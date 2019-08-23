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 Политика Украины
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 Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них - Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский упростил получение гражданства для политбеженцев из РФ и защищавших Украину иностранцев

Источник: https://censor.net.ua/n3144487
 
 
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Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства - Цензор.НЕТ 532
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нещодавно двох новонавернених українців загриміло в нашю тюрму. тож Зе жгі єщьо
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а юГик таких кацапам выдавал..не..? поясните, не пойму, кто же предатель..
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Оно необучаемо)))))
Грузины Тенгиз Занадзе и Левани Хуцишвили которым Зеленский предоставил гражданство, задержаны за вооруженное нападение и разбой
Среда, 21 Августа 2019, 09:53
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Ну значит количество разбоев увеличится.
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