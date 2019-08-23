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 Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Адилов объявил сухую голодовку, - "Крымская солидарность"

Сегодня, 23 августа 2019 года, в ходе судебного заседания по "делу Хизб ут-Тахрир" (вторая симферопольская группа) стало известно, что Билял Адилов, один из фигурантов данного дела, в связи с нечеловеческими условиями содержания в Ростовском СИЗО-1, объявил сухую голодовку.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"К руководству СИЗО неоднократно обращались содержащиеся в данном СИЗО фигуранты по "делу Хизб ут-Тахрир" с требованием улучшить условия содержания, однако, в результате, Биляла Адилова поместили в камеру с ещё худшими условиями, с сыростью, из-за которой он начал задыхаться. Чтобы как-то привлечь внимание конвоя, Адилов порвал провода в камере, после чего был помещен в карцер на 15 суток", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Адилова Людмилы Тюренковой, он держит сухую голодовку с 20 августа.

"Во время сегодняшнего заседания в Ростовском областном суде шестеро фигурантов дела, в том числе и Адилов, участвовали по видеоконференцсвязи из СИЗО, однако в комнате связи на всех не хватило стульев и некоторым обвиняемым пришлось стоять все время заседания", - сообщила адвокат.

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Отмечается, что по видеоконференцсвязи видно, что Билял Адилов себя чувствует плохо. 

"В процессе обращались к медикам, медик пришла и предложила измерить ему давление, но, естественно, это ничего бы не изменило, поэтому, в результате, начали слушать дальше", - подчеркнула адвокат.

Намеренно плохие условия содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" защита связывает с их активной позицией и в вопросе условий содержания, где они пытаются добиться изменений для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей.

"Нечеловеческие условия содержания Адилова в СИЗО будут являться основаниями для подачи дополнительных жалоб" - резюмировала адвокат.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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Фигурант дела Хизб ут-Тахрир Адилов объявил сухую голодовку, - Крымская солидарность 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144496
 
 
 Топ комментарии
 
Лепят, лепят русские из татар террористов, чтобы те потом им мстили, но что-то не получается ничего у них. А зачем и сами московиты не понимают.
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Татар преследуют за то что они татары хизбут тахрир это предлог. С таким же успехом их бы заставляли признать что они члены общества инопланетян русофобов...
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Что-то после кражи Крыма и Донбасской войны у меня пропала вера русским.
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Лепят, лепят русские из татар террористов, чтобы те потом им мстили, но что-то не получается ничего у них. А зачем и сами московиты не понимают.
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вот и я о том же... лепят из нас карателей, напраслину гонят, а мо ну его к ченту, изъять у катсапов живущих в Украине пару младенцев да и розопьять этих тварей в прямом эфире, шоб козломордые знали, кто такие каратели Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Адилов объявил сухую голодовку, - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 9406
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Хизб ут-Тахрир - террористическая организация и в европе и турции. можно просто в германию передать и посадят их уже там.
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давай оформим спор у юриста в эстонии, что у меня не было другого гражданства кроме эстонского, на 10000 евро? твое вранье, свидетельствует о падение доверия вообще в стране. таких на хер надо гнать из европы....
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Спочатку доведи своє твердження про заборону і визнання в Європі їх терористами. Я нижче привів Вікі, де заперечив твою брехню. Те, що ти не естонець зрозуміло.
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Али, а можно в Украине носить символы КПСС? Ну серп, молот, Ленина? Надо как-то градированно относится.
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Про комуністичні символи є відповідний закон. Але ваше питання не має стосунку до теми статті, тому я подробно вам не відповідатиму.
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Али, так и там есть закон, запрещающий Тахрир. Как быть?
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только касапы не дорожат своим словом. давай спор... пиши письмо послу с доверенностью в эстонию я продолжу оформление документов. зассышь же. знаешь что я прав и моя правда... а сколько лет ты врешь? вранье это только твое или черта твоей семьи? мать знает что ты лгун?
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Давай спочатку доведи твоє твердження про всю Європу. А потім я тобі розжую свої слова.
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давай не менять тему. "Те, що ти не естонець зрозуміло." на деньги спорим? под поручительства посла?
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Так не міняй тему, бо ти перший почав стверджувати про всю Європу.
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а ты еще и тупой. "в европе" и "во всей европе" - разные понятия.
вот когда твой знакомый скажет: "я был летом в европе".
он что? в каждой стране был чтоли? или в одной?
где в моей фразе стоит ВСЮ????
или германия уже не европа для тебя?
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Тобто вже починаєш викручуваться, бо мова лише про Німеччину і то частково. Тобто ти трепло.
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прости, а ты понимаешь, что мне эстонцу, который знает русский, тяжело понимать украинский? я половину слов не улавливаю и приходиться пользоваться гугл транслатом.
давай перейдем на эстонский?
я же говорю - ты тупой...
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Ти на українському сайті. Роби як хочеш, а ще по факту ти виправдовуєш каральні органи окупантів Криму та пропонуєш передавати арештованих до Німеччини. Вони не порушували нічого в Німеччині. Тому від тебе це була брехня, яка аналогічна кацапській пропаганді.
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А где факты, что они террористы? Татар, после захвата Крыма стали преследовать под любыми предлогами. Просто за то, что они крымские татары. Что-то подобное было уже в правительстве австрийского художника лучшего друга евреев в Германии 30-х 40-х, не так ли?
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir
вот пиши туркам и немцам..... почему они считают их террористами
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Тобто про вю Європу ти вже перестав брехати. Цікаво🤗
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Кстати почему татары не говорят во всех европейских и восточных инсианциях и странах о преследовании и репрессиях русскими на почве национальности?
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А что, Хизб ут-Тахрир - это такая национальность?
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Татар преследуют за то что они татары хизбут тахрир это предлог. С таким же успехом их бы заставляли признать что они члены общества инопланетян русофобов...
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Ты не веришь в существование экстремистских исламистских организаций?
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Что-то после кражи Крыма и Донбасской войны у меня пропала вера русским.
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Не верь, твоё право. Жди, когда исламисты и Хизба что нибудь взорвут или подожгут в Украине.
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В Украине мусульмане? 😂 Спасибо за анекдот. Пока последние несколько лет только православные русские террором против нас украмнцев занимаются. Поэтому если что-то и будет под видом мусульманского терроризма то только с подачи северных мышебратьев
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Терористичні ісламські організації існують, але Хізб ут-Тахрір не визнана такою у всіх країнах Європи, Україні...
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Али, "из искры возгорится пламя", помнишь? Гасить надо искру.
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Для чого демагогія і хто її гасить в Криму? Чий Крим?
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Крым татарский?!!! Я крымский грек, а чей Крым? Крым Украина? не Татария. Бумажку подпиши.
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Тобто ви не визнаєте міжнародні закони і територіальну цілісність України.
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А ее визнавали в 1953 году, или как баранов отдали? Али, ты когда был в Крыму? Я в этом году. Поедь с земляками пообщайся. КРЫМ НЕ МОЙ. он тех людей кто там живет.
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А кто их может гасить в Крыму? Украина не может, следовательно, должен гасить тот, кто контролирует по факту Крым. Ты представь, Украина когда нибудь возвратит Крым, а там 100% мусульман - экстремисты. И что делать?
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Ви розумієте, що зараз виправдали окупантів?
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Если оккупант в вашем доме перетравит клопов и тараканов, то по любому это благо.
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Переслідування за віру є найважчим злочином із усіх політично мотивованих справ.
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Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. Також члени партії переслідуються у деяких країнах Середньої Азії, однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
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HT is outlawed throughout Central Asia, Pakistan, Germany, and Turkey for its extremist, antiSemitic and seditious ideology.
Hizb ut-Tahrir has been banned in countries such as (Germany), Russia, China, Egypt, Turkey,[14] Pakistan[15] and all Arab countries except Lebanon, Yemen, and the UAE
однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями
То переворот подготовят, то подстрекают на убийство. преступники , одним словом, для государств, где запрещены. не нужно из низ белых и пушистых лепить
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У всякому випадку, окрім Німеччини (частково) в Європі ця партія не заборонена, переворотів вона не робила, терероризму від неї не було. І ще: ви не маєте права її судити, бо ви незаконно анексували Крим і ваше законодавство не расповсюджується на Крим.
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І ще: ви не маєте права її судити, бо ви незаконно анексували Крим і ваше законодавство не расповсюджується на Крим.

Провоцируешь? ))) Себе распечатай и над спальней повесь.
ТЫ не за немцев цепляйся. там еще куча стран. что ты к Германии прицепился?
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Так ваше законодавство расповсюджується на Крим?
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Когда то, Аль Каида была никому не известной организацией. Надо ждать, пока Хизб разрастётся до масштабов Игил?
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У тебе є факти терору Хізб в Україні?
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Жди, исламистские экстремисты и в Африке - экстремисты.
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Коли будть факти, то будемо говорити.
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Спочатку відповідай на моє питання, а не задавай своє питання.
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А что, не ясного? Исламизм(не Ислам) по определению ведёт к экстремизму. Про Аль Каиду я тебе написал. Про Игил тоже. Хизб, по определению, ждёт та же судьба, если его не задушить сейчас.
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