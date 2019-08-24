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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ трижды нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

В частности, боевики обстреливали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144524
 
 
 Топ комментарии
 
Добре хоч без втрат, якщо не обманули..
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Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе. Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Пишет обозреватель По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице «Дружба». В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна. Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры. «Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим», - написал Штефан.
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Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе. Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Пишет обозреватель По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице «Дружба». В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна. Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении. Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры. «Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим», - написал Штефан.
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Скорее всего - выдумка. Не похоже на почерк Суркова, имхо.
Но в качестве праздничной новости для поднятия духа порохоботов и не - сойдет.
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Да не будет никакого слива назад в Украину ,во первых - как вы себе представляете чтобы они добровольно вернулись в Украину? Там десятки тысяч людей которым , если они вернутся в Украину , грозят серьезные сроки . Во вторых - что будете делать со сделками купли продаж квартир итд в днр ? Как будете решать кого днр просто так посадили , а кто реально преступники ? Короче, кроме как военным путем они никогда вернутся , ну или зебилы им предоставят амнистию
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наша сторона подарує амністію і легалізацію.
це єдина умова на яку можуть погодититсь окупанти.
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А за-для чого ординці роздають паспорти в першу чергу саме для жопочленців, причому примусово?
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И как вы себе представляете чтобы местные которые воюют в армиях лднр вошли в состав армии Украины? Найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9517
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Як вони можуть там воювати? Це ж не гражданская вайна.
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А я что говорю что гражданская? К сожалению предатели которые воюют за оккупантов тоже есть
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Добре хоч без втрат, якщо не обманули..
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вяличие выперло, лахта! Ник сменил после бана и снова в бой с методичкой по мышкой?

Что это вы тут с утра пасётесь, проксоты пригожинские?
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я думаю сепари сьогодні будуть особливо лютувати
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а.ще не так давно на "День Незалежності" нафта падала в ціні
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Паникеры начинай- нельзя верить штабу ООС .
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