть улуса мокша начала рыть новые норы на болотах в надежде спрятаться там от новых удмуртских вундервафлей.
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Кому що, а курці просо, цим лиш би вбивати, тому і не шкода знищених фуйлом кацапів.
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Опять врёт Пуйло. Уже разместило и угрожает ими Европе.

Надо разместит пару -тройку сотен в Восточной Европе, чтобы
пуйло жило под угрозой испарения в течении 15 минут
после проявления очередной агрессии. Разрядка русне
не пошла впрок, пусть познает эскалацию до надлома
своего военно-промышленного хребта.
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Ракетьі средней дальности не предназначеньі для массированной ядерной атаки , их задача точечно накрьіть пусковьіе шахтьі МБР и центрьі управления противника (обезоруживающий удар).
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Китайози встигли розвернути 4 тисячі ракет середньої дальності і відмовляються вести навіть розмови про заморожування дальшого розміщення. А наші вже майже легендарні Грім-2 так замасковані, що незрозуміло коли полетять у випробуваннях.
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после такого уже не только ненокса и воронеж задумались, но и вся остальная часть улуса мокша начала рыть новые норы на болотах в надежде спрятаться там от новых удмуртских вундервафлей.
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чудова новина в святковий ранок))

В Центре управления полетом сообщили, что что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог состыковаться с МКС в запланированное время.
В сообщении говорится, что корабль завис на подходе к станции на расстоянии 100 метров. Сейчас "Союз" отведет от станции на безопасное расстояние. Специалисты должны определить возможность новой попытки стыковки.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за возможных неполадок в системе стыковке корабля "Курс". При причаливании произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "курс-НА", а когда переключили на второй, то и он не сработал.
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"корапь не слушается" это единственная фраза которая звучала в эфире во время полета и посадки терешковой. После нее Королев изрек свое великое.... "чтобы этой тупой ***** я больше не видел на космодроме".
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)) значит интернет мэм ТП принадлежит королёву. нормально.
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всё прозаичнее- просто комплект сближения поменял имя на "курс-НАХ"
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это реальный исторический факт. К стати корабль и запускался и весь полет производился автоматически. Внутри все органы управления были чисто декоративными. И терешковой об этом много раз говорили. Но она как обезьяна в полете все порывалась управлять кораблем.
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Якісь невідомі патріоти причепили український прапор прямо на борт, фсбешники вже шукають, "Хведор" 1-й під підозрою, але допитати його поки що неможливо, розглядають варіант втопити його за це
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Украина должна предложить свои ракеты под системы наведения / слежения США
тогда у нас будут типа "свои" ракеты , превосходящие ракеты москалей
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*****, ну ты даешь. Мультики разве что стоит вам придумывать.
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дайош більше цікавих мультиків про ракетні удари!
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Украина не только разработает свои ракетьі , но и разместит их. В неядерном исполнении , что мало успокоит Рашу, да и куй с ней !
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Давай куйло клепай и побольше, голодные срузлиги тебя вынесут сами) а вот Штатам твое болото нафиг не упало)
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Надо срочно принимать паРашкостан в G7, пока )(уйло не успел разбомбить их своими ракетами.
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Кстати, российский робот Федор отказался состыковываться с МКС. Какие-то сомнения у него возникли, мож депрессия?
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фьодор просто решил попросить политическое убежище у космитов из альфа ретикула. на мордовию возвращаться ему очень не хочется.
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Дураки изрекают глупости, умные их еще публикуют.
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Все рашистские разработки сделаны через жопу. Молчу про ракеты, а вы помните, как путлер показательно садился в "отечественный" уазик и оторвал ручку двери? Одни разговоры о величии. В топку! Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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"Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки, по закоулочкам!...". Россия строила свои ракеты, (которых нет), десятилетиями, а американцы через две недели уже начали испытания подобных ракет... Учитывая мощь ВПК США, через полгода-год, эти ракеты будут приняты на вооружение... А, если учесть, что у них уже отработана схема использования "контейнеровозов", для "модульного" размещения подобных комплексов, то не исключено, что американцам и "размещать" ничего не надо будет - достаточно разместить контейнеры на палубе танкера или "контейнеровоза, и завести их в Персидский залив, Балтийское, Норвежское, Средиземное и Северное моря... и пусть себе плавают, в нейтральных водах... Могут, параллельно, и грузы перевозить... Например, топливо и продовольствие, для эскадр...
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Розкажіть це Макрону,бо ці ракети саме проти франції,до США вони не долетять.
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Соответствующие средства" Союзмультфильму" уже выделены
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Когда уже Украина начнет радоваться своим успехам?
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а где тут.. про успехи рахи.. Это лишь говорит о том. что взрывы "буревестников" наподобии Севередонецка.. будут продолжаться
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Походы в "скрепный рай" будут продолжены.
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Как я и отмечал несколько дней назад ,нельзя продавать Мотор -Сичь китайцам.Болтон срочно едет в Украину разбираться с этим вопросом.Заря -машпроект тоже желательно подмыться,за сотрудничество с Ираном через подставных.Зе надо держать нос по ветру и давать по рукам предателям
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