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 Украинский политзаключенный Сенцов получил премию польского кинофестиваля

В польском Гданьске фестиваль Solidarity of Arts в этом году посвятили украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцов. Ему также присудили награду "Нептун".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

О вручении награды Сенцов сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. Награду вручили сестре политзаключенного Натальи Каплан.

Как отмечает "Польское радио", лозунг фестиваля в Гданьске - "мужественность", а сам он посвящен Сенцов.

"В этом году фестиваль посвящен персоне, которая не может быть с нами - Олег Сенцов. Его судьба говорит не только о будущем России и Украины, но также всей Европы. Наш фестиваль является демонстрацией солидарности с ним", - сказал директор Европейского центра Солидарности в Гданьске Басиль Керский.

Премией "Нептун" награждают авторов, художественная деятельность которых связана с гданьской традиции или современностью, а их наследие оставляет долгий след в истории города, вписываясь в ценности свободы и солидарности. Сенцов стал тридцать седьмым обладателем этой награды.

В рамках фестиваля Solidarity of Arts происходят дискуссии, концерты и кинопоказы, в частности в программу включили фильм "Игрок" Сенцова, с которым он дебютировал на Международном кинофестивале в Роттердаме в 2012 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144519
 
 
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