 Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.
"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - говорится в сообщении.
Грузины Тенгиз Занадзе и Левани Хуцишвили которым Зеленский предоставил гражданство, задержаны за вооруженное нападение и разбой
Среда, 21 Августа 2019, 09:53