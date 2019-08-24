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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:радиация (232) ракеты (814) Россия (73683)

 "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода". ФОТО

Одна из двух плавучих платформ, которые использовались во время ракетных испытаний на полигоне Ненокса в Архангельской области, разрушена взрывом.

Как передает Цензор.НЕТ, в распоряжении "Радио Свобода" оказались снимки с места происшествия.

Одно фото сделал местный житель и опубликовал его в закрытом паблике "Ненокса в сердце моем".

"Так выглядит смерть", – написал он.

Автор фото просил не репостить снимок, однако он разошелся по сети в виде скриншотов, отмечает "Радио Свобода".

На неофициальной встрече с жителями Неноксы командир военной части Владимир Босый подтвердил, что взрыв произошел под этим понтоном, находившиеся на нем сотрудники государственной корпорации "Росатом" погибли.

При этом, по словам Босого, платформа, вероятно, подверглась радиационному загрязнению; он попросил людей не приближаться к предметам, которые море выбрасывает на берег. В небольшом отдалении от места взрыва и в населенных пунктах радиационный фон в норме, утверждают в ВМФ РФ.

Информацию из соцсетей подтверждают спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar, сообщает "Радио Свобода" в Twitter. На них также видны понтоны у побережья.

Так выглядит смерть, - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - Радио Свобода 01

Так выглядит смерть, - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - Радио Свобода 02
Так выглядит смерть, - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - Радио Свобода 03

Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

Источник: https://censor.net.ua/n3144522
 
   
 Топ комментарии
 
2 лоханки а - 5 коцабов есть. Мелочь, а приятно "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 6025
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Советские кадры ВПК - пенсы и предпенсы. Амнезия, врождённая рукожопость, пренебрежение законами ТБ и т.д.
Ничто не ново под Луной.
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Какие-то две лоханки, заснятые кнопочной Нокией )))
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2 лоханки а - 5 коцабов есть. Мелочь, а приятно "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 6025
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так выглядит весь кацапстан - ничего нового-неожиданного в етом пейзаже не увидел..
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Контейнер тросами обвязанный на мощах Кон-Тики "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 1978 Сразу видно сверхдержаву "Так выглядит смерть", - обнародованы снимки с места взрыва двигателя ракеты с радиацией в Архангельской области РФ, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 4672
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баржами радиоктивными Омерику хотели взять в распЛох .ничего вы не понимаете в стратегии мегадержавы епть
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Не скигліть, москалі.
Ви ще не бачили смаленого вовка.
А від нього ви нікуди не дінетесь.
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Советские кадры ВПК - пенсы и предпенсы. Амнезия, врождённая рукожопость, пренебрежение законами ТБ и т.д.
Ничто не ново под Луной.
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модер тут письмо с Донецка получил ..нне в тему ..можно ?
тема евробляхеров не раскрыта полностью жители данецка берут тачьки у Грузии и катаются на них вот и все а мы лееем ВАЗ 2109
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так виглядають погані скріншоти . Сподівався покручених та понівечиних ворогів побачити ...
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Если русня говорит "5", сокойно можно умножать (как минимум) на 10.
Так что "Улыбаемся и машем"
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потом результат возвести в 2ю степень - дельно подмечено.
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когда говорят срань господня, то я примерно такой ее себе и представляю - страна убийц и трупов.
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