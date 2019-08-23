 Харковчанина, "заминировавшего" жилой дом ради мести жене, будут судить, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, досудебным расследованием установлено, что в конце мая текущего года злоумышленник позвонил на номер "102" и сообщил, что один из жилых домов в переулке Лизы Чайкиной заминирован и вскоре произойдет взрыв.
"Правоохранители, в частности специалисты взрывотехники и кинологи, которые прибыли по указанному в сообщении адресу, осмотрели около 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории. Из дома были эвакуированы 180 человек. Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено. Сообщение оказалось ложным", - сообщил Грюк.
Вскоре "телефонного минера" задержали. Он рассказал правоохранителям, что поссорился с женой, выпил лишнего и решил ей отомстить. Подозреваемый также заверил правоохранителей, что сожалеет о своем поступке.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.
Stepan Klimov @stepan_klimov 12 ч.12 часов назад
Різниця між постами 1 доба! Спочатку топиш за Зеленського, ось його обрали і ти цар гори! А ніт! Ти не на вєліку з кортежем у 12 авто. Ти звичайний євробляхер, який вирішив обдурити всіх... Плати. З Ротердамом ця ж схема - плати. Зараз із зниженням комуналки той же фокус буде.
Та нормально всё. В следующий раз уже СИЗО будет минировать.. Потом зону..