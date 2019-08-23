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Все про:G7 (289) G8 (72) Россия (73678) США (15239)

 Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом

В Администрации президента Соединенных Штатов считают, что Россия должна попросить о возвращении к работе в формате G8, когда уладит причины, по которым ее исключили из клуба.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Состоялось обсуждение, которое, по моему мнению, началось с французской стороны, о том, когда снова наступит время для России вернуться, если когда-нибудь это состоится. Ключевой фактор, что россияне сами не просили вернуться. Поэтому, я ожидаю, что сначала должно произойти это", - сказал он.

При этом чиновник напомнил слова Трампа о том, что участие России в переговорах среди стран "Группы семи" было бы шагом в хорошем направлении, ведь G7 уделяет значительное внимание вопросам безопасности и экономики.

Читайте также: Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

"Но он не обязательно отстаивал тот или иной вариант, и мы сейчас на самом деле не имеем чего дополнительного сказать", - заявил он.

При этом чиновник Администрации Трампа добавил, что американская сторона "ожидает, что вопрос участия или неучастия России обсудят лидеры".

На днях президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона всегда рада вернуться к формату G8.

"Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки", - заявил российский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3144507
 
   
 Топ комментарии
 
На коленях в Оральном кабинете...
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скоро зєлєбоб всьо уладить, підпише капітуляцію і рассія не агресор
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гы... Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7098знатно поводили рашкиной мордой по нестерильному асфальту
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На коленях в Оральном кабинете...
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На коленях, а лучше на пузе,виляя хвостиком, и помахивая бутылкой из заднего прохода
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Только нАдА Клинтона обязательно пригласить. Он подскажит что да как... Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7322
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скоро зєлєбоб всьо уладить, підпише капітуляцію і рассія не агресор
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Подпишет, что и ты не дурак, но все знают , что это не так.
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Зебилы вы вернули россию в ПАСЕ , G8 , сняли санкции с кацапов вместе Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7512
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вы уже само это слово "зебилы", в аналог собачьего лая превратили. однозначная, стойкая ассоциация.
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Как тебе мозг вернуть, вот загадка.. Санкции снять со здравого смысла и отключить петекапельницу. Или врач сказал-в дурку, реабилитациии не подлежит. Супрун безсильна...
И да.. Илон...ракеты летят вверх, а не в унитаз...как твои.
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Ого))) А где такое подают? Во штырит))) А сказать то что хотел?))) Извини, мы таких заумных фраз не понимаем)))
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прикинь, я Повелитель Мира! Всунул рашку в ПАСЕ, в ДЖей 8 и дал приказ Евросоюзу снять санкции. Дрожи передо мной, смерд
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Зебил , раньше россию не возвращали в ПАСЕ , G8 , продлевали санкции только благодаря стараниям Пороха и его команды которые встречались с мировыми лидерами (которым в большинстве все равно на Украину) и заставляли их не закрывать глаза на то что кацапы оккупируют Крым и воюют на Донбаасе , а теперь пришел зебил и просто ничего не делает кроме постов в фейсбуке Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8032
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плевали всегда мировые лидеры на порошка
в основном за его сверхжадность и брехливость
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Только на деле получается, что плюют на зелю за его непроходимую тупость и ведомость
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Коричневая соевая зрада на вентиляторе.
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Что то я никак не пойму рыжую проститутку, вчера приглашал рашу чуть ли не с караваем, а сегодня очкует.
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там получается что Белый дом отдельно.. а Трамп сам по себе...
и приходиться постараться чтоб ужиться ))))
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Он просто любит потроллить и Европу и Украину и Снежную Нигерию.
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Крах России неизбежен ! Водород вместо нефти, газа и угля - новый тренд в Европе : https://charter97.org/ru/news/2019/8/23/345876/
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Пу бултихається між Трампом і ЗЄ і, напевне, сам скоро стане піаністом.
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началось подметание чиновниками дерьма за доней,
но доня сказал, шо сказал и думать по другому он не будет.
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Что-то не пойму я тебя. дядя.. То "давай скорей", то "куда спешишь?".. Ты сам-то понял, чего хочешь? (с)
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Эй, вы трое! Оба ко мне! Я тебя узнал!
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Вот это троллинг. Проси говорят, хорошенько проси, а мы подумаем.
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паРаша ещё не поняла, мир изменился, нефть уже накуй нужна, следом будет и газ, а потом пойдет Китай отнимать свои исконные земли, референдумы и все такое, методы Раши обернутся против нее. Ядерное оружие РФ ??? Да п#зда ему к тому времени будет.
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Угу...не возьмете к себе в песочницу, они в нее насрут. Планетарньіми катаклизмами и миллионами беженцев одичальіх.
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На коленях с Крымом в зубах и Донбассом на спине....
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гы... Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7098знатно поводили рашкиной мордой по нестерильному асфальту
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козломордые, как там искандеры? еще ржут?=))

Эксперты: За время президентства Путина показатели развития экономики РФ вернулись к уровню 1998 года

http://www.rosbalt.ru/world/2019/08/23/1798747.html
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Вот только не надо "ля ля"... В 98 семья сидела без телевизора и холодильника, поскольку даже в кредит их купить не могли. Сейчас я дешёвые телевизор и холодильник могу купить с одной зарплаты. Даже родители со своих двух пенсий - купят что то одно из них.
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Да не нужна им "восьмёрка" и проситься они туда не будут, потому как в 2014 году семёрка сбросила маски и показала, что она враг для них, а не друг.
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Т.е. Россия должна променять Крым на участие в г8? Они что там курят, даже завидно.
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Здесь подходит демотиватор с доном Корлеоне:"ты просишь без уважения".
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Донни сам себе режиссёр. Сегодня сказал одно, а завтра другое. Вот что бывает, когда к власти дорывается не политик, а шоумен. Ну, теперь мы тоже это знаем, шо шоу - эта крута.
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Так уже просится. Но несмело так. "На днях президент России Владимир Путин перед началом переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона всегда рада вернуться к формату G8"... А должна сорвать картуз и на колени бухнуть прямо в пыль дорожную. И ведь бухнет...
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Кацапія - територія населена козломлодими, копитними істотами. Для чого їх в G8? Їх то і в G200 дивно бачити.
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А что, правильно: паРаша вначале исправит причины её изгнания, потом хорошо попросит вернуться в Г8, а в ответ - "А хрен вам!".
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Пилять, Цензор опустили серьёзно!))-просто сливной бачок какой то
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Капец.. должны попросить?!- Умора Россия сначала должна попросить вернуться в G8, - Белый дом - Цензор.НЕТ 263 реально смешно
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