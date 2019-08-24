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 Политика Украины, Киевские новости, Общество
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Все про:День независимости (707) Киев (17839) парад (450) праздник (1510)

 В Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Официальные торжества по случаю 28-й годовщины Независимости Украины начнутся в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни с почтения памяти героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Состоится церемония возложения цветов, а во время минуты молчания прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие украинские города. По замыслу авторов сценария, колокола символизуют удары сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Далее - Майдан Незалежности, где впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более семи минут, который исполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов.

Народная артистка Тина Кароль исполнит вживую часть Государственного Гимна. Кроме нее, будут петь оперные дивы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В народном Марше Защитников на День Независимости примут участие более 10 000 человек, - организаторы

Запланировано поднятие Государственного Флага Украины.

Состоится также награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Мероприятие завершится "Шествием достоинства".

Президент Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях на главной площади страны.

Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.

К организации действа привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военной техники не будет, основной акцент мы делаем на самих военных, - режиссер Шествия достоинства Бадоев

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Источник: https://censor.net.ua/n3144530
 
   
 Топ комментарии
 
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українськую гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім'ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
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тот же сюжет - дурдом Веселка

ты и не понял??

но ты ж в дурдоме,
понял - енто не протебя.

ахахаха
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Жодного слова про агресора ідкрито і прямо! Слово"росія" не прозвучало!
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А алегорія з викраденими дітьми - це що? Чи треба було прямо сьогодні оголошувати торговому партнеру Порошенка війну?
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а хто викрав "дітей" ?
невже страшно сказати ?
і це лідер нації ? боягуз ?
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Это слово нецензурное. Зачем материться в столь праздничный день.
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Що за музика - неначе заїдає у запису- і де ж бадоївські нововедення?Отой дибільний реп і аіст на крише?
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и все енто действо в киеве под охраной 13 000 ментов от аваковааа-будущего вицепремьера в новом правительстве!!!!!

ахахаха
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Ага, сообщение отправлено в СПАМ. А я просто поздравил нас, УКРАИНЦЕВ, с праздником, в чем крамола? Я так понимаю, площадку форума, вы предоставляете только порохоботам. Кстати, как юрист, скажу вам, многие комменты подпадают под статью 109. "Действия, направленные на насильное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти."
Кстати, пусть Баканов подумает об информационной безопасности Украины, тем более, что Бутусов не ведает, что мутят за "бабки" его админы. Или........сам в "шоколаде"? Ну мы поможем новой власти подумать об этом.
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Антоша! Іди до гузна зі своїми ! Лякаєш нас своїм бакановим -ідіот!
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....пусть Баканов подумает.....

....."счас .пазваню баканову."....-слышали недавно

ахахаха
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Як все затянуто, скучно, дуже втомлює і стає нецікаво.
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Оця музика, яка лунає кожному нагородженому, вже приїлась.
Якось надто затягнуто.
До ого ж чомусь нагороджено забагато поліціянтів.
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Мені сподобалась реперша з Закарпаття. Думаю, що це буде новий хіт.
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Чомусь я не здивований , що русня полізла в коменти. Ідіть тушіть тайгу, нюхайте рутеній, морди радіоактивні.
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а где тая повалий??

в след серии???

ахахаха

дебилы
40 000 000 свиных окороков
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Остановите кто-нибудь этот балаган с блекджеком, шлюхами, и Гимном Украины.
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