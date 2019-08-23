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 Экономика
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 Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев

Зерновая ассоциация Украины не согласна с нормами договора "Укрзалізниці" (УЗ), который определяет новый порядок платы за использование грузовых вагонов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, после совещания между представителями УЗ и бизнеса, OBOZREVATEL сообщил президент зерновой ассоциации Николай Горбачев. По его мнению, нормы в новом договоре не отвечают в полном объеме запросам рынка и не удовлетворяют участников зернового рынка, частности. Представитель зернового бизнеса считает, что дискуссию следует продолжить.

"На сегодня мы видим, как украинская железная дорога использует свое монопольное положение и ставит нас фактически перед фактом: "Либо вы заключаете договор в том виде, в котором мы вам предлагаем, либо вы просто не можете пользоваться услугами железной дороги", – заявляет Горбачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зернотрейдеры будут закладывать риски по логистике в закупочные цены, что приведет к снижению рентабельности при производстве, - президент зерновой ассоциации Горбачев

Президент зерновой ассоциации отметил, что хотя диалог с представителями УЗ в последние 4 года наладился, результативности это не дает. Поэтому ассоциация обратилась к Министерству аграрной политики, чтобы ведомство помогло им наладить продуктивный диалог с представителями железной дороги.

"По нашему мнению, железная дорога должна развивать экономику, а не только бороться за собственную эффективность. Если бы это было частное предприятие, которое боролось исключительно за свои экономические показатели, у нас бы не было вопросов. Но в связи с тем, что это предприятие государственное и принадлежит всем гражданам Украины, то и развивать они должны всю экономику страны", – считает он.

Также читайте: Часть урожая будет утеряна: эксперт рассказал о серьезных проблемах с "Укрзализныцей"

По его словам, новые нормы создадут не прогнозируемость по подаче вагонов, по доставке и по экспорту зерна, что негативно скажется на украинской экономике.

"Украина каждый год выращивает все больше зерна. В прошлом году это было более 92 млн тонн, из которых 54 млн тонн мы вывезли на экспорт. В этом году мы ожидаем урожай еще выше, и, соответственно, экспорт у нас тоже будет выше. А проблемы с логистикой никуда не уходят", – пояснил Горбачев.

Он также отметил, что сельскохозяйственная отрасль приносит 40% валютных поступлений в бюджет страны, и любые ограничения неизменно повлияют и на курс доллара в том числе. К тому же, любая не прогнозируемость приводит к тому, что рынок становится дисконтным. Таким образом действия УЗ может превратить нашу страну, в страну с дисконтными ценами на зерно.

"Мы договорились встретится в начале сентября и определить дополнительные вопросы, которые могут быть решены со стороны УЗ для удовлетворения зернового рынка", – добавил Горбачев.

Как известно, ПАТ "Укрзалізниця" утвердило новый порядок платы за использование грузовых вагонов, согласно которому, в период пользования вагонами с 7 до 48 часов грузоотправитель обязан оплачивать почасовую ставку, а начиная с 49 часа грузоотправитель обязан дополнительно компенсировать ПАТ УЗ потерю дохода из-за переноса следующей грузовой операции.

Таким образом, потери украинских грузоотправителей, в случае внедрения такого договора, составят около 3 млрд гривен в год.

Источник: https://censor.net.ua/n3144490
 
 
 Топ комментарии
 
Так уже обсуждали , шо Укрзалізницю треба убить и расчленить . И чем быстрее , тем лучше . Плевать на тех , шо останутся без работы , они сами до этого довели . Убить и расчленить .
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Тормоз , по делу есть шо сказать , чи снова про Анаконду травить будешь Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 4254
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Конечно. Это удар и по тем и по другим. Одни потеряют барышы другие больше ше украдут. Так, что "благодетель" мечется прежде всего о своих супер прибылях, а не о экономике или Украине
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Так уже обсуждали , шо Укрзалізницю треба убить и расчленить . И чем быстрее , тем лучше . Плевать на тех , шо останутся без работы , они сами до этого довели . Убить и расчленить .
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в ук статья есть...за убийство с расчлененкой
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Гыгля , ты всегда был тормозом , таким и подохнешь Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 2901

"Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом"

https://censor.net.ua/news/3143882/ubit_i_raschlenit_sovetnik_zelenskogo_ustenko_rasskazal_chto_nujno_sdelat_s_ukrzaliznytseyi_i_naftogazom
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а тебя все равно посадят,как разносчика Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 8179.причем добровольного.
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Так уже и это обсудили ... Гыгля , я ж говорю шо ты тормоз . Сажать будут порохоботов .

У активиста молодежной организации "Европейской солидарности" Любченко провели обыск из-за видео, где Зеленского сбивает автомобиль

https://censor.net.ua/news/3144109/***************************************************************************************************
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ты рад,кацапуля?не радуйся,в Украине подобное в массовых масштабах не пройдет,чай не раиська какая...
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Тормоз , по делу есть шо сказать , чи снова про Анаконду травить будешь Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 4254
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То ты и меня кацапом обзываешь, да не кацик ли ты само! Давно подозреваем!
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не наговаривай...тебя не кацапом,а кацапкой Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 3524.есть же разница
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Эх, гыга, хтозна - хтозна, скорее, это ты бабулька-кацапедка. И дрисч писал от м.р., а потом оказался Галей! Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України, - голова зернової асоціації Горбачов - Цензор.НЕТ 8802
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Там сидять вороги. Через їхні захмарні тарифи вантажі почали возити фурами, розбиваючи дороги по всій України.
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А ты соевый как то и не заметил, что схемы "злочынойы" влады как работали при демократ ах Порося и К так и работают до сих пор....
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Давно пора вже навести порядок на залізній дорозі!
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Конечно. Это удар и по тем и по другим. Одни потеряют барышы другие больше ше украдут. Так, что "благодетель" мечется прежде всего о своих супер прибылях, а не о экономике или Украине
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Это не на экономике скажется,а на карманах различных "горбачевых"? Толкают они зерно в основном на за границу,а там цены от них не зависят. "Горбачевы" боятся соснуть и не достроить себе по десятой вилле.
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