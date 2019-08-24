 Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+14
Працює лише з українських ІР... але все рівно приємно.
+10
Саме так, приємно.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!
Кстати контент с коментов Цензора в поиске буквально 10-15 мин.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!
Відпочинку та розваг !
мокшанська свиня з восьмої години біситься