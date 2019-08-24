 В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Состоится церемония возложения цветов, а во время минуты молчания прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие украинские города. По замыслу авторов сценария, колокола символизуют удары сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.
Далее - Майдан Незалежности, где впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более семи минут, который исполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов.
Народная артистка Тина Кароль исполнит вживую часть Государственного Гимна. Кроме нее, будут петь оперные дивы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева.
Запланировано поднятие Государственного Флага Украины.
Состоится также награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Мероприятие завершится "Шествием достоинства".
Президент Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях на главной площади страны.
Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.
Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.
К организации действа привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
ты и не понял??
но ты ж в дурдоме,
понял - енто не протебя.
ахахаха
невже страшно сказати ?
і це лідер нації ? боягуз ?
ахахаха
Кстати, пусть Баканов подумает об информационной безопасности Украины, тем более, что Бутусов не ведает, что мутят за "бабки" его админы. Или........сам в "шоколаде"? Ну мы поможем новой власти подумать об этом.
....."счас .пазваню баканову."....-слышали недавно
ахахаха
Якось надто затягнуто.
До ого ж чомусь нагороджено забагато поліціянтів.
в след серии???
ахахаха
дебилы
40 000 000 свиных окороков