 Яценюк обратился к G7 и новому руководству Украины: Нельзя допустить фатальных ошибок

Об этом он написал в блоге на Цензор.НЕТ

Яценюк отметил, что в течение последних пяти лет вел диалог с руководством всех государств-членов Группы Семи и Европейского Союза: "На должности главы правительства и после этого я имел честь поддерживать постоянный контакт с нашими партнерами. Считал обязанностью укреплять самое важное – международную коалицию в защиту и поддержку Украины и единство нашей совместной позиции против агрессии России".

"Накануне саммита Группы Семи во Франции обращаюсь к нашим партнерам и вместе с тем к новому руководству Украины. Мы все хотим мира. То, что переговоры с Россией находятся в мертвой точке, – это не вина Украины или Запада. Это – вина и ответственность России", – написал Арсений Яценюк.

Новое руководство Украины, по его словам, дало понять, что верит в шанс изменить позицию Кремля. Тем не менее, пять последних лет "нас хорошо научили, что для мира мало доброй воли Украины и Запада": "Кремль рассчитывает использовать эту добрую волю, чтобы завести нас в ловушку фатальных ошибок".

Первая потенциальная ошибка, подчеркнул он, – это отказ от твердой политики коллективного давления: "Дескать, вам, лидеры России, никто не угрожает, успокойтесь. Кремль будет признателен за такой подход: видите, давление не срабатывает. А если давление не срабатывает, то и ответственности за преступления нет".

"Вторая потенциальная ошибка – поставить все на одну шахматную доску, т. е. связать стратегические вопросы, нацеленные на сдерживание агрессора, с его локальными и тактическими поступками", – написал лидер НФ.

"Кремль не играет в шахматы. И он не признает ни правил, ни единого формата игры. Для войны он приберег много площадок", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что Россия атаковала не только Украину: "Кремль уже давно совершил осознанное покушение на цивилизованные принципы международных отношений. Об этом свидетельствуют трагедии Молдовы, Грузии, Сирии".

Послабление санкций и международной изоляции Кремля должно зависеть не от его нескольких вынужденных "добрых" жестов, а от прекращения преступлений и понесения за них ответственности, подчеркнул Арсений Яценюк: "С точки зрения Украины это означает возврат оккупированных территорий, возмещение наших больших потерь и ущерба, уважение к нашему национальному суверенитету и границам".

"Вместе с тем России дают понять: вы уступите хотя бы в чем-то, и вам многое зачтется. Кремль будет признателен – политика агрессии, международного терроризма и похищения людей дает неплохие результаты и остается безнаказанной", – написал он.

Этот сигнал, по его словам, хорошо заметят не только в Москве: "Его запомнят всюду, где международное право захотят подменить силой".

"И, наконец, есть третья ловушка, в значительной степени касающаяся самой Украины. Никакие политико-дипломатические договоренности не должны парализовать международную активность Киева и заставить молчать", – подчеркнул лидер НФ.

Он объяснил, что после провала Будапештского меморандума и при отсутствии каких-либо реальных гарантий безопасности у Украины есть лишь несколько средств для борьбы с агрессором: "Это прежде всего наша армия. Это – наша активная дипломатическая работа и единство со стратегическими партнерами на основе общей преданности международному праву. Это – внутреннее единство национальных политических и общественных сил. И, самое важное, это – правда, которую мы громко говорим миру".

"Торг "молчаливых уступок" вокруг восстановления формата G8 без освобождения украинских территорий – это сигнал о том, что тактика умиротворения агрессора может возобладать над стратегией долгосрочного мира в Европе", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Таких ошибок нельзя допускать, отметил он: "России не место в Группе Семи. Агрессивному Кремлю не место в Совете Безопасности ООН. Нынешнему режиму в России не место в цивилизованном международном сообществе до тех самых пор, пока не восстановятся нарушенные ими права и суверенитет других народов".

"Желание достичь "быстрых результатов" любой ценой может привести к катастрофе. Лишь единство Украины и Запада против большой общей угрозы и последовательные действия по привлечению агрессора к ответственности были и остаются безальтернативным путем к настоящему миру", – написал Арсений Яценюк.