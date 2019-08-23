 Рекорд Украины: самый длинный флаг с автографами воинов АТО и ООС в Херсоне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я хочу объявить параметры рекорда. Итак, мы имеем, длина цепи из флагов подписанных воинами, что представлены здесь на этой локации - 152 метра 40 сантиметров. Мы имеем 112 флагов, которые привезены с Востока Украины и подписаны участниками боевых действий. А это значит, что новый рекорд, которого еще не было, совершенно новая номинация, которая показывает уровень патриотизма, уровень уважения к нашим военным - сегодня установлен в городе Херсон", - отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

В центре города флаг развернули военные, волонтеры, взрослые и дети. Хотя в цепи были и не подписанные государственные флаги, однако засчитали для фиксирования рекорда только флаги с автографами.

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"Станица Луганская", - написано на одном из флагов с автографами, с ним пришли на площадь три молодых человека. "Я был сапером, это флаг нашей группы саперов на Востоке Украины. На память сделали себе", - рассказал Алексей Олефиренко.

Также с флагами пришли волонтеры Кулинарной сотни. "Это благодарность бойцов Кулинарной сотни Херсонщины. С благодарностями нам передавали ребята из АТО флаги нашей помощи. Мы их храним", - рассказали они.

Наталья Вишневская - волонтер из "Херсонской чайки" показала флаги, подписанные бойцами в зоне АТО, "с 2015 года мы начали туда ездить и они подписаны непосредственно в Донецкой области, на Мариупольском направлении", - объяснила Вишневская.

Волонтеры Херсонского областного волонтерского центра помощи ВСУ сшили свой флаг (восемь метров на четыре) еще до того, как началась война. Говорят, что очень ценят его и разворачивают, когда едут к военным, во время особых торжеств или церемоний. "Мы понимаем, что значит флаг для военного, для государства", - заявила координатор центра Галина Уманец.

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Пришли с флагами и представители Центра помощи участникам АТО при ОГА. "Ребята подписывали нам флаги из разных бригад, все знамена мы прошили в один единый флаг, они хранятся у нас в Центре помощи участникам АТО", - рассказала руководитель Центра Наталья Возаловская.

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