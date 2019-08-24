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 Общество
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Все про:ГПУ (9300) Горбатюк (370)

 Горбатюк заявил о желании возглавить ГПУ

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил о желании возглавить Генеральную прокуратуру.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире Радио НВ.

"Конечно, если такие возможности и предложения будут - с удовольствием. Потому что есть много людей в прокуратуре, в СБУ, которые хотят, чтобы прокурор был честным, порядочным и профессиональным ", - отметил он.

По словам Горбатюка, он бы хотел занять эту должность для получения полномочий, "чтобы действовать по закону и реально бороться с преступностью, с коррупцией беспрепятственно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк рассказал о трех инкриминируемых Януковичу преступлениях по делу о расстрелах на Майдане

Источник: https://censor.net.ua/n3144520
 
 
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"Потому что есть много людей в прокуратуре, в СБУ, которые хотят, чтобы прокурор был честным, порядочным и профессиональным"

это он про себя что-ли? 5 лет дело майдана расследовать - это типа профессионально?
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а что горбатюк сделал на своей работе? я так понимаю он полностью расследовал дела майдана. Или нет?
еще *** один генитальный.
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