 "Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам - это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский - это ожидаемое печальное зрелище", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что вчера сеть возмутило требование от него к потенциальным помощницам: "Девушек, ниже 175 см, не беспокоить". "Все видят в таком языке сексизм и объективацию, ибо это они и есть", - подчеркнула Супрун.

Позже Дубинский прокомментировал, что люди вокруг, которые начали его критиковать, не имеют чувства юмора, не способны отстраненно посмотреть на ситуацию и везде видят сексизм. "Похоже, что народный избранник не осознает, что, даже назвав это "шуткой", он не снимает с себя ответственности за оскорбление. Более того, непризнание ошибки говорит о том, что сексизм - его осознанная позиция", - отметила Супрун.

По ее словам, для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо даже в формате шутки. Говорить таким языком - это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и приуменшать достоинство своих будущих коллег.

"В любом случае не рекомендую идти работать помощником или помощницей к таким персонажам. Прогрессивных и сознательных работодателей запись в резюме о работе с Дубинским будет настораживать. Попутно напомню, что Дубинский - лицо, которое продуцирует фейки и вбросы в промышленных масштабах. Каждый его материал - хрестоматийный пример использования разных технологий манипулирования информацией, лжи и его собственных фантазий", - добавила Супрун.

Она также рекомендует также всем народным избранникам обратить внимание на трактовку термина "депутатская этика", который содержит призыв: "...всегда уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство".

Напомним, вчера Дубинский на своей странице в Facebook опубликовал фото в окружении девушек и подписал его "Выбираем помощниц. Прошу ниже 175 см не беспокоить".