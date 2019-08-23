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 Лозунги "Слава Украине!" и рисунки сине-желтых флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага. ФОТОрепортаж

На оккупированных территориях в день Государственного флага Украины патриоты нарисовали украинские флаги и напсиали лозунги "Слава Украине!"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так в оккупированном городе Антраците рисунки украинских флагов были нанесены 21-22 августа на доме культуры ( улица Ленина), памятнике "погибшим воинам-казакам и ополченцам" (район улицы Ленина), ДЮСШ (улица Ростовская).

Надписи "Слава Украине" по улицам Молодежная 16,18 и Ростовская 21.

Лозунги Слава Украине! и рисунки сине-желтых флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 01
Лозунги Слава Украине! и рисунки сине-желтых флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 02
Лозунги Слава Украине! и рисунки сине-желтых флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 03
Лозунги Слава Украине! и рисунки сине-желтых флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага 04

Источник: https://censor.net.ua/n3144512
 
   
 Топ комментарии
 
а вот это настоящий героизм - зебилов среди них нет - не кто не будет сдаваться
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неужели, одна умная мисль проскочила=))

Аваков предложил Минфину купить у МВД конфискованные наркотики и продать в Россию
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а вот это настоящий героизм - зебилов среди них нет - не кто не будет сдаваться
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Ты и здесь высрался порохосвин. Расскажи лучше как твое Порося сдавало дамбас без единого выстрела, было категорически против перекрытия границы и визового режима с окупантами и вплоть до массового расстрела в Иловайске отказывалось признавать что в Украине уже росийские войска Лозунги "Слава Украине!" и рисунки желто-синих флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага - Цензор.НЕТ 2935
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ну и как тебе, границу уже закрыли, воевать закончили, время бедности кончилось ....
ок, это уже "есть" а что зебил сделал реально хорошо, ну хоть две значимые вещи (шаурма и новый офис президента не считается)
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А фонтаны, фонтаны забыли. Это большое достижение во внешней политике. При порохе, такого не было.
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Индеец на работе... Не мешай. Легко ли с самого утра и до поздней ночи карябать под каждым постом? Кто выдержит? Но нужно...он флагман- пустомеля, выкладывается по полной.
Его петрокоменты как и он сам- вакуум, то бишь пустота. Так...дурачки цензоровские....
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кто тебе номер присвоил - жена или подруга и уточни ,ты у нее 20 или 21 - вот в чем вопрос?
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ты самка собаки - за первые 100 дней при Порохе было освобождено к концу августа более 200 населенных пунктов и 75% территории Луганской и Донецкой области - создана международная коалиция - цапов выкинули из ПАСЕ и G8 - вице президент США лично прилетел в Украину - если бы не цапы,а вернее их прямое вторжение - то АТО и закончилось бы в сентябре - все это факты а ты балаболка без совести и памяти
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"При порохе" - это не означает с его полезным участием. Первых 100 дней очень многое тянули добробаты и волонтеры. Да и потом тоже. Хотя шоколадная свинья старалась их подвиг опосля похерить. Мол, и сами бы справились... Так шо не путай мягкое с теплым. ПеПа просто в то время был шоколадным рызыдентом.
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Ты еще вспомни как Парашенко ночами встречался с Зубковым и Мертвечуком которые ему привозили задания и деньги. Ты хоть бы совесть имело так не врать. Если бы перекрыли границы то никакого АТО и не было. Перебили бы несколько десятков алкашей и наркоманов на том все и закончилось бы. Думаешь у всех как у тебя память короткая и не помнят как Порося запретило нашим добровольцам взять под контроль пустой еще тогда донецк, а потом по договоренности выпустил из окруженного Славянска Гиркина с войсками в Донецк. Или думаешь все забыли как Порося електроенергию в окупированный крым поставляло и титановую руду с водой на заводик Фирташа, который работал на окупантов. Есть сотни фактов которые говорят как Парашенко вместо воевать торговал с врагом и работал на окупантов. О том как Парашенко до последнего дня сотрудничал с ФСБ и даже выдавал по их запросу людей воевавших против РФ вообще молчу.
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ты просто подлец - все шо ты пишешь просто ложь ,мерзкая и противная - еще раз -ты тролль цапский - на этом все
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Ну то й не витрачай на нього більше часу ніж написнути "спам".
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якби не цапи останні 400 років Україна давно б мала рівень життя як в усіх цивілізованих країнах! мосоковія - це бич України !

якби не петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!
підписав із сепарами мінський договорняк і пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар по забезпеченню лугандонівської гнояри на Україну.

Використав
собі на користь те духовне піднесення, що було в української нації, вкрав в
людей ВІРУ в Українську Реконкісту і
злам олігархічно-клептократичної Системи, проти якої виступав Майдан !!! суддями-антимайданівцями, прокурорами-корупціонерами і
сбушниками-сепарами
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И свинарчуков нет. Не будут запчасти с 500% наваром ридной Неньке Украине загонять.
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будут прямые официальные поставки от рособоронпрома ?
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За пять лет нельзя было решить вопрос с заводом для запчастей к советской технике? Надо теперь на рособоронпром уповать? Кацапы тебе и попку должны подтереть, бо без них никак?
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Да конечно же можно было для производства пары сотен запчастей построить завод за миллиард !!!

Идиоты не догадались
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Ты прав, а я дурак. Нужно покупать у контрабандистов беушные запчасти и в шесть раз дороже толкать нашей Армии. Перебьются солдатики, еще завод для них строить... Пы. Сы. Миллиард это что за цена? Стоимость десятка станков и помещения для них по свынарчуковски?
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Может тебе не сказали, что помимо десятка станков и помещения надо ещё лицензию ?

Ты, когда тебе надо какую-то деталь фрезернуть, без раздумий на даче строишь фрезерный цех ?
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Ах тыж **. А КМ не мог отдельным постановлением облегчить получение этой пресловутой лицензии? Если шото надо было Ахметову чы Медведчуку, то все на раз решалось. А тут вон оно шо, лыцензия милиярд тянет. Патаму и не выгодно.
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Кабмин не мог отдельным постановлением дать заводу лицензию от Рособоронпрома.
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это был вброс цапов - вы не жили еще так плохо, как при Порошенко - уже прошло 3 месяца и после выборов полное молчание и нацжены пропали - так шо спецоперация цапов прошла успешно - факт )))))
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Какой вброс? Перепродажа беушных запчастей для нашей Армии в шесть раз дороже, чем заплатили контрабандистам? Чингачгук, не злоупотребляй огненной водой, бо скво из вигвама в прерию нахрен вытурит.
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При чому тут зебіли , лайномете ? я хоч за зе і не голосував але тобі скажу: петерасти, навчіться відповідати за всі лиходіяння Мародера !

Обвал гривні, знищення 100 українських банків, домінування капіталу і банків друзів ***** в Україні протягом 5 років віни, роттердам +, дюссельдорф, Україна за парашенка стала найбіднішою країною Європи мінський договорняк, гонтарева-свинарчуки-кононенки-семочки при владі, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
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такое ощущение, что ты это на лавочке в Макеевке пенсионеркам рассказываешь )))
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Тобто аргументів в тебе окрім цих нема, так ? В мене таке відчуття що тебе, цифрове непорозуміння, улянка залікувала
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яких тобі аргументів на лозунги з Г+Г ?

Чого Свинарчуки не сидять ? Три місяці пройшло, як Баканов керує СБУ. Він їм шось пред'явив ?

Чого Роттердам знову вводять через нестачу вугілля ?

Де ти, мурло, домінування кацапських банків побачило ? Гонтарєва їм зробила систему ніпель, по якій вони в Україну гроші завели, а вивести не можуть.

По яким 100 банкам ти панихиду розводиш ? По тим, які на базі кіоску шаурми повідкривались, набрали депозитів під величезні відсотки і не могли ті депозити віддати ?
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Ну це можна верзти кому завгодно. Але факт є факт
2014 рік 180 банків 2019 - 77. Всі на базі кіоску шаурми повідкривались? Питання звісно риторичне. Іноді краще мовчати, ніж говорити.
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ну так помовч.

всім банкам сказали докапіталізуватися.

банки на базі кіоску шаурми не змогли цього зробити.
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ответь мне на один вопрос и всем тут то же - а почему у цапов рубль повторил гривну- не злотый ,не крона,а именно рубль - - был 26 а сейчас почти 70 ? а стиральные машинки закрывают и это правильно - нет не одного примера когда кто то из простых украинцев пострадал от закрытия - это главное - и только Порох настоял на том шоб нацбанк стал не зависимым не от кого - принято 6 законов для этого - по этому сейчас курс гривны 25 - да,да из Пороха это - так шо троля расслабся)))))
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Когда шото хорошее - слава ПеПе. Когда шото не получается - ганьба зеленому кловану. Логика минстецьков.
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когда шо-то, то сначала надо разобраться, шо это.

назови победы ЗЕ за 100 дней
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Долар по 25,2 это чья победа? Шакаладного цеха?
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ты зебилка - читать не умеешь - да Порох сделал нацбанк независимым не от кого в Украине - принято более 6 законов и выбрано правление на 7 лет - не для тебя пишу - для народа шоб знали - курс 25 это благодаря Пороху))))
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А курс с 8 до 28 благодаря кому? Тому же Пороху и Гонтаревой, чы они тут уже не при делах?
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у цапов был 26 а сейчас почти 70 - ответ очень прост - война - не злотый ,не крона не упала - ну если не доходит))))
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У цапов было 32 в 2014 году это раз. И второе. На нас тоже санкции наложили? Чы это кто-то очень нехило раздавал банкам гривны из бюджета для поддержки штанов в 2014, а те их тут же переводили в вечнозеленые баксики?
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Долар по 25,2 это чья победа? Шакаладного цеха?


Это победа ежегодных колебаний курса валюты.

Так было и в прошлом году и в позапрошлом


Архів курсу гривні
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а що в зе був свій уряд, правоохоронні органи, генпрокурор ?
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для того, шоб сиділи Свинарчуки, треба не уряд,

а Баканов, Аваков, НАБУ, САП і портновські суди.

Все це у Зеленої Шмарклі є вже 100 днів.

Чого не сидять Свинарчуки ?

Чому свинарчукам навіть підозру ніхто не виніс ?

Відповідь одна - нема ніяких фактів, крім пі*дєжа па тілівізору.
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Інаугурація Зеленського була 20 травня 2019 року. Ті, хто підручник математики в молодших класах не скурив, дуже легко підрахує скільки днів Зеленський на посаді президента. Але мабуть це не про Вас.
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По суті фактів ясна річ ніц мови. Новий мля каламбур- петя обвалив рубль ! Все це твої здогадки і марення, петерастику, від необмеженого вживання соєвої блекоти. Скажи він з Лєркою гривню обвалювали за інерцією ? Українці мільйонами втікають від життя по-новому, яке влаштував Мародер !

Збагатившись
на крові, воно кровопивця перетворило країну на гетто, а українців на біженців
- поставило народ на лічильник в прямому сенсі цього слова, зробило українців
найбіднішою країною Європи ! Ось його доробок ! Вже так, як петя над українцями
ще ніхто ніколи ще не знущався, навіть кучмо і зек !
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Чувирло, а скажи мені свій факт про те, на скільки на крові збагатився Порошенко за 5 років ?
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пэдротовые инет-инвалиды дальше компа даже в туалет не доходят!
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по туалетам в Италии тебе равных нет
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ага...або плюхатися на коліна перед х*йлом...в тилу, на мирнихз територіях сєпарська вата кішить під дзвін балалайок та бояришнікового перегару...а там люди життям ризикують за жовто-синій прямокутник...
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Ето наши украинцы, наши люди, которые ждут чтобы их освободили, а не закончили войну и нарисовали новую границу где ***** укажет
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Але їх меншість, бо окупанти змінюють населення.
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Ага, так какого ты вечно пишешь *даунбас*? Лицемерная и фальшивая баба!
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Молодцы ребята. Время вашего освобождения настанет!
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Шкода що цих патріотів там так мало ! І певен, що совки і гомосовєтикуси так і не перетворилися на патріотів України навіть за 5 років війни. "Одінарот... пукінввєді... расєя...!" - невиліковне
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Девяностолетние украинские старики под кацапской оккупацией на Донбассе отмечают день украинского прапору.Но ни Мародёр,ни Зе не спешат их освобождать.
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На 3 фотці нестиковочка "бібліотека - філія" на українській мові...
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В День флага Украины в аннексированном Россией Крыму на улицах появилась желто-голубая символика, пишет unian.net.
Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.Гасла "Слава Україні!" і малюнки синьо-жовтих прапорів, - на окупованих територіях відзначили День Державного прапора - Цензор.НЕТ 1617
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Председатель группы дружбы с Украиной в британском парламентеДжон Уиттингдейл, бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Роберт Бринкли, парламентарии Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаногли, Полин Лэтем, граф Оксфордский Рэймонд и другие записали поэтическое поздравление Украине к годовщине ее независимости, пишет gordonua.com.
Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина". В ролике снялся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал: "Слава Украине!"
Видео размещено на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании.
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Український прапор для москвалів як осіновий кілок.
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