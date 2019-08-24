EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  1096  13
Все про:G7 (289) Трамп (2338)

 Трамп назвал саммит "большой семерки" бесполезной тратой времени

Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев жаловался на то, что ему предстоит посетить саммит G7 в Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет.

По словам источника, американский лидер хотел бы больше акцентироваться на проблемах мировой экономики, ситуации в Соединенных Штатах, деятельности его администрации, а не защите окружающей среды и загрязнении океанов. В связи с этим его помощники добивались того, чтобы на саммите было достаточное вопросов экономического характера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может вернуться в G8, освободив Крым и прекратив войну на Донбассе, - Фриланд

Кроме того, Трамп сообщал о своей позиции французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Они посоветовали ему не пропускать встречу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп повторно выступил за возвращение РФ в G7: "Я думаю, что Россия должна быть частью этого". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144518
 
 
 Топ комментарии
 
Хамлу не дали затащить ху@ло на встречу - конечно, тогда это пустая трата времени...
 показать весь комментарий
 
у рудого біполярний афективний розклад, треба лікувати таргана. його друг владімір теж з такого починав і єб*нувся остаточно
 показать весь комментарий
 
Пусть уж тогда врежет правду как он Хуйлу подмахивает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хамлу не дали затащить ху@ло на встречу - конечно, тогда это пустая трата времени...
 показать весь комментарий
 
 
После его желания купить Гренландию , многие усомнились в его здравом уме .
Престарелый сумасброд .
 показать весь комментарий
 
 
Данил Фредович всегда режет правду матку.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть уж тогда врежет правду как он ***** подмахивает.
 показать весь комментарий
 
 
Так екологія дає робочі місця і роботу купі народу. Одні гадять - інші прибирають. Це ж чудово. У Трампа ж в кабінеті хтось прибирає, чи він сам з віником і віхтем кожен день меблі в Білому Домі натирає?
 показать весь комментарий
 
та да,рыжему полобызаться бы с ****** и время,смотришь,пролетит незаметно и с пользой))
 показать весь комментарий
 
 
у рудого біполярний афективний розклад, треба лікувати таргана. його друг владімір теж з такого починав і ***нувся остаточно
 показать весь комментарий
 
 
Был бы там ***** рыжий бы аж бигом побежал с радостью, а так коненчо не надо..
 показать весь комментарий
 
 
пролетит чубатый на следующих выборах. ему госдеп вспомнит и его ******** шалости на мордовии и вась вась с ******. А Байден точно засрашку изгойку на ноль помножит, причем очень быстро, и без сантиментов. Загонит русню взад в норы на болотах мокселя.
 показать весь комментарий
 
На паРаша ТВ видел, ещё до избрания Трампа, как владелец какого-то элитного ресторана рассказывал про дружбу с сыном Трампа. Думаю ФСБ не оставила без внимания такой ресторан и, вероятно, на сына Трампа есть какой-то компромат, а до выборов президента США уж не так далеко...
 показать весь комментарий
 
да полюбому всплывут шашни рыжего с удмуртскими *******.
 показать весь комментарий
 
Возможно, что могут всплыть какие-то сексуальные предпочтения, не в смысле, конечно, гей...
Кроме того, неизвестно - что передал ***** Сноуден, возможно и эти материалы позволяют Зуйлу наглеть...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх