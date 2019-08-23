 Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Адилов объявил сухую голодовку, - "Крымская солидарность"

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

"К руководству СИЗО неоднократно обращались содержащиеся в данном СИЗО фигуранты по "делу Хизб ут-Тахрир" с требованием улучшить условия содержания, однако, в результате, Биляла Адилова поместили в камеру с ещё худшими условиями, с сыростью, из-за которой он начал задыхаться. Чтобы как-то привлечь внимание конвоя, Адилов порвал провода в камере, после чего был помещен в карцер на 15 суток", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Адилова Людмилы Тюренковой, он держит сухую голодовку с 20 августа.

"Во время сегодняшнего заседания в Ростовском областном суде шестеро фигурантов дела, в том числе и Адилов, участвовали по видеоконференцсвязи из СИЗО, однако в комнате связи на всех не хватило стульев и некоторым обвиняемым пришлось стоять все время заседания", - сообщила адвокат.

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Отмечается, что по видеоконференцсвязи видно, что Билял Адилов себя чувствует плохо.

"В процессе обращались к медикам, медик пришла и предложила измерить ему давление, но, естественно, это ничего бы не изменило, поэтому, в результате, начали слушать дальше", - подчеркнула адвокат.

Намеренно плохие условия содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" защита связывает с их активной позицией и в вопросе условий содержания, где они пытаются добиться изменений для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей.

"Нечеловеческие условия содержания Адилова в СИЗО будут являться основаниями для подачи дополнительных жалоб" - резюмировала адвокат.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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