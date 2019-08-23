 Более 5 тысяч россиян не пустили в Украину с начала года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.
Об этом рассказал глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.
Он добавил, что с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан РФ.
По его словам, причиной отказа в большинстве случаев стали нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также "превышение срока пребывания в Украине во время последнего визита".
КРЕДИТНАЯ ЛАВКА ЗАКРЫЛАСЬ
Государственный департамент США объявил о внедрении второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Санкции вступят в силу 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.
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