EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Киевские новости, Общество
  11615  235
Все про:День независимости (707) Киев (17839) парад (450) праздник (1510)

 В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости. ВИДЕО

Официальные торжества по случаю 28-й годовщины Независимости Украины начнутся в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни с почтения памяти героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Состоится церемония возложения цветов, а во время минуты молчания прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие украинские города. По замыслу авторов сценария, колокола символизуют удары сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Далее - Майдан Незалежности, где впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более семи минут, который исполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов.

Народная артистка Тина Кароль исполнит вживую часть Государственного Гимна. Кроме нее, будут петь оперные дивы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В народном Марше Защитников на День Независимости примут участие более 10 000 человек, - организаторы

Запланировано поднятие Государственного Флага Украины.

Состоится также награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Мероприятие завершится "Шествием достоинства".

Президент Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях на главной площади страны.

Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.

К организации действа привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военной техники не будет, основной акцент мы делаем на самих военных, - режиссер Шествия достоинства Бадоев

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Источник: https://censor.net.ua/n3144530
 
 
 Топ комментарии
 
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
 показать весь комментарий
 
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українськую гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Пофик на вас порохоботы. Все равно Украины сделаем вместе
 показать весь комментарий
 
 
Удивительное совпадение - порохоботам на тебя тоже пофиг.
 показать весь комментарий
 
 
Ему так на порохоботов - пофиК что , розгавкался на них - остановиться никак не может . У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8839 .
 показать весь комментарий
 
 
Таких называют в Украине просто - "піджидок"...
 показать весь комментарий
 
 
Як на мене організація супер, діти, білі автозаки і щити, шана загиблим і живим, чудове виконання гімну в різних варіаціях, промова взагалі супер! 1 раз за 5 років нас не лякали і не хвалились "здобутками", ніякої агресії и того, що може нас розеднувати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну нарешті може Ви мені поясните у чому "чудове виконання гімну" з даху ( цікаво, що цим хотів донести до українців режисер?)та репу між куплетами. Так Тіна має талант, але на мій погляд неможна перетворювати символи держави як то гімн, герб, прапор в элементи шоу, бо так можна і державу поступово перетворити в посміховисько.
 показать весь комментарий
 
 
Воюющая страна и "никакой агрессии".Такую страну ждет только поражение
 показать весь комментарий
 
Вот как справедливо воин атошник ,с флагом , только что "опустил" предзыдзента ,, - пускай это будет на совести президента , хочет он или не хочет , а парад будет ..
Мы , дескать , и без него , его будем проводить . Всё верно .. .
 показать весь комментарий
 
 
Народ , только не нападайте! Вот я не понимаю смысл этого праздника! Можно порассуждать! Государство - это мы с вами, а теперь вопрос - кто расскажет от кого каждый из нас независим , что бы это праздновать!? На мой взгляд мы зависим от всего и вся!Поправьте меня! По моему это "опиум для народа" очередной!
 показать весь комментарий
 
для русскава чєлавєка панятіє нєзавісімасті чюжда.
 показать весь комментарий
 
 
Как это можно не понимать , хз У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2989 .?! В двух словах ,, празднуется государственная независимость , а не независимость когось от государства . Тоесть , празднуется то что - у вас мацкалей теперь " своя свадьба " , а у нас своя . Вы живёте по своим правилам , а мы по своим .
 показать весь комментарий
 
 
Сори еще раз! Можно подробней от чего и от кого не зависит государство Украина - государство - это народ , верно!?! Можно конкретику? Ну ведь правильно независимость это - это независимость населения от внутренних и внешних факторов! Есть такое?
 показать весь комментарий
 
Розтлумач своїми словами що це таке сувєрєнная дємократія
 показать весь комментарий
 
 
От хотелок твоей недоимперии , не зависит У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6151 . Другими словами ,, так как ты , например , не зависишь от своих соседей по дому . Или может они решают твои семейные дела ,,- как тебе жить в своей собственной квартире ,, как растить своих детей , когда тебе включать ящик , когда ходить к холодильнику ,, и даже когда тебе спать со своей жинкой ..?? У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6702 .
 показать весь комментарий
 
 
Все, він зробив свою справу, зробив скриншот, відіслав до Лахти, заробив 11.80.
А відповідати його не запрограмували.
 показать весь комментарий
 
 
По сути нет никакой независимости, мы все равно от кого то зависим и РФ и Украина , разница лишь в степени зависимости! Наверное самые независимые из нас это аборигены)))
 показать весь комментарий
 
кацапчик, ну что ты к нам приперся со своими рабскими умозаключениями , конечно для вас это не праздник - это наш праздник независимости от вас .
 показать весь комментарий
 
 
И все же.. можно конретики. От чего не завим народ Украины , Украина? К примеру : не зависимо от МВФ, от РФ и т.д.....
 показать весь комментарий
 
И все же.. независимость только от РФ это не есть независимость в целом ! Ведь так?
 показать весь комментарий
 
Незалежність від ворогів і дружба з друзями.
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю трансляцию "Марша захисників". Сложно сдержать наворачивающиеся слёзы. Эмоции захлёстывают. Это массовое "дякуемо" и "Украина по над усё"! Людей показывают - мужчины плачут... А песни! А музыка! Боже, а сколько людей!
Это и есть настоящее народное свято.
С праздником тебя, Украина!
 показать весь комментарий
 
 
Президент сам по себе, а лучшая часть народа Украины - сама по себе...
 показать весь комментарий
 
 
Народ Украины един, что за разделение на лучшую и худшую часть.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, в целом по больнице - температура нормальная
 показать весь комментарий
 
 
лучшая часть-8% )))) голос из сортира, в который народ Украины смыл порохоботов с Мародёром!!
 показать весь комментарий
 
 
почему сам? с ним рэперша с Закарпаття и Тина соплеменница.
 показать весь комментарий
 
 
Бадоев красава, пока это лучший праздник Независисмости Украины !
 показать весь комментарий
 
 
Мне тоже очень понравилось. Без лживого парашенковского пафоса, за которым стоит предательство и разграбление страны. Просто, искренне, красиво и в то же время современно. И речь Зеленского понравилась. Аж за душу берет.
 показать весь комментарий
 
 
Радио Свобода- суто порохоботкий ресурс. Даже в праздник не гнушается лить грязь на Зеленского и противопоставлять украинцев друг другу. Ещё и Тука, барыга из соевой шоблы, выср@лся в эфире. Скорей бы вас, тварей, порассажали по нарам. Иначе покоя в стране не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Тильки мене вид тои мимишности мало не знудило? Ти хоч з штанив вискочи а "********** палочки " не забуду.Але я оцинила "красоту игры". Як легко и майже непомитно перенесено акцент з воинства на клоунаду.Превезени бюджетники,ради до всирачки вид халявнои поиздки в столицю.А воинам вказано ихнэ мисце,писля хазяина и з його дозволу. Тилки у мене виникло видчуття провини и приниженности?Першу думку що виникла на перших секундах видео навить озвучувати не буду,настильки вона страшна.О гидно и соромно.
 показать весь комментарий
 
Воюющая страна и "никакой агрессии".Такую страну ждет только поражение
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх