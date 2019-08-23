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Все про:минирование (836) прокуратура (3612) суд (22483) Харьков (4408)

 Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего харьковчанина, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в жилом доме (ч.1 ст.259 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что в конце мая текущего года злоумышленник позвонил на номер "102" и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.

"Правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели около 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории. Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным", - сообщил Грюк.

Вскоре "телефонного минера" задержали. Он рассказал правоохранителям, что поссорился с женой, выпил лишнего и решил ей отомстить. Подозреваемый также заверил правоохранителей, что сожалеет о своем поступке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144501
 
 
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а чела который заминировал предков зебила уже нашли или как? или это зе! сам звонил ради рейтинга?
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а вот еще один зелебенец-бляхер Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7163

Stepan Klimov‏ @stepan_klimov 12 ч.12 часов назад

Різниця між постами 1 доба! Спочатку топиш за Зеленського, ось його обрали і ти цар гори! А ніт! Ти не на вєліку з кортежем у 12 авто. Ти звичайний євробляхер, який вирішив обдурити всіх... Плати. З Ротердамом ця ж схема - плати. Зараз із зниженням комуналки той же фокус буде.

Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7256
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Гиг, сьогодні в своєму місті бачив три бляхи це в вісім ранку як ішов тариця в атб. Три, срані, розбиті корита. опель з глинилм дніщем, якийто мерс, не зрозуміло якого року і фольц мабуть старший за мене... При Пороху стіки блях як зараз я вже давно не бачив...
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та ничо...заплатят.не хотели гройсману платить-заплатят зелебениному премьеру Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2069
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Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура

Та нормально всё. В следующий раз уже СИЗО будет минировать.. Потом зону..
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Нє,ну що можна сказати: дебіл.. Хоча, всі ви,харків"яни,дебіли. гепі з допой привіт передайте... Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5119
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