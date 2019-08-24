 Горбатюк заявил о желании возглавить ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире Радио НВ.



"Конечно, если такие возможности и предложения будут - с удовольствием. Потому что есть много людей в прокуратуре, в СБУ, которые хотят, чтобы прокурор был честным, порядочным и профессиональным ", - отметил он.

По словам Горбатюка, он бы хотел занять эту должность для получения полномочий, "чтобы действовать по закону и реально бороться с преступностью, с коррупцией беспрепятственно".

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