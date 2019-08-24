EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  2065  36
Все про:Google (66) День независимости (707)

 Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины

Ко Дню Независимости Украины Google выпустил дудл с изображением сине-желтого флага Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торжества на День Независимости начнутся с почтения памяти Героев Небесной Сотни

Источник: https://censor.net.ua/n3144533
 
   
 Топ комментарии
 
Працює лише з українських ІР... але все рівно приємно.
 показать весь комментарий
 
Саме так, приємно.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!

Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины - Цензор.НЕТ 5545
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Працює лише з українських ІР... але все рівно приємно.
 показать весь комментарий
 
 
Да, проверил, на британском не видно. Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины - Цензор.НЕТ 8412
 показать весь комментарий
 
 
Да понятно. Не будет же у нас болтаться,к примеру флаг Франции на день взятия Бастилии.
 показать весь комментарий
 
Ну Гугл может как то обозначить взятие Бастилии, и было бы всем интересно.
Кстати контент с коментов Цензора в поиске буквально 10-15 мин.
 показать весь комментарий
 
Никогда такого не было и вот, опять ж**а
Google випустив дудл до Дня Незалежності України - Цензор.НЕТ 7493

 показать весь комментарий
 
 
Саме так, приємно.
Зі Святом, Шановні співвітчизники!
З Днем незалежності тебе, моя Нене!!!


 показать весь комментарий
 
 
а от мені цікаво . ще для яких країн Гугл так робить ? . і да. з Днем Незалежності Українці !
 показать весь комментарий
 
Интересно, а как там у кацапов - пуйло в профиль или в анфас?
 показать весь комментарий
 
У меня тут, в Гане, я вижу развевающийся Государственный флаг. И всё. А что видно в Украине???
 показать весь комментарий
 
Ну, да! Кстати, с Праздником! Я уже ранее писал, что тут эти цвета- в Законе! Все буксиры портовые, а также портовый транспорт- сине-желтые.
 показать весь комментарий
 
 
Дякую, навзаєм, шуруєм зараз в місто, парк + піцца, дитина має знати свято змалечку.
 показать весь комментарий
 
 
Чудненько! Удачи и радости! А у меня тут сегодня... воообщем- даже не выпить.
 показать весь комментарий
 
 
Гарного вам свята !
Відпочинку та розваг !
 показать весь комментарий
 
"салют" вже тут.
мокшанська свиня з восьмої години біситься
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хоть где-то повоюешь
 показать весь комментарий
 
Спробуй дитину виростити, дерево посадити, хату побудувати, а то тільки вбивати когось, москаль недобитий.
 показать весь комментарий
 
 
Та он даже бездомного кота ни разу не покормил, падлюка, а ты ему такие(!) деяния предлагаешь!
 показать весь комментарий
 
 
Заглохни хоч сьогодні, тварюко мошкальське.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх