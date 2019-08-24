 Трамп назвал саммит "большой семерки" бесполезной тратой времени

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии. До конца мая в Белом доме вовсе не знали, поедет Трамп на предстоящее мероприятие или нет.
По словам источника, американский лидер хотел бы больше акцентироваться на проблемах мировой экономики, ситуации в Соединенных Штатах, деятельности его администрации, а не защите окружающей среды и загрязнении океанов. В связи с этим его помощники добивались того, чтобы на саммите было достаточное вопросов экономического характера.
Кроме того, Трамп сообщал о своей позиции французскому коллеге Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Они посоветовали ему не пропускать встречу.
Престарелый сумасброд .
Кроме того, неизвестно - что передал ***** Сноуден, возможно и эти материалы позволяют Зуйлу наглеть...