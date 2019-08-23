 Лозунги "Слава Украине!" и рисунки сине-желтых флагов, - на оккупированных территориях отметили день государственного флага. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так в оккупированном городе Антраците рисунки украинских флагов были нанесены 21-22 августа на доме культуры ( улица Ленина), памятнике "погибшим воинам-казакам и ополченцам" (район улицы Ленина), ДЮСШ (улица Ростовская).
Надписи "Слава Украине" по улицам Молодежная 16,18 и Ростовская 21.
Аваков предложил Минфину купить у МВД конфискованные наркотики и продать в Россию
ок, это уже "есть" а что зебил сделал реально хорошо, ну хоть две значимые вещи (шаурма и новый офис президента не считается)
Его петрокоменты как и он сам- вакуум, то бишь пустота. Так...дурачки цензоровские....
якби не петя, то ніколи б Україна не знаходилися в такому жалюгідному стані як зараз!
підписав із сепарами мінський договорняк і пропхав у ВР особливий статус лугандонії у 1му читанні замість того щоб одразу запровадити воєнний стан, як того вимагає закон і відрізати ту лугандонівську пухлину. Відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ. А пораженко повісив весь тягар по забезпеченню лугандонівської гнояри на Україну.
Використав
собі на користь те духовне піднесення, що було в української нації, вкрав в
людей ВІРУ в Українську Реконкісту і
злам олігархічно-клептократичної Системи, проти якої виступав Майдан !!! суддями-антимайданівцями, прокурорами-корупціонерами і
сбушниками-сепарами
Идиоты не догадались
Ты, когда тебе надо какую-то деталь фрезернуть, без раздумий на даче строишь фрезерный цех ?
Обвал гривні, знищення 100 українських банків, домінування капіталу і банків друзів ***** в Україні протягом 5 років віни, роттердам +, дюссельдорф, Україна за парашенка стала найбіднішою країною Європи мінський договорняк, гонтарева-свинарчуки-кононенки-семочки при владі, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
Чого Свинарчуки не сидять ? Три місяці пройшло, як Баканов керує СБУ. Він їм шось пред'явив ?
Чого Роттердам знову вводять через нестачу вугілля ?
Де ти, мурло, домінування кацапських банків побачило ? Гонтарєва їм зробила систему ніпель, по якій вони в Україну гроші завели, а вивести не можуть.
По яким 100 банкам ти панихиду розводиш ? По тим, які на базі кіоску шаурми повідкривались, набрали депозитів під величезні відсотки і не могли ті депозити віддати ?
2014 рік 180 банків 2019 - 77. Всі на базі кіоску шаурми повідкривались? Питання звісно риторичне. Іноді краще мовчати, ніж говорити.
всім банкам сказали докапіталізуватися.
банки на базі кіоску шаурми не змогли цього зробити.
назови победы ЗЕ за 100 дней
Это победа ежегодных колебаний курса валюты.
Так было и в прошлом году и в позапрошлом
Архів курсу гривні
а Баканов, Аваков, НАБУ, САП і портновські суди.
Все це у Зеленої Шмарклі є вже 100 днів.
Чого не сидять Свинарчуки ?
Чому свинарчукам навіть підозру ніхто не виніс ?
Відповідь одна - нема ніяких фактів, крім пі*дєжа па тілівізору.
Збагатившись
на крові, воно кровопивця перетворило країну на гетто, а українців на біженців
- поставило народ на лічильник в прямому сенсі цього слова, зробило українців
найбіднішою країною Європи ! Ось його доробок ! Вже так, як петя над українцями
ще ніхто ніколи ще не знущався, навіть кучмо і зек !
Так, бетонный знак гостиницы "Ялта" покрасили в желто-голубой. А в Севастополе воздушные шарики голубого и желтого цветов развесили на деревьях и столбах.
Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина". В ролике снялся премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сказал: "Слава Украине!"
Видео размещено на Facebook-странице посольства Украины в Великобритании.