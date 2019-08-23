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Все про:Госпогранслужба (3425) Демченко (13)

 Более 5 тысяч россиян не пустили в Украину с начала года

Пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны 5662 россиянам с начала текущего года,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

Об этом рассказал глава пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.

Он добавил, что с начала года в страну въехали 944 тысячи граждан РФ.

По его словам, причиной отказа в большинстве случаев стали нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также "превышение срока пребывания в Украине во время последнего визита".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину с начала года не пропустили 4670 граждан РФ, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3144515
 
   
 Топ комментарии
 
Их вообще из мокшании выпускать нельзя
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Их вообще из мокшании выпускать нельзя
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А сколько сотен тысяч пустили? Ето лапша на уши лохам, манипуляция цифрами. С одной стороны говорят что на окупированный крым количество туристов уменьшилось в разы с другой каждый день 6-7 тыс. украинцев едут отдыхать в окупированный крым, хотя во время войны линия фронта должна быть закрыта наглухо Более 5 тысяч россиян не пустили в Украину с начала года - Цензор.НЕТ 3571
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И белгородское быдло активизировлось...часто вижу в Харькове белгордские номера...особенно у Дафи и Ашана... а фуле, даже низшим слоям общества жрать хочется...не говоря уже про рускую срань из белгороских ипеней...вспоминается 14 год, когда вся эта нечисть автобусами перла сюда спасать рюзьке мир...а на белгородском форуме делили "квартиры хахлов", ***** лапотные, ненавижу...
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А яка кількість росіян приїжджала до України?
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Может и не рассияне хотели в Украину,а украинцы получившие гражданство Рассеи ,ну то ж Пеца накосячил
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Вот шо ты такое буровишь..прям слышать тошно
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США объявили о новых санкциях против России
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Государственный департамент США объявил о внедрении второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Санкции вступят в силу 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный реестр США.
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Пхались сюди подивитись чо там у хохлов.
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зачем вообще мордву в Украину пускать?
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На опыты, например. Если есть руцкие мальчики в трусиках, то их распять можно- красиво ведь. Ну и опять же злободневный вопрос нехватки рабов. Ведь далеко не все бандеровцы получили по два обещанных руцких раба. И на местах полно перегибов и злоупотреблений - кому десяток лаптеногих ванюшек, а кому кукиш с маслом. Доколе?
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Тобто не пустили лише0,5% з тих кацапів,що їхало в Україну.
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Чого вони сюди сторіччями лізуть і лізуть?
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