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Все про:Госэкоинспекция (65) Ляпина (301) экология (1166)

 Кабмин утвердил порядок взятия образцов экоинспекцией в портах, – Ляпина

Кабинет министров утвердил процедуру того, как в портах Украины будет происходить взятие проб и как данный процесс будет контролироваться.

Данное решение было очень положительно воспринято бизнесом, заявила Глава государственной регуляторной службы Ксения Ляпина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 24 канал

По словам главы ГРС, данное решение – это уже второй значимый шаг в наведении порядка в работе экологической инспекции Украины, проверяющей порты.

Сначала были урегулированы отношения между Экоинспекцией и другими органами, которые осуществляли деятельность в портах и контролируют порты. И теперь урегулирована процедура того, как делается забор проб, как они контролируются,
– заявила Ляпина.

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При этом, по ее словам, данное решение было очень положительно воспринято бизнесом, так как это способ сделать прозрачным контроль и надзор.

Как ранее заявлял глава таможенной службы Украины Максим Нефьодов, общая сумма потерь от неправомерной деятельности экологических инспекторов составляла до 200 млн долларов в год. Масштабы неправомерных проверок были настолько велики, что стали причиной сокращения количества захода иностранных судов в украинские порты.

"Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины", заявлял Нефьодов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144503
 
 
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гарячая кукуруза, мидии, рапаны, холодное пиво....
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У всех зеленуха на Днепре ? Вчера к воде ходил , так блин дыхать нема чим було . Вродеж поросенко там шось бухтел , шо лоба и амура запускали , шоб зеленуху жрали . Сбрехал , чи шо ? Кабмин утвердил порядок взятия образцов экоинспекцией в портах, – Ляпина - Цензор.НЕТ 6156
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Первый раз ? В последние годы жара, что возле Светловодска постоянно зеленая водоросль.
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А хде рыба , шо должна эту водоросль жрать ?
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Эх, Ляпина. Сколько раз КМУ запрещал маски шоу. .
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