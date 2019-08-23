 Сотрудник Военной службы правопорядка спас жизнь кассира супермаркета, предоставив женщине первую помощь во время приступа эпилепсии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Вадим Музюкин.

Он отметил: "Военная служба правопорядка воспитывает настоящих героев. 19.08.2019 офицер в/ч 2176 Восточного территориального управления ВСП (г. Днепр) старший лейтенант Варавка Роман Александрович во время обеденного перерыва пришел в супермаркет Varus с целью приобрести вещи первой необходимости. Находясь в супермаркете старший лейтенант Варавка Р.А. услышал женский крик и крики с просьбой вызвать скорую помощь, отреагировав на вызовы и увидел скопление толпы около 13 кассы он подбежал к ней и увидел, что молодая девушка в форме кассира лежит на полу в конвульсиях и другая кассир пытается удержать ее на боку. Старший лейтенант Варавка Р.А. понял, что у девушки произошел эпилептический приступ. Применяя приобретенные навыки по тактической медицине он начал оказывать первую домедицинскую помощь и организовал работу толпы, с целью получения подручных вещей для оказания помощи. Помощь оказывалась в течение 10 минут, по результатам чего девушка была спасена и приведена в чувство.

Позже прибыла бригада скорой помощи, которой старший лейтенант Варавка Р.А. предоставил информацию о случае и состоянии девушки, после чего помог ее доставить к карете скорой помощи. Выполнив свой долг как офицер ВСУ и обычный гражданин своей страны старший лейтенант Варавка Р.А. вернулся к исполнению своих служебных обязанностей не ожидая никаких похвал и благодарностей.

21.08.2019 командованию Восточного ТУ ВСП стало известно, что управление супермаркета Varus разыскивает неизвестного им военнослужащего с целью выразить ему благодарность за спасенную жизнь их сотрудника Пещук Карины Сергеевны.

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения было установлено, что это старший лейтенант Варавка Р.А".