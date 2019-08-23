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 Политика Украины
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 Елизавета II, Трамп и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости, - Офис президента

В адрес Президента Украины Владимира Зеленского приходят поздравления по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", - отметил в своем поздравлении Президент США.

Также поздравление с Днем Независимости Украины поступило от Королевы Великобритании Елизаветы Второй.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - сказано в тексте.

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил Президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир", - добавил Эммануэль Макрон.

Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144504
 
 
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Очень приятно. Но последним двум полного доверия нет!
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есть версия, что играя в игру "плохой и хороший полицай" западные лидеры подталкивают куйло к адекватным действиям..хз, може и правда..
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Интересно, если схватить Елизавету вторую за старую сморщиневшуюся ягодицу, то сможет ли она в атласе по географии за 9й класс отыскать, где таки находится суверенное государстов - Украина?
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Если ты такое пишешь, значит ты значительно тупее чем любого человека, ну кроме путина.
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такі новини для порохоботів це як рашпилем по зубах
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С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления.. - цитата

ни фига себе поздравили... наше превосходительство!!!
Елизавета II, Трамп и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9941

(я знаю что по протоколу так обращаются к главам других государств... но тут так совпало!!!)))
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Кругом одні зелені шмарклі!! Агенти кримля окружають!! Тотальна зрада!! Ждем доллар по сто !!
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