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Все про:День независимости (707) поздравление (754) посольство (532) США (15239)

 Посольство США поздравило Украину с Днем Независимости известным стихотворением Лины Костенко. ВИДЕО

Посольство США поздравило Украину с Днем Независимости, прочитав стих известной украинской поэтессы Лины Костенко "Вечірнє сонце".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение опубликовано в Твиттере посольства.

"С Днем независимости, Украина! США горды быть вашим партнером в стремлении Украины к процветанию и светлому европейскому будущему", - говорится в сообщении.

"Наши коллеги записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг. Благодаря группе BRUTTO, несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни. Смотрите сами, что из этого вышло!" - добавили в посольстве.

Напомним, ранее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совместно с ведущими британскими политиками, аналитиками и дипломатами, записал видеопоздравление по случаю 28 годовщины провозглашения независимости Украины.

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Посольство США поздравило Украину с Днем Независимости известным стихотворением Лины Костенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144513
 
   
 Топ комментарии
 
Это и есть настоящий братский народ, а не гнойные кацапы. Слава Україні!
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С Днем независимости, Украина!
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Американці змогли привітати українською мовою, а колишній "братній" народ взагалі не привітав.🤔
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С Днем независимости, Украина!
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Это и есть настоящий братский народ, а не гнойные кацапы. Слава Україні!
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Очень не простое поздравление. Нам напомнили и не в первый раз именно американцы. Когда то в оранжевую эпоху Клинтон прочёл известные слова Тараса Шевченко, и вот 15 лет спустя Лину Костенко нам напомнили. А кто читал её в эти времена? А в предыдущие? А ведь Апостол нации после Тараса. Пожалеем и скоро. Нигде не слышно её, не зовут, интервью у тварей и негодяев рекой по тв течёт гамнявой---мы рты раззьявив шлюхаем, и макуху прелую кушаем! Прочитайте хоть одно её произведение----там наповал. Очень старая она уже. Потом как всегда поздно будет.
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неправда
каждый украинец читал и читает ее великие, на мой взляд, произведения
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Рад я конечно что каждый украинец читает Лину Костенко. Можно и Оксану Забужко послушать. Но вот что то не попадались мне такие в последние годы.
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поначалу нужно жить в Украине
там и встретиш
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и если тебе не известно
то она принципиально не ходит на всякие шоу и интервью
и к себе гостей не ждет
очень своеобразная натура
живет одна и ей вся эта конетель никчему
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Костенко - это наш меч в борьбе за независимость и свободу
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Вот же клятый госдеп, выдавил таки слезу. Спасибо !
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Американці змогли привітати українською мовою, а колишній "братній" народ взагалі не привітав.🤔
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...американці, які приїхали в Україну на короткий час спромоглись вивчити українську мову, а насєлєніє, що прожило в НЕЗАЛЕЖНІЙ державі 28 років так і залишилось залежним від кацапського язика:
- Спасибо, проникновенно получилось. С Днем независимости, Украина!
- Аж слёзы подступили
- Костенко - это наш меч в борьбе за независимость и свободу...
Так і не можуть усвідомити, що цю державу тисячоліттями визначала МОВА, вони не здатні бути народом України... - насєлєніє без роду. Нажаль!
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Молодцы американцы. Непосредственные и действительно все от души. Сенькью вери матч.
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Хто буде на Марше Нескорнних, Панове Братове? Я особисто буду дивитися стрiм Нестора Волi чи iнших УКРАИНСКIХ блогерiв. зеленое фрик-шоу - в игнор.
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Вiтаю, мой дальний родственник по скандинавской линии. Перечитываю Старшую Эдду в английском переводе,снова застрял на Речах Высокого - млин, Библия и рядом не стояла.
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