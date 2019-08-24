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 Происшествия, Общество
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Все про:День независимости (707) шествие (109)

 Бадоев и Коляденко не будут получать деньги из госбджета за режиссуру "Шествия Достоинства" на День независимости

В Офисе президента заявили, что клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елене Коляденко не будут платить из госбюджета за режиссуру "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает theБабель.

Однако, в ведомстве не уточнили, на какой основе Бадоев и Коляденко занимаются подготовкой марша, добавив, что, согласно указу Зеленского, финансированием расходов на проведение мероприятий занимается Кабинет министров.

Напомним, что клипмейкер Алан Бадоев стал новым режиссером праздничных мероприятий ко Дню Независимости. В прошлом он был бизнес-партнером Зеленского по телепродакшину Gaudi Studio. Вместе с хореографом Еленой Коляденко режиссер делает постановку Шествия Достоинства, действа, которое должно заменить традиционный парад.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144521
 
 
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Бадоев и Коляденко не будут получать деньги из госбджета за режиссуру "Шествия Достоинства" на День независимости - Цензор.НЕТ 1489

зе-"волонтери" ...
Той, хто заплатив за скасування параду, заплатить і їм.
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И таки почем стоят услуги негея Помоева?
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Украинский политзаключенный Сенцов получил премию польского кинофестиваля и согласился оплатить за режиссуру "Шествия Достоинства" ,так как у новой власти на это нет денег.
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Впереди шествия будут ехать шесть велосипедистов на велосипедах "Украина" в военной форме и в масках шести Президентов Украины
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де та картинка про уринотерапию в офтальмологии?
ето именно для нее тема Бадоев и Коляденко не будут получать деньги из госбджета за режиссуру "Шествия Достоинства" на День независимости - Цензор.НЕТ 5099
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Клипмейкер-альтруист! Это умора какая-то.
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